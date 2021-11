Madò Pasticceria online: golosità sostenibili a portata di clic

I migliori dolci artigianali italiani arrivano direttamente a casa tua: basta un clic. A renderlo possibile è Madò Pasticceria, la prima pasticceria artigianale e Made in Italy completamente online. I dessert, preparati e confezionati massimo 24 ore prima della consegna, possono essere infatti comodamente acquistati online dal sito web di Madò Pasticceria. Le spedizioni sono sempre gratuite in Italia e tutti gli ordini vengono consegnati anche nel resto d’Europa. A rendere ancora più dolce l’idea, spiccano l’impegno per l’ambiente e quello per l’occupazione femminile.

Madò Pasticceria online: come ordinare i tuoi dolci preferiti con un clic

L’idea del progetto è di Domenico, imprenditore digitale di 27 anni, e Maria Rosaria, 25 anni, terza generazione di una famiglia di pasticceri che ha da sempre a cuore il rispetto delle ricette tradizionali e la ricerca di ingredienti di altissima qualità.

Dall’unione vincente di competenze così diverse non poteva che nascere un nuovo modo di gustare le eccellenze della pasticceria italiana, come dimostra la possibilità di acquistare online in modo facile e veloce deliziosi cannoli siciliani, freschissime pastiere napoletane, cassate, sfogliatelle, capresi e babà (e molto altro ancora) senza neanche il bisogno di alzarsi dal divano di casa. Tutti possono godere di queste straordinarie golosità: nell’ampio catalogo di prodotti, infatti, non mancano le opzioni senza glutine per i celiaci e quelle senza lattosio per gli intolleranti.

Non solo golosità, Madò Pasticceria sostiene l’ambiente

I dolci artigianali di Madò Pasticceria non sono buoni solo per il palato, ma anche per l’ambiente. L’obiettivo della pasticceria online per l’anno 2021/2022 è infatti quello di diventare un’azienda a zero impatto ambientale, dimostrando che è possibile fare impresa rispettando l’ambiente e ponendosi come modello per le future generazioni di imprenditori in un momento storico in cui i cambiamenti climatici e l’impatto sulla natura delle attività umane non possono più essere ignorati.

Per questo è stato lanciato il progetto “Madò Future Now”, che prevede l’uso di packaging e box fatte al 100% in carta e cartone riciclati e l’impiego di energia elettrica rinnovabile sia nello stabilimento di produzione e confezionamento, sia nel trasporto dei prodotti. Sono inoltre previsti menu vegetariani e vegani, due modelli alimentari che, secondo il report delle Nazioni Unite, sono maggiormente sostenibili e hanno un minore impatto sulle emissioni di CO2.

“Madò Future Now” non è l’unico progetto di tutela e salvaguardia ambientale dell’azienda: l’azienda è anche partner ufficiale di Fareambiente – Movimento ecologica europeo e di Too Good To Go, l’app messa a punto dall’omonima azienda danese che punta a contrastare lo spreco di cibo.

L’impegno per l’occupazione femminile

Nell’ambito del progetto “Madò Future Now”, oltre alle azioni a sostegno della tutela ambientale, sono previsti anche investimenti a favore dell’imprenditoria femminile. Anche questo è un tema a cui Madò Pasticceria tiene molto, insieme a quello dell’occupazione giovanile. Lo dimostra il fatto che lo staff che lavora nel laboratorio di produzione e nel centro di confezionamento della pasticceria online è composto per circa il 90% da donne sotto i 35 anni. È una percentuale significativa, specialmente se si considera il fatto che in Italia donne, giovani e regioni del sud sono da anni gli “anelli deboli” del mercato del lavoro.

In questo senso Madò Pasticceria, che ha sede in Campania, nella provincia di Caserta, è una realtà che punta ad aiutare il territorio, identificando il sostegno all’imprenditoria femminile e all’occupazione giovanile come uno dei propri valori aziendali più importanti.

Rimanendo in questo ambito, la pasticceria online sostiene lo sport, soprattutto quello femminile, che in Italia è ancora poco valutato. Sarà partner della stagione sportiva 2021/2022 della società Napoli Calcio Femminile.

Non rimane che collegarsi alla pasticceria online e farsi ispirare dalla ricca offerta di dolci tipici italiani.