Fonte: 123RF

Se ti piace passare il giusto tempo ai fornelli, non puoi farti mancare un alleato fondamentale in cucina: la pentola a pressione. È uno strumento che in genere fa un po’ paura a chi non lo ha mai usato prima, ma credici, una volta che avrai imparato le basi, ti chiederai come hai fatto a farne a meno.

La pentola a pressione è un dispositivo che consente di cucinare gli alimenti in tempi molto più brevi rispetto alla cucina tradizionale, con risultati a prova di chef. Ma come si usa? Come si cuoce con la pentola a pressione?

Siamo qui proprio per spiegarti tutto quello che devi sapere su come cucinare con la pentola a pressione, quali sono le ricette più gustose da provare, e perché è una scelta tanto amata dai cuochi professionisti e dai food lovers.

Avrai bisogno anche di consigli pratici su come scegliere la pentola a pressione giusta per le tue esigenze, e sicuramente vuoi sapere anche in cosa differiscono una pentola a pressione manuale da una pentola a pressione elettrica, vero?

Siamo qui per rispondere anche a questo.

Ricorda, l’obiettivo principale è rendere la tua vita in cucina più semplice e i tuoi piatti più gustosi. Con la pentola a pressione, potrai fare tutto questo e molto altro. In pratica, da domani potresti cambiare in meglio le tue abitudini in cucina.

Come si usa la pentola a pressione

Prima di tutto, è importante capire che cosa rende la pentola a pressione così speciale. Questo strumento utilizza il principio della pressione per cuocere gli alimenti. Quando l’acqua o il liquido all’interno della pentola inizia a bollire, il vapore viene intrappolato, creando una pressione che permette di cuocere gli alimenti a temperature superiori rispetto alla normale cottura a fuoco diretto.

La pentola a pressione manuale è più versatile e può essere utilizzata su qualsiasi tipo di piano cottura, ma richiede una supervisione più costante. Invece, la pentola a pressione elettrica, anche conosciuta come multicooker, ha impostazioni predefinite per diversi tipi di cibo e può essere programmata per iniziare a cucinare anche quando non sei in casa.

Scelta della pentola a pressione

In commercio troverai diverse scelte di pentole a pressione, ognuna con le sue funzioni specifiche e il suo prezzo. Quella giusta per te dipende da quali sono le tue esigenze. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche a cui non puoi rinunciare per avere un elettrodomestico valido ed efficiente.

1. Le dimensioni

Le dimensioni della pentola dipendono dal numero di persone per le quali cucini regolarmente. Non ti serve acquistare una pentola gigante se siete solo in due in casa. Così come, se la tua famiglia è grande, ti conviene dotarti di un elettrodomestico che possa cucinare per tutti in un colpo solo.

Per regolarti, pensa che una pentola da 6 litri è generalmente adatta per una famiglia di 4 persone.

2. Il materiale

Le pentole a pressione sono solitamente in acciaio inossidabile o in alluminio. L’acciaio inossidabile è più durevole e resistente alla corrosione, ma l’alluminio è più leggero e ha una migliore conduzione del calore.

3. La valvola di sicurezza

Una caratteristica importante da cercare è la presenza di una valvola di sicurezza che rilascia il vapore in eccesso quando la pressione diventa troppo alta. Questa è essenziale per cucinare senza stress.

Primi passi con la pentola a pressione

La pentola a pressione è semplice da usare, ma ci sono alcune linee guida fondamentali che devi tenere a mente per non fare disastri.

Innanzitutto, è fondamentale rispettare alcune regole di sicurezza. Assicurati di non riempire mai la pentola a pressione oltre il limite massimo indicato, che di solito è segnato all’interno della pentola stessa. Inoltre, controlla sempre che la valvola di sicurezza sia pulita e in perfette condizioni di funzionamento prima di iniziare la cottura.

Un aspetto che sorprende che ti sorprenderà è la velocità di cottura. Grazie alla pressione elevata, i tempi si riducono notevolmente. Ad esempio, un brodo di carne che normalmente richiederebbe 2-3 ore di cottura lenta, può essere pronto in appena 30-40 minuti con l’uso della pentola a pressione.

Infine, impara a riconoscere quando la pentola è effettivamente sotto pressione. Questo avviene quando la valvola di rilascio del vapore inizia a sibilare o a rilasciare getti di vapore. Una volta raggiunta la pressione desiderata, basta abbassare la fiamma e iniziare a contare il tempo di cottura.

Non preoccuparti se all’inizio ti sembra un po’ complicato: più utilizzerai la tua pentola a pressione, più sarà facile e intuitivo capire quando è sotto pressione e quanto tempo ci vuole per cuocere i tuoi piatti preferiti. Come per tutte le cose, la pratica rende perfetti!

Consigli per cucinare con la pentola a pressione

Utilizzare una pentola a pressione può semplificare molto la preparazione dei pasti, soprattutto quando avrai imparato tutti i suoi segreti.

Pensa che la pentola a pressione permette di cuocere in sequenza diversi alimenti. Puoi iniziare con gli ingredienti che richiedono più tempo, poi rilasciare rapidamente la pressione, aggiungere gli ingredienti che cuociono più velocemente e portare di nuovo la pentola a pressione.

La cottura a pressione può intensificare i sapori, infatti è un’ottima scelta per i piatti a base di carne marinata. La marinatura può anche essere utilizzata come liquido di cottura.

In realtà, l’acqua è il liquido più comunemente utilizzato nelle pentole a pressione, ma puoi sperimentare con altri liquidi per aggiungere sapore. Brodo, vino, succo di pomodoro e, come dicevamo, una marinata, possono tutti essere utilizzati come liquidi di cottura.

L’importante è ricordare che, quando adatti una ricetta per la pentola a pressione, devi ridurre i tempi di cottura e regolare la quantità di liquido. La pentola a pressione, infatti, cuoce più velocemente e perde meno liquido rispetto ai metodi di cottura tradizionali.

Ricette con la pentola a pressione

Ma quante cose si possono preparare con la pentola a pressione. In pratica tutto! Grazie a questo elettrodomestico puoi anche cucinare in grandi quantità e avere piatti pronti in frigo per tutta la settimana. Puoi addirittura porzionare e congelare legumi, verdure e carni.

La pentola a pressione, in pratica, può trasformare il modo in cui cucini, permettendoti di preparare piatti deliziosi e nutrienti in modo più rapido ed efficiente. Qualche esempio? Ecco alcune ricette che potresti provare:

Brodo di carne

Il brodo di carne è un must per qualsiasi cuoco casalingo. Con la pentola a pressione, puoi fare un brodo di carne ricco e profondo in meno di un’ora, rispetto alle 2-3 ore necessarie con i metodi tradizionali. Puoi utilizzare un misto di manzo, pollo o maiale, aggiungendo verdure come carote, cipolle e sedano per ulteriore sapore.

Risotto

Preparare il risotto con metodi tradizionali può richiedere molto tempo e attenzione costante. Ma con la pentola a pressione, puoi ottenere un risotto cremoso e perfettamente cotto in meno di 30 minuti. Puoi sperimentare con diversi tipi di risotto, come il risotto ai funghi, il risotto alla zucca o il classico risotto alla milanese.

Stufato di manzo

Gli stufati sono perfetti per la pentola a pressione, che permette di ottenere carni tenerissime e sapori profondi in meno tempo. Puoi preparare un semplice stufato di manzo con patate e carote, o sperimentare con spezie e aromi diversi per creare un piatto unico.

Legumi

I legumi sono ideali per la cottura a pressione. I ceci, ad esempio, possono essere cotti in meno di un’ora senza bisogno di ammollo. Puoi utilizzarli per fare un delizioso hummus, un curry di ceci, o aggiungerli a insalate e zuppe.

Pollo al limone

Il pollo al limone è un altro piatto che si presta bene alla cottura a pressione. Puoi ottenere un pollo succoso e pieno di sapore in meno di 30 minuti. Basta aggiungere il pollo, il limone, l’aglio, il rosmarino e il brodo alla pentola e lasciar cuocere tutto insieme a pressione.

Torta di mele

Sì, hai capito bene, anche i dolci possono essere preparati nella pentola a pressione! Una torta di mele soffice e umida può essere pronta in meno di mezz’ora. Basta preparare l’impasto, metterlo in uno stampo adatto alla pentola a pressione, e cuocere.

Perché utilizzare la pentola a pressione

Le pentole a pressione sono strumenti potenti che possono facilitare la tua cucina. Come abbiamo visto, la cottura a pressione offre una serie di vantaggi rispetto ai metodi di cottura tradizionali. Può ridurre significativamente i tempi di cottura. Può cuocere i cibi fino a tre volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, risparmiando tempo e fatica.

Siccome la pentola a pressione cuoce rapidamente e utilizza meno acqua rispetto alla bollitura, permette di conservare più vitamine e minerali all’interno degli alimenti.

E hai mai pensato al risparmio energetico? La cottura a pressione utilizza meno energia e produce meno calore, il che ti aiuta a risparmiare e a mantenere la tua cucina più fresca, soprattutto d’estate.

Infine, la pentola a pressione è particolarmente preziosa per chi segue alimentazioni speciali, come la dieta vegana o quella senza glutine, poiché rende più semplice e veloce la preparazione di legumi, cereali integrali e altre pietanze nutrienti.