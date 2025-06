Fonte: iStock Come avere una temperatura ideale in casa: con il ventilatore da soffitto

Lunghe notti afose, in cui si vaga per casa alla ricerca di aria. Oppure pomeriggi in cui sembra quasi di non riuscire a respirare a causa dell’afa. Nonostante questo non si deve avere nessuna paura se si ha l’accessorio giusto per affrontare le temperature più elevate. Ancora di più se è versatile, se si può impostare sulla base delle proprie esigenze e se è anche bello da vedere.

Come il ventilatore da soffitto di Ateroll, dotato di luce e di telecomando, che diventa l’alleato che stavamo cercando per affrontare il caldo della bella stagione.

Ora si può avere con un prezzo un po’ più piccolo grazie a uno sconto, tutto quello che devi sapere per avere anche tu una soluzione perfetta e affrontare le temperature più elevate senza alcun timore.

Offerta Ateroll Dotato di luce e telecomando è regolabile

Il ventilatore da soffitto che illumina e rinfresca è l’accessorio da avere in casa

È versatile ed elegante, promette di rendere la tua casa un luogo fresco e gradevole e si adatta a ogni stanza: è il ventilatore da soffitto di Ateroll che è destinato a diventare il tuo alleato per creare la perfetta condizione climatica all’interno della tua casa.

Nel dettaglio è dotato di sei velocità per rendere l’esperienza individuale e maggiormente confortevole, inoltre si può cambiare la direzione dell’aria e questo lo rende adatto anche per l’inverno: infatti se in estate il flusso deve essere discendente per portare il fresco in basso, in inverno deve creare circolazione termica. E questa sua dualità di utilizzo lo rende l’accessorio adatto in tutte le stagioni.

Se questo non bastasse il ventilatore da soffitto ha un telecomando semplice e intuitivo, ha un timer 2/4 ore e un motore super silenzioso il che lo rende l’ideale per creare un ambiente notturno tranquillo e perché il sonno non venga disturbato.

L’esperienza e la versatilità sono rese ancora più favolose grazie alla luce, che può essere utilizzata come illuminazione primaria: si può stabilire la luminosità, la temperatura del colore e il dispositivo memorizza le impostazioni allo spegnimento, il che significa che, quando riaccenderemo la lampada, sarà proprio come l’avevamo lasciata.

Come si installa il ventilatore a soffitto

Spesso a fermarci dal fare un acquisto, o dallo scegliere uno strumento per migliorare la nostra abitazione, c’è il timore di non essere in grado di installarlo o di utilizzarlo.

In particolare, se si tratta di un accessorio come un ventilatore a soffitto che sembra richiedere un po’ di manualità aggiuntiva. Ma questo modello di Ateroll promette di essere davvero semplice: infatti i componenti sono pre-assemblati e il fissaggio avviene con le viti (gli accessori sono inclusi). Basta seguire le istruzioni, che le recensioni di chi lo ha acquistato dicono essere chiare, e poi lasciarsi coccolare dal fresco di questo ventilatore da soffitto, che dona un’esperienza personalizzabile e confortevole.

Il design è molto semplice, minimal e lineare: questo ci permette di adattarlo a ogni tipologia di ambiente e con tutti gli stili di arredamento. E il fatto che, oltre a regalare la giusta temperatura alla stanza, sia anche una luce favolosa e regolabile, lo rende il complemento d’arredo immancabile in ogni abitazione.

Inoltre è pensato per esserci ma senza vedersi, risultando molto discreto.

Ora nostro con un piccolo sconto!

