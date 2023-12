Protezione per forno: dì addio alle scottature con questo prodotto

Fonte: iStock Il trucchetto per non scottarti più con il forno

A chi non è mai successo di scottarsi mentre si sta cucinando qualcosa in forno? Sicuramente è uno dei più classici incidenti domestici e, anche se raramente provoca dei gravi danni alla salute, anche una piccola bruciatura ai polpastrelli, alle mani o ai polsi è tutt’altro che piacevole. Saprai già dell’esistenza di presine e guanti da forno oppure delle piccole precauzioni come l’evitare movimenti bruschi maneggiando le teglie da forno oppure l’evitare di utilizzare indumenti larghi e facilmente infiammabili in prossimità di forno e fornelli, tuttavia forse non conoscevi il prodotto game changer che ti stiamo per proporre.

Stiamo parlando della protezione per il bordo della griglia del forno, un piccolo ma efficace trucchetto che può proteggere la tua famiglia e te stesso dall’essere bruciati dal forno, svolgendo un eccellente ruolo protettivo.

Spesso è realizzata in materiale siliconico per uso alimentare per cui non è tossico ed è completamente inodore quindi non aggiungerà odore al cibo. Resistente al calore, resiste anche ad alte temperature fino ai 230 gradi.

La protezione del bordo della griglia del forno è facile da installare e da rimuovere in quanto basta semplicemente far scorrere il la protezione lungo il bordo della griglia e fissarlo in posizione.

Vediamo alcuni modelli in vendita su Amazon.

Airshi Protezione della Griglia del Forno rossa/arancione

Questo modello è disponibile in colorazioni accese come rosso e arancione facilmente associabili a un segnale di attenzione e di pericolo in quanto il loro obiettivo è quello di aiutare a proteggere mani e braccia dalle scottature quando si mettono in contatto con un forno caldo. La confezione contiene 4 pezzi, in silicone specifico per le alte temperature.

QUUPY Protezione della Griglia del Forno 4PCS Nero Forno

In colore nero praticamente invisibile e con un design unico a costine, questo pratico alleato permette al calore di disperdersi più rapidamente rispetto al ripiano di metallo, quindi, se dovessi toccare accidentalmente il ripiano del forno all’interno del tuo forno, avrai meno probabilità di scottarti.

Memofind 4 protezioni della griglia in silicone con 1 rivestimento per il pavimento del forno

Oltre alle 4 strisce nere in silicone anti scottatura lunghe 36 cm, la confezione include anche un tappetino da forno nero per evitare scottature. Sia le strisce sia il tappetino possono essere tagliati in dimensioni adatte a vari dispositivi come rack di forno, tostapane, forni a microonde, teglie da forno, ecc. Dopo l’uso, devono solo essere smontati e messi in lavastoviglie o lavati a mano. L’aggiunta di detergente per una facile pulizia può rimuovere rapidamente olio e sporco.

Ricordiamo sempre che tali protezioni in silicone, nonostante siano appositamente studiati per isolare il calore, sottoposti ad alte temperature non saranno freddi al tatto ma saranno comunque caldi quindi potrebbero provocare fastidio (mai ustioni!). Si raccomanda quindi di continuare a maneggiare la griglia del forno o gli altri accessori da forno con le dovute cautele e utilizzando sempre i guanti da forno.

Se, nonostante le precauzioni, ti scotti, raffredda immediatamente l’area interessata sotto acqua fredda corrente per almeno 10-15 minuti. Se l’ustione è grave, cerca assistenza medica immediata. In ogni caso, è sempre meglio consultare un professionista della salute per valutare la gravità dell’ustione e ricevere il trattamento appropriato.

