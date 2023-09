Bricolage: 5 trucchi fai da te per riutilizzare gli oggetti di casa

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Il bello di dedicarsi spesso al bricolage fai da te sono le idee innumerevoli che ti vengono in mente con grande facilità tutte le volte che ti trovi davanti a oggetti inutili che non vorresti buttare. Proprio come se il cervello piano piano si abituasse a trovare soluzioni di bricolage creativo per rendere realizzabile ogni buon proposito di aumentare il riciclo e ridurre ogni spreco.

Per esempio, il bricolage con tappi di sughero ti offre tante possibilità di riciclo super chic così da non buttare i turaccioli ogni volta che si apre una bottiglia di vino. Oppure, quando si mette in ordine l’armadio capita spesso di ritrovarsi con tantissime grucce per abiti inutilizzate. L’idea di bricolage per un upcycling intelligente è dare una seconda vita a tutto ciò che può trasformarsi in oggetto utile oppure anche semplicemente bello. Vediamo queste cinque idee di bricolage per un fai da te semplice che dà tanta soddisfazione.

Bricolage fai da te: idee per riciclare le grucce

Tra le tante idee per riciclare le grucce con una mossa di bricolage creativo, una delle più semplici da realizzare è creare un portagioielli, accessorio sempre molto utile e di cui non se ne ha mai a sufficienza. Quello che ti serve è un semplice appendino in legno per pantaloni che diventerà un comodo portagioie al quale appendere collane, bracciali e orecchini.

Come prima cosa, prendi una bomboletta di vernice spray e rivesti la gruccia con un nuovo colore brillante. Lascia asciugare completamente. Prendi una confezione di gancetti per i quadri e attaccali uno alla volta lungo la barra del portapantaloni, le vitine dovrebbero infilarsi facilmente ma puoi aiutarti picchiettando il martello con delicatezza. Ultimo passaggio: personalizza la gruccia con perline, strass, fiori di carta, fiocchetti o altri elementi decorativi.

Puoi appendere la gruccia all’interno dell’anta dell’armadio, sul retro della porta della camera da letto oppure realizzare una variegata composizione di appendini portagioie che decora la parete.

Bricolage con tappi di sughero per lo specchio

Se hai dei tappi in giro, non buttarli via. Ti aiuteranno a creare una cornice per specchio davvero originale. Le possibilità di fare bricolage creativo sono molte, tutte quelle che la tua fantasia ti suggerisce. Puoi semplicemente allineare i tappi di sughero che corrono lungo tutto il perimetro, aumentando la quantità di file in base allo spessore che vuoi dare alla cornice dello specchio.

Oppure puoi creare la cornice riproducendo una greca a diagonali spezzate, un po’ come accade quando per il pavimento in parquet si decide per la posa chevron. La disposizione rigorosamente geometrica trasforma il bricolage con i tappi di sughero lungo la cornice dello specchio in un’opera dal design originale. Altrimenti, potresti tagliare i turaccioli in sezioni circolari così da avere una cornice composta da dischi di sughero.

Puoi fare bricolage con i tappi di sughero alzando di volta in volta il livello di difficoltà, dipende solo dalla tua voglia di sperimentare. Si tratta di un materiale leggero, facile da maneggiare, che non farai fatica ad attaccare sullo specchio pulito, a patto di utilizzare una colla potente.

Quello che ti serve per questo bricolage fai da te sono idee creative che diano vita ai motivi decorativi originali e qualche ora di tempo per realizzare il progetto. Puoi abbellire le cornici non solo facendo bricolage con tappi di sughero, ma usando anche altri materiali, come lo spago, la carta di giornale, le conchiglie e i rametti secchi. Qualsiasi tipo di materiale può fornire lo spunto per decorare e fare del riciclo un’attività creativa. Libera la tua fantasia e comincia a realizzare delle bellissime cornici fai da te per gli specchi o per le tue fotografie.

Bricolage creativo con i sassolini: sottopentola zen

Succede sempre dopo una passeggiata ai giardinetti con i bambini o una camminata lungo il fiume, si torna a casa con le tasche piene di sassolini colorati. Che cosa te ne puoi fare? Una bella idea è trasformare questa collezione di ciottoli apparentemente privi di pregio in un oggetto elegante dal fascino green e anche dallo spirito un po’ zen.

L’ideale è riuscire a raggruppare la quantità necessaria di sassolini più o meno della stessa dimensione così da poter realizzare un sottopentola moderno e originale. Se l’esperimento riesce bene, può diventare uno spunto per fabbricare con le tue mani i prossimi regali di Natale dal mood orientale e naturale.

Come prima cosa devi prendere uno di quei sottopentola di sughero rotondi che tutti abbiamo in casa. Di solito sono venduti in pacchetti da tre, quindi in base alla quantità di sassolini che hai dovrai scegliere la dimensione del sottopiatto adatto. Gli altri materiali che ti occorrono per realizzare questa idea di bricolage creativo sono un pennello, la tempera nera e una pistola per la colla a caldo.

Come vedi, si tratta di ben poche cose. Quello che bisogna avere, soprattutto, sono qualità come costanza e pazienza. Vedrai che questo lavoretto, che procede poco alla volta, può essere un’occasione per piccole pause quotidiane molto rilassanti, ma solo se non hai la fretta di vedere subito il risultato.

Primo step

Disegnare su un foglio il contorno del sottopentola. Poi prendi i sassolini e prova a disporli all’interno del cerchio disegnato fino a trovare la combinazione vincente che ti soddisfa. Puoi alternare file concentriche di sassi neri alternati a sassi bianchi, puoi creare un motivo a spirale bicolore oppure puntare sull’effetto rilassante delle sfumature monocolore. Fai tutti i tentativi che credi e quando trovi la soluzione che ti soddisfa, tieni da parte il modello che hai fatto.

Secondo step

Dipingere il sottopentola di nero. Attenzione a non commettere l’errore di diluire troppo la tempera, perché la base di sughero tende ad assorbire con estrema facilità. Lascia asciugare il sottopentola per un giorno intero.

Terzo passaggio

Attendere almeno il giorno successivo, quando si ha la certezza che il sottopentola sia nero e asciutto. Prendi la pistola per la colla e comincia ad incollare i sassi riproducendo lo schema che tieni accanto, mano a mano che lo smonti per spostare ogni singolo sasso nella posizione equivalente.

Fai attenzione

Per procedere comodamente ti conviene partire dal bordo esterno, senza chiuderlo alla base, e procedere una riga dopo l’altra verso l’interno, fino ad arrivare a circa tre quarti del cerchio. A quel punto, quando la superficie è quasi completamente coperta, puoi procedere a chiudere procedendo in senso inverso. Ovvero comincia a chiudere le file di sassi al centro e procedi fino ad arrivare a chiudere il bordo esterno. Con questo sistema, sarà più facile contenere eventuali aree vuote e quindi trasformare l’idea di bricolage in un oggetto elegante dal risultato naturale ma armonioso.

Idee di bricolage con i vecchi cd: sottobicchieri colorati

Tutti abbiamo in casa vecchi cd o dvd di cui non sappiamo che fare. In realtà, si prestano a parecchie idee di bricolage divertenti. Se hai un orticello in giardino che attira numerosi volatili, i vecchi cd appesi a una corda tra i pali dell’orto sono perfetti perché con i giochi di luce dei riflessi del sole riescono a tenere lontani gli uccelli. E se non hai un orto da proteggere ma sei stanca dei piccioni che sporcano continuamente il tuo balcone puoi comunque provare il vecchio sistema dei cd appesi a un cordone legato a un gancio.

L’idea di bricolage creativo che, però, voglio suggerirti per riciclare i vecchi compact disc è un’altra: prova a trasformarli in colorati sottobicchieri, da usare per proteggere il tavolo quando offri agli amici un aperitivo sul terrazzo in estate.

Libera la tua creatività e decidi come personalizzarli. Puoi rivestirli con una carta a motivi fantasia, puoi incollare dei tessuti oppure puoi dipingerli e con l’aiuto degli stencil creare dei motivi colorati. Per cominciare ti bastano anche solo quattro vecchi cd o dvd da trasformare in un piccolo set con il quale abbellire la tua tavola. Puoi scegliere anche decorazioni a tema, per esempio per apparecchiare la tavola di Natale e salvare la tovaglia dalle macchie di vino.

Il materiale di cui hai bisogno per dedicarti a questo semplice progetto di bricolage fai da te sono i cd o dvd da riciclare, la carta vetrata, la colla speciale potente e trasparente adatta a diverse superfici, il feltro di diversi colori, gli stencil e le forbici, diversi colori acrilici, una vernice per finitura duratura, flessibile, lucida e trasparente. Puoi scegliere i colori che ti piacciono, riprodurre le nuance che si trovano nell’arredamento del tuo soggiorno oppure scegliere dei temi precisi. Per esempio, se stai cercando un’idea per decorare la tavola autunnale, puoi optare per una serie di nuance che evocano i colori del foliage e con uno stencil dipingere delle foglie in colori a contrasto, il giallo, l’arancio, il verde e il marrone con le loro infinite gradazioni possono dare vita a una varietà di sottobicchieri sorprendenti.

Bricolage creativo per la scatola passacavi

Le scatole delle scarpe si prestano a mille idee di bricolage fai da te. A me piace molto la possibilità di trasformarle in scatole di gestione per cavi e ciabatte. Per fare ordine tra cavi di pc, telefono e caricabatteria, ma soprattutto per nascondere dalla vista l’antiestetica ciabatta. Il procedimento è semplice e il materiale necessario è poco. Quello che devi fare è decorare a tuo piacere la scatola delle scarpe dentro la quale puoi collocare la ciabatta.

Devi praticare su uno dei due lati lunghi dei fori circolari attraverso i quali possono passare i cavi senza che si aggroviglino. Poi pratica anche un altro foro attraverso cui deve passare il cavo che, dalla ciabatta, va alla presa al muro. L’ideale per realizzare questo semplice lavoretto nel migliore dei modi è procurarsi degli anelli per le tende da incollare nei fori così da rendere più resistenti le aperture che altrimenti a furia di sfregare contro i cavi si rovinano.

Per la decorazione delle scarpe puoi usare le tempere, gli stencil e i nastri adesivi decorativi come i washi tape. Un’altra alternativa è rivestire la scatola delle scarpe con il tessuto oppure con la carta da parati autoadesiva. Sono tutte belle idee per un bricolage facile ma di grande effetto.