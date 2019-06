Come riparare le piastrelle

editato in: da

Si è incrinata una piastrella del bagno o della cucina e vuoi ripararla da sola per risparmiare? Nessun problema, con un po’ di abilità e buona volontà sarà facile, economico e perfino divertente. Vedrete che riparare una piastrella con il fai da te vi darà grandi soddisfazioni. Iniziamo con i materiali necessari per iniziare l’operazione “piastrella rotta”.

Per questo lavoro ti servono:

– un panno

– sapone abrasivo o alcol denaturato

– stucco

– smalto per ceramiche

Cosa fare quando la piastrella è crepata

Innanzitutto, devi lavare e asciugare la mattonella crepata. Presta attenzione ad asciugare molto bene l’incrinatura perché, essendo una parte più porosa, ha assorbito acqua. Un piccolo trucco? Per fare più velocemente puoi aiutarti con l’asciugacapelli. L’incrinatura va stuccata e in commercio si trovano diversi materiali per riempire le crepe, quindi scegli quello che preferisci o meglio ancora fatti consigliare dai commessi del brico. La parte stuccata deve risultare liscia e uniforme; ricordati di eliminare con uno straccio umido eventuali sbavature dello stucco. Ora devi aspettare che si asciughi lo stucco (minimo due ore ma segui le istruzioni sulla confezione) e la crepa stuccata può essere colorata con lo smalto per ceramiche dello stesso colore della piastrella. Puoi farti dare dei campioni dal negozio oppure, se hai una piastrella, portala con te per essere sicura di acquistare la stessa tonalità.

Consigli per le piastrelle murali

Per le piastrelle del muro puoi dare libero sfogo alla creatività, grazie agli adesivi murali. La crepa va comunque stuccata per evitare che si riempia di sporco o si allarghi, ma se la riparazione non ti riesce molto bene e decidi di coprirla, puoi ricorrere a simpatici wall stickers per il bagno o per la cucina. Non solo nasconderai l’incrinatura, ma darai un nuovo aspetto alla stanza. In commercio se ne trovano tantissimi e ce ne sono di veramente simpatici e belli.