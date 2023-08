Vacanze: 10 cose da fare prima di partire

Fonte: iStock Cosa fare prima di partire per le vacanze

Capita praticamente a tutti, ed è davvero fastidioso: state per partire alla volta delle tanto agognate ferie, quando i più disparati dilemmi vi assalgono all’improvviso. Avete fatto tutto? Avete controllato gas, luce, acqua? E soprattutto, avete chiuso bene la porta? Sicuramente, partire con il pensiero di aver tralasciato qualcosa di importante non è l’ideale: rischiate di rovinarvi le vacanze con un chiodo fisso in testa. Ecco allora una lista delle 10 cose da fare prima di mettervi in viaggio. Segnatevele, per poter partire senza stress e senza pensieri.

Acqua, luce e gas

Potreste pensare che non accadrà mai, ma basta un piccolo incidente per provocare danni anche molto ingenti – senza contare l’inutile consumo che poi si riflette in bolletta. Ecco perché è importante prestare particolare attenzione all’acqua, alla luce e al gas prima di partire per le vacanze. Come fare? Seguite questi tre passi per essere più sereni e godervi appieno il viaggio.

1- Chiudete l’acqua dal rubinetto principale in modo da evitare perdite, che possono andare dal semplice gocciolio alla rottura di qualche tubo. Potete anche svuotare la cassetta del wc, in modo da essere assolutamente sicuri che nulla potrà provocare danni in vostra assenza. In questo modo, vi risparmierete anche possibili cattivi odori provenienti dal bagno, che si formano quando l’acqua rimane a stagnare troppo a lungo.

2- Scollegate tutti gli apparecchi elettrici e, se possibile, staccate la luce direttamente dal contatore generale.

3- Chiudete il gas dal contatore generale per proteggere la vostra abitazione da eventuali fughe pericolosissime. In estate, potete anche spegnere la caldaia. In inverno è invece meglio impostare il termostato a basse temperature, affinché la caldaia parta di tanto in tanto e non ci sia il rischio che i tubi congelino per il troppo freddo.

Prima di chiudere definitivamente la porta alle vostre spalle, fate un check: accendete gli interruttori per assicurarvi che non funzionino per mancanza di corrente, avviate un fornello per controllare che non esca gas e aprite un rubinetto per fare un test sulla chiusura dell’acqua. Se tutto è ok, potete partire assolutamente tranquilli!

Frigorifero, lavastoviglie, pavimenti e dispense

Gli elettrodomestici come lavastoviglie e frigo meritano un occhio di riguardo, soprattutto se decidi di staccare del tutto la corrente in tua assenza. Ecco allora altri preziosi consigli da seguire.

4- Frigo e congelatore: i giorni immediatamente prima della vostra partenza, fate spesa in maniera oculata e consumate tutti i cibi presenti nel frigo e nel freezer. La sera prima (o la mattina stessa, a seconda dell’orario di partenza) svuotate tutti i ripiani e asciugateli per bene. Date una sciacquata anche alla vaschetta della frutta/verdura e sbrinate il congelatore. Le vacanze diventano così l’occasione per fare una bella pulizia. Ricordate di lasciare aperti gli sportelli, per evitare la formazione di cattivi odori.

5- Lavastoviglie: staccate la lavastoviglie dalla presa elettrica e assicuratevi che all’interno non vi sia rimasto niente. Se necessario (e se il vostro elettrodomestico ha questa funzione), fate partire un’auto-pulizia in modo da eliminare tutti i residui di cibo che potrebbero andare a male. Anche in questo caso è meglio lasciare lo sportello leggermente socchiuso, per combattere l’umidità e i cattivi odori.

6- Dispense: consumate i prodotti prossimi alla scadenza e chiudete bene le confezioni aperte. La pasta, la farina e il riso potrebbero essere preda delle “farfalline” delle dispense e, al vostro ritorno, potreste trovare tanti ospiti indesiderati. Potete anche mettere delle trappole adesive per evitare una vera e propria infestazione, se il problema è piuttosto frequente.

7- Pavimento: una spazzata è d’obbligo prima di partire, per evitare di lasciare briciole che potrebbero essere causa di infestazioni da parte di formiche, scarafaggi e cimici. Meglio ancora se lavate il pavimento con acqua e aceto di vino bianco, il cui odore funge da repellente e tiene alla larga moltissimi insetti.

Spazzatura, finestre e porte

Infine, concentratevi sulla spazzatura (per evitare insetti e cattivi odori) e su quello che è il punto debole di tantissime persone, la chiusura di porte e finestre. Vediamo cosa c’è assolutamente da fare prima di partire.

8- La mattina stessa della vostra partenza, buttate tutta (ma proprio tutta) la spazzatura. Che sia essa organico, carta o vetro, non ha importanza: nessuno vuole ritrovarsi con una sgradevole puzza in casa o con insetti che brulicano attorno ai rifiuti a causa di questa dimenticanza.

9- Avete chiuso tutte le finestre? Beh, prima di partire assicuratevi che tutto sia ben sigillato e con le serrande abbassate, per non far penetrare luce e calore all’interno della vostra casa. Stesso discorso per i balconi e le verande.

10- Ed eccoci arrivati ad uno dei dubbi più comuni: avete chiuso bene la porta? Assicuratevi di dare tutte le mandate disponibili per tutte le serrature presenti. E potrete finalmente partire tranquilli.

Altri consigli utili

Fin qui abbiamo visto 10 cose assolutamente da fare prima di partire per le ferie, ma ci sono alcuni altri consigli utili che potranno farvi comodo.