Comoda, versatile, da portare sempre con sé: la macchina per fare il caffè ovunque è la soluzione definitiva per le vacanze

iStock Macchina per caffè espresso portatile: l'accessorio per casa e vacanza

Mai più senza caffè. A casa, dove lo possiamo fare con macchinette o moka, ma anche in viaggio e in tutte le situazioni in cui sentiamo il bisogno di una dose extra della tanto amata bevanda nera.

Ma se si è in mezzo a un bosco, oppure su una spiaggia assolata e senza servizi, come si può fare a placare la voglia di un espresso? Con una comoda macchina portatile da azionare in ogni situazione.

La Macchina per caffè espresso portatile di Cera + è la soluzione perfetta per tutti coloro che non possono rinunciare a una bella tazza della celebre bevanda nera: basta avere con sé questo piccolo accessorio, le capsule (o il macinato) e si può gustare un ottimo espresso in qualsiasi momento della giornata. E, soprattutto, in qualsiasi luogo. Anche a casa.

Ora la si può acquistare in offerta.

Il caffè dove e quando lo vuoi tu: la macchina portatile

Bere una tazza di caffè non è solo un momento di relax, ma è anche un modo per regalarci una dosa extra di energia. Poterlo assaporare comodamente dove si desidera e in qualsiasi momento della giornata è una coccola irrinunciabile.

Ed ecco perché la Macchina per caffè espresso portatile di Cera + è ciò che serve a tutti coloro che non possono e non vogliono rinunciare a una tazza di espresso.

Di piccole dimensioni, la si può utilizzare in casa per un caffè veloce, oppure in vacanza o durante una gita: è facilmente trasportabile e servono poche altre cose perché funzioni al meglio.

Tra le sue caratteristiche vi è proprio il fatto che è versatile: la si può utilizzare sia con le capsule che con il macinato e questo la rende perfetta per tutti e per ogni esigenza. Inoltre, l’interno è in acciaio inossidabile, si può caricare anche in auto, si smonta e lava facilmente.

Il riscaldamento è veloce e si può bere il primo caffè in soli tre – quattro minuti. È dotata di 20 bar di pressione che permettono di sorseggiare il perfetto espresso cremoso e dall’aroma ricco.

Sia a casa, che in vacanza: basta averla a portata di mano insieme a capsule o del caffè macinato.

Come funziona la macchina portatile per l’espresso

Il funzionamento di questo dispositivo di Cera + è davvero semplice e intuitivo. Innanzitutto è bene sapere che la batteria è ricaricabile e servono dalle tre alle tre ore e mezza per caricarla completamente, opzione indicata per il primo utilizzo.

Si può far funzionare in due modi diversi. Il primo avviane aggiungendo acqua calda: in questo caso si deve schiacciare due volte il pulsante per fare uscire l’espresso. In alternativa si può utilizzare anche quella fredda, pratica più frequente quando si è in giro: il pulsante va premuto per due secondi, così l’acqua si riscalda ed esce il caffè.

La Macchina per caffè espresso è dotata di un display da cui si possono dedurre il livello della batteria e la temperatura dell’acqua. Inoltre ha una protezione per fare in modo che non si attivi l’ebollizione a secco.

Le recensioni positive sono tantissime e sottolineano tutti gli aspetti positivi di avere questa macchina portatile per il caffè. La svolta a casa come in vacanza.

