Per avere bevande ghiacciate e fresche tutti i giorni (anche per le feste) la macchina per il ghiaccio è l'accessorio da comprare ora

iStock Macchina per il ghiaccio: il mai più senza della tua estate

In estate, ma anche in inverno in caso di bisogno, per avere bibite sempre fresche c’è un accessorio che si deve avere in cucina e che ci risolve ogni situazione.

Si tratta della macchina per il ghiaccio nera e con maniglia di Vpcok Direct che prepara fino a 12 chilogrammi di cubetti in 24 ore. Veloce, facile da usare, crea il ghiaccio in formato ovale e questo la rende estremamente versatile e adatta a realizzare tutte le tipologie di bevande di cui abbiamo bisogno.

La si può acquistare in offerta ed è la svolta per bere bibite fresche e per le nostre feste d’estate.

Macchina per il ghiaccio, l’aiutante per tutte le nostre feste

Durante la stagione più calda, avere acqua e bibite fresche sempre a portata di mano è di fondamentale importanza per refrigerarsi un po’. Inoltre, si tratta di un periodo dell’anno che invita in maniera particolare a organizzare feste con amici e parenti.

Per tutte queste ragioni, ma non solo, avere una macchina per il ghiaccio è la soluzione definitiva per coccolarsi con bevande alla giusta temperatura. Quella di Vpcok Direct è funzionale, pratica, facile e intuitiva.

I pulsanti sono chiari e ha tante modalità differenti, ad esempio: funzione di pulizia automatica, avviso di mancanza d’acqua, avviso di ghiaccio pieno a infrarossi. La produzione è molto veloce: dopo sei – nove minuti iniziano a scendere i primi cubetti (nove) e arriva a produrre fino a 12 kg in 24 ore.

Se questo non bastasse si può scegliere anche la dimensione, andando a selezionare tra le opzioni di formato: small e large.

Ha dimensioni ridotte, è poco ingombrante e facile da trasportare, l’ideale quindi per dare vita a feste estive indimenticabili. Ora lo possiamo acquistare in offerta e svoltare le nostre giornate e, soprattutto, le nostre bevande.

La macchina per il ghiaccio autopulente: come funziona

Gli elettrodomestici che ci facilitano la vita sono quelli che vale la pena acquistare per rendere le nostre giornate più rilassanti e per ridurre i passaggi quando dobbiamo fare qualcosa. Per questo il fatto che la macchina per fare il ghiaccio di Vpcok Direct sia autopulente è un dettaglio che non va assolutamente ignorato.

Nello specifico basta premere il pulsante on-off clean per circa 5 secondi per dare il via alla detersione e scaricare successivamente l’acqua. Il consiglio è quello di farlo una volta alla settimana.

Il macchinario è dotato di una maniglia removibile che consente di trasportarlo dove si preferisce. E in casa la si può togliere per non creare problemi di ingombro.

Tra gli altri dettagli da non sottovalutare vi è il fatto che sia molto silenziosa, quindi perfetta per non infastidire durante il riposo e, grazie ai sensori a infrarossi, si accende l’indicatore che segnala che il ghiaccio è pieno.

Inoltre molte delle recensioni di chi l’ha utilizzata sono entusiastiche: sottolineano che ha un ottimo rapporto qualità prezzo, che è veloce e facile da utilizzare.

Il mai più senza per avere il ghiaccio tutte le volte che lo si desidera e anche in grande quantità. A un prezzo super conveniente.

