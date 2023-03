Lady Hamilton, la donna che stregò il cuore dell’ammiraglio Nelson

Fonte: Getty Images Uno dei ritratti dedicati a Lady Hamilton

Bellezza, spregiudicatezza e intraprendenza: tutto questo è stata Lady Hamilton, una ragazza di umili origini che fin da piccola ha dovuto fare i conti con la dura realtà. Risoluta e determinata allo stesso tempo, ha imparato ad usare i mezzi che aveva a disposizione per riscattarsi dalla sua condizione e diventare la donna più desiderata e ritratta dell’Inghilterra non senza dare scandalo.

Una bellezza che incanta al primo sguardo

È il 1765 quando Amy Lyon (questo il suo vero nome) viene alla luce a Cheshire, nel Nord-Ovest dell’Inghilterra e il suo destino è segnato fin dall’inizio dalla povertà. Il padre fabbro muore presto e lei e la madre iniziano a vendere carbone: i proventi non sono sufficienti neanche a sfamarle, così decidono di trasferirsi a Londra. Quando arriva nella capitale inglese Amy ha 14 anni e fin da subito la sua bellezza innocente e sensuale allo stesso tempo non passa inosservata.

Inizia a prostituirsi nei bordelli, gli uomini facoltosi vogliono la sua compagnia, mentre i pittori fanno a gara per ritrarla. La sorte cambia quando rimane incinta di un aristocratico e si rende conto che per una ragazza come lei senza educazione e cultura la protezione di un uomo ricco è fondamentale.

In questo periodo incontra Charles Greville, un gentiluomo che si invaghisce di lei e ne fa la sua amante. Cambiato il nome in Emma Hart, affidata la figlia alla nonna e imparate le buone maniere, diventa la compagna del giovane rampollo fino a quando tutto precipita. Charles indebitato decide di sposare una giovane ereditiera, ma la famiglia mette una condizione: deve liberarsi di Emma. L’uomo non ci pensa due volte, anzi in cambio di denaro affida la ragazza di appena vent’anni allo zio settantenne Sir William Hamilton, ambasciatore a Napoli.

Emma e Horatio: amore e scandalo

Emma non può fare nulla per opporsi alla decisione di Charles, ma capisce che non può più essere solo un’amante. Arrivata a Napoli grazie alla sua bellezza e all’intelligenza riesce a farsi sposare da Sir William Hamilton. Diventa una vera e propria Lady, grazie al marito che la sostiene e le assicura un’educazione. In poco tempo si trasforma in un’icona di stile, conquista gli aristocratici del posto fino a diventare intima amica della regina Maria Carolina.

Tra Emma e Sir William Hamilton il matrimonio va a gonfie vele ma quando arriva nella vita della donna l’ammiraglio Horatio Nelson tutto cambia. L’amore e la passione hanno il sopravvento sullo scandalo. In poco tempo la loro relazione diventa la più chiacchierata di Napoli con Hamilton che non può fare altro che accettare e rassegnarsi alla situazione. Emma è ormai convinta di poter condurre il resto della sua vita serenamente, grazie anche alla nascita della figlia di Nelson, Horatia, ma il destino ha in serbo per lei altri piani.

Tornata a Londra con il marito e l’amante, nel giro di poco muoiono entrambi. Emma perde tutto: non ha soldi (Hamilton non le lascia nulla) e nemmeno la protezione di un uomo. Nel giro di poco tempo viene esclusa da tutti i salotti, disperata inizia a bere e a giocare d’azzardo tanto da vendere l’amata divisa dell’ammiraglio Nelson per sopravvivere e pagare i debiti. Muore a soli cinquant’anni nel 1815 proprio come era nata: sola, povera e ai margini della società.