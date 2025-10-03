Acqua di cottura delle verdure, peché non va buttata e come riutilizzarla

L’acqua delle verdure non è uno scarto: contiene nutrienti preziosi e può diventare alleata di piatti gustosi, beauty routine e pulizie green

iStock Come utilizzare l'acqua di cottura delle verdure

Quante volte abbiamo scolato le verdure bollite, lanciando via quell’acqua fumante come se fosse solo un fastidioso avanzo? Spoiler: praticamente sempre. E questo, come insegna Masterchef, è un delitto culinario di primo grado.

L’acqua di cottura, quella stessa che guardi con sospetto mentre cerchi il colapasta, è in realtà un piccolo elisir di brodaglia. Zucchine, spinaci, carote: ogni verdura, mentre cuoce, rilascia nell’acqua una scia di nutrienti, sali minerali, vitamine e altri bonus che Madre Natura ha pensato per te.

Vediamo allora perché quella pozione torbida merita più rispetto. E soprattutto: come puoi riutilizzarla come se fossi il MacGyver dei fornelli, del beauty e della casa.

I benefici nutrizionali dell’acqua di cottura: vitamine e sali minerali

Quando lessiamo le verdure, una parte dei loro nutrienti finisce nell’acqua. È un passaggio costante, quasi inevitabile. Ignorarlo significa trattare quella parte come un semplice scarto. Eppure, in quel liquido rimangono vitamine, insieme a minerali come potassio, magnesio e sodio, che le verdure cedono durante la cottura.

Non è tutto: nell’acqua restano anche antiossidanti e altre sostanze legate al benessere. Il colore leggermente torbido può trarre in inganno, ma il contenuto è tutt’altro che trascurabile. Non ha nulla di speciale all’apparenza, ma contiene più valore di quanto si creda.

In più, oltre ai sali minerali, quest’acqua mantiene tracce di vitamine idrosolubili e composti vegetali che svolgono un’azione utile sull’organismo. Potassio e magnesio aiutano a contrastare la stanchezza, soprattutto quella che si accumula nel tempo e rallenta le giornate. L’acido folico e la vitamina C sostengono il sistema immunitario, migliorano la risposta dell’organismo e contribuiscono a restituire una certa energia quotidiana. Tutto questo, contenuto in ciò che troppo spesso viene trattato come un avanzo qualsiasi.

Come riutilizzare l’acqua di cottura delle verdure in cucina

L’acqua di cottura delle verdure è un ingrediente segreto per dare più sapore e nutrimento ai nostri piatti:

brodi, zuppe e salse -usala come base per minestre e vellutate più saporite;

cotture successive – usala per lessare pasta, riso, cereali o legumi secchi;

impasti per pane e pizza – dona gusto e minerali extra a focacce e lievitati;

salse light – ottima per rendere cremose besciamelle o purè senza aggiungere troppi grassi.

Acqua di cottura per la bellezza: tonico viso e impacchi naturali

Non solo cucina: l’acqua di cottura può trasformarsi in un alleato beauty a costo zero:

tonico per il viso – rinfrescante e ricco di minerali, dona luminosità alla pelle;

impacco per capelli – mescolata con miele o olio, rende la chioma morbida e lucente;

pediluvio rigenerante – con qualche goccia di olio essenziale diventa un trattamento rilassante per gambe e piedi.

Usi sorprendenti in casa con l’acqua di cottura delle verdure

Infine, non sottovalutare l’acqua di cottura come risorsa domestica: