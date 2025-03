L’ex casa di Michael Jordan a Chicago venduta per 9,5 milioni di dollari

Una casa magnifica, rimasta invenduta per 12 anni, fino a quando non è stata acquistata per 9,5 milioni di dollari: ecco l'ormai ex casa di Michael Jordan

Fonte: IPA L'ex casa di Michael Jordan

C’è voluto più di un decennio, ma alla fine l’ex casa di Michael Jordan a Chicago è stata venduta per 9,5 milioni di dollari. Da più di 12 anni sul mercato, la casa ha trovato un acquirente, ma c’è voluto un bel po’ prima di concludere l’affare, soprattutto considerando che il prezzo è stato abbassato rispetto al valore iniziale.

Michael Jordan, l’ex casa a Chicago venduta a 9,5 milioni di dollari

Una lussuosissima tenuta di sette acri: l’ex casa di Michael Jordan a Chicago è un vero e proprio sogno per gli amanti degli immobili di lusso. E, no, non è solo il fatto che è appartenuta a un grandissimo campione della NBA. La vendita è stata confermata da Bloomberg, a una cifra molto inferiore rispetto al primissimo prezzo di mercato, che era di ben 29 milioni di dollari. Era il 2012, ma la casa non è mai stata venduta fino al 2024.

Fonte: IPA

La villa, che poi è stata messa sul mercato a 14,8 milioni di dollari, è stata spesso valutata da diversi acquirenti, fino a quando non ha trovato il suo nuovo proprietario: naturalmente, è stato firmato un accordo di riservatezza. Si trova precisamente a Highland Park, nell’Illinois: la proprietà è stata costruita quando Jordan giocava per i Bulls. E di certo i suoi interni, così come gli spazi, lasciano senza fiato, poiché è il comfort di lusso il leitmotiv.

Gli interni dell’ex casa di Michael Jordan

Una delle particolarità della casa? Indubbiamente l’ingresso, dove è possibile osservare il numero dell’iconica maglia di Michael Jordan: 23. Nella villa sono presenti ben 9 camere da letto, 15 bagni, ma anche una palestra interna, home theatre e biblioteca, oltre a una sala sigari. Per non parlare degli esterni, dove è presente un campo da tennis, percorso da golf, una piscina a sfioro e un garage per più auto. Per gli appassionati di NBA, una piccola chicca: la sua palestra è stata usata anche dagli allora compagni di squadra per allenarsi.

Fonte: IPA

E pensare che sono stati spesi pure 10mila dollari per piantare 200 pini intorno alla tenuta, con lo scopo di renderla più “verde” e, quindi, potenzialmente più affascinante agli occhi dei futuri acquirenti. Ma la villa è stata venduta a un prezzo di mercato nettamente inferiore, e nemmeno la seconda proposta è stata accolta positivamente: 14.855.000, un numero che non è casuale, in onore, per l’appunto, della maglia indossata da Jordan sul campo (sommando 1, 4, 8, 5 e 5 si ottiene il totale 23). Certo, non una grande perdita considerando che il patrimonio finanziario di Jordan si aggira comunque sui 3 miliardi di dollari…

La villa si presenta, tuttavia, come un sogno a occhi aperti per chi è alla ricerca del massimo del lusso: questa abitazione, se così possiamo dire, è rimasta in stand-by a lungo, ma ora è pronta a scrivere una nuova pagina di storia. Proprio così: qui verranno organizzati diversi eventi, su volontà di chi l’ha acquistata. E di certo il fascino dell’ex casa di Michael Jordan rimarrà per sempre, anche se ormai non ne è più il proprietario. Un po’ come è capitato a quella che un tempo era la casa di Frank Sinatra.