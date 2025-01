Tra le piante più belle, l'Anthurium è una promessa d'amore da regalare (o regalarsi): come curarla e tutti i trucchi per farla crescere rigogliosa

Fonte: iStock Anthurium

L’Anthurium è tra le piante d’appartamento più belle da coltivare, di origini tropicali, e spesso i suoi fiori vengono regalati a San Valentino, durante la festa dell’amore. Non solo: questa pianta può essere regalata persino a Natale, poiché è considerata un’alternativa alla classica stella. Ma come coltivarla in casa e soprattutto dove posizionarla? Vi sveliamo come farla crescere al meglio per osservare i suoi magnifici fiori e colorare il nostro terrazzo o i nostri ambienti.

Anthurium, cos’è e le caratteristiche

Questa pianta è originaria delle zone del Sud America, tropicali e subtropicali, quindi da questo già possiamo intuire che non ama particolarmente il freddo: appartiene inoltre alla famiglia delle Araceae, che comprende più di 1000 specie. I suoi fiori presentano un colore piuttosto acceso, e la forma è quella di una foglia rovesciata con una spiga: una meraviglia della natura che va a ricordare quasi la forma di un cuore. Ed è il motivo per cui questa pianta è tanto regalata e soprattutto apprezzata per decorare gli ambienti interni o i terrazzi quando fa bel tempo.

Il significato dell’Anthurium è inoltre molto interessante: pianta conosciuta sin dall’antichità, già durante l’Antica Grecia veniva associata a Cupido, proprio in virtù della forma dei suoi fiori, quella stessa freccia che scoccava ovviamente il Dio dell’Amore. Diverse sono le specie comuni, come l’Anthurium andraeanum (dalle spate rosse), l’Anthurium scherzerianum o l’Anthurium clarinervium.

Abbiamo già parlato della sua bellezza, le sue foglie sono abbastanza larghe e lucide, oltre che a forma di cuore: se ben tenuta, questa pianta di solito raggiunge i 90 cm di altezza, ma ovviamente quella da appartamento rimane abbastanza contenuta. Dal momento in cui cresce in modo spontaneo nelle foreste pluviali, ricordiamo che predilige un clima caldo e umido, mentre invece teme molto il freddo.

Dove posizionare l’Anthurium

Dopo aver visto le caratteristiche principali, cerchiamo di comprendere dove posizionare questa pianta nella nostra casa. La prima cosa da sapere è che ama la luce ma non quella diretta: è essenziale evitare di esporla al sole altrimenti le sue foglie potrebbero bruciare. Scegliamo possibilmente una zona luminosa, quindi vicino alla finestra o al balcone, sempre ricordandoci che i vetri devono essere schermati con tende leggere. Necessita di circa 6-8 ore al giorno di luminosità.

La luce è un fattore essenziale per la crescita dei suoi fiori, ma non può in alcun modo essere poco o al contrario troppo illuminata: nel primo caso possiamo notare una minore crescita dei fiori, mentre nel secondo di solito le foglie tendono a ingiallirsi. Come sempre valgono alcune regole: cerchiamo di mantenere la temperatura costante nell’ambiente in cui la posizioniamo, lontana da fonti di calore, come termosifoni e stufe, poiché possono seccare l’aria e danneggiare la pianta irrimediabilmente.

Il clima ideale dovrebbe essere compreso tra i 20°C e i 28°C. Se lo desideriamo, possiamo spostare l’Anthurium all’esterno durante la bella stagione, ma a patto che le temperature non superino i 30°C. Come sempre, vale la regola di prima: evitiamo di esporla alla luce diretta del sole. Dobbiamo solo trovare il giusto compromesso per farla crescere in modo rigoglioso.

Come coltivare l’Anthurium

Passiamo adesso alla coltivazione della pianta: quali sono i trucchi e i segreti per mantenerla al meglio? Una volta comprata, dobbiamo semplicemente travasarla in un vaso un po’ più grande (con fori di drenaggio), avendo cura di usare del terriccio (e fertilizzante) specifico per piante da fiore. Dal momento in cui rimane pur sempre una pianta tropicale, è abituata a un tasso di umidità molto più elevato rispetto a quello dei nostri ambienti.

Ecco perché non possiamo che consigliare di verificare l’umidità del terreno. Abbiamo la possibilità di vaporizzare la pianta, ma ricordiamo al contempo di usare sabbia, terra da giardino, torba e un pezzo di carbone per il terreno. Per quanto riguarda la superficie, possiamo valutare di aggiungere uno strato di muschio: questo piccolo trucco aiuta a mantenere le radici molto più umide e prevenire che la pianta muoia. Aggiungiamo che non necessita di potatura: possiamo semplicemente rimuovere le foglie ingiallite o danneggiate con il tempo.

Ogni quanto innaffiare l’Anthurium

È molto importante che il terreno della pianta risulti umido ma senza che avvenga un ristagno d’acqua perché il rischio è che possa ammalarsi di marciume radicale. Soprattutto durante la bella stagione verificare il terreno è un passaggio essenziale: possiamo innaffiarla anche due o tre volte a settimana, per poi adattare la frequenza alla stagione invernale. Inoltre, questa pianta va concimata ogni due mesi in primavera e in estate, usando un fertilizzante liquido per piante d’appartamento, ideale per fornirle tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno.

Malattie e parassiti dell’Anthurium

Afidi, cocciniglie e tripidi possono attaccare la pianta, che è anche soggetta al marciume radicale o alla muffa grigia. Se notiamo segni di infestazione o di indebolimento della pianta, è meglio agire subito per evitare di incorrere in un danno strutturale.

L’Anthurium è tossica?

Bella quanto pericolosa: questa non è una pianta pet-friendly in quanto il fiore potrebbe potenzialmente irritare le mucose dei nostri pelosi. L’Anthurium è tossica: in caso di avvelenamento, potremmo notare determinati sintomi nei nostri amici animali, come salivazione, vomito o sanguinamento. È bene contattare subito la clinica veterinaria per un soccorso tempestivo.

Quando regalare l’Anthurium

Questa pianta è estremamente apprezzata per la sua eleganza e per il profondo significato simbolico, quindi si presta a essere regalata in molteplici occasioni. Non solo decora ma porta un messaggio di buon augurio: perfetta per celebrare l’amore e la passione grazie ai suoi colori, di un rosso intenso e brillante, possiamo considerarla il dono perfetto da fare per San Valentino, per dichiarare i propri sentimenti alla persona amata o magari per un anniversario.

Attenzione, però, perché i colori dei fiori di questa pianta non si limitano al rosso: troviamo l’Anthurium bianco, che naturalmente è associato alla purezza ed è una pianta perfetta da inserire in un ambiente moderno, o ancora l’Anthurium di colore rosa, per esprimere affetto a un’amica, poi in alternativa l’Anthurium blu, più rara ma comunque di grande effetto e che invece rappresenta la lealtà e la saggezza.