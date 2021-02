Elisa, post commovente: “Promettetemi che continuerete a sognare”

Commovente e poetica Elisa, come solo lei sa essere. Sul suo profilo Instagram, la cantante ha pubblicato un bellissimo post, riflettendo sulle difficoltà del presente, che hanno coinvolto soprattutto i giovani, e rivolgendo loro una preghiera:

Nel mio piccolo rifletto…Su tutte le grandi mancanze di questo periodo.

Anni fa avevo scritto una canzone che amavo cantare durante i concerti… una canzone che non ho mai inciso. È rimasta una semplice ma preziosa preghiera, condivisa con chi c’era.

Una frase diceva “ may you go with the flow, may you need less as you grow “ (“Se segui il flusso, avrai bisogno di meno man mano che cresci…”, ndr).

È stato così. Sono cresciuta e le mie necessità e i miei bisogni sono cambiati, si sono contenuti, ridimensionati, adattati. A volte si sono razionalizzati. In questo c’è qualcosa di bello e commovente, forse anche qualcosa di triste, ma preferisco commovente.

C’è quello che accade agli adulti.

Ma c’è un tempo meraviglioso che è quello del sentire. Quello dello scoprire. Quello dell’importanza del sentirsi insieme e sentirsi parte di qualcosa insieme. Una cosa naturale e antica, ancestrale.

Al di là di tutti i danni materiali causati dalla pandemia questa mi sembra la ferita più profonda.

Forse anche la più difficile da curare perchè inflitta su una zona senza nome, inafferrabile e incontrollabile, indecifrabile.

L’anima.

A tutti i giovani che stanno vivendo quel tempo lì, è sopratutto per voi, che spero tutto questo possa finire presto.

Nel frattempo sognate. Fortissimo. Senza freni. Promettetemelo.