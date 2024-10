Questa magnifica casa è stata la dimora di Frank Sinatra per 8 anni:è in vendita per, esattamente. Nel 2021, è stata messa sul mercato per, ma il prezzo è sceso negli anni: si trova precisamente nella, ed è un'abitazione di pregio, magnifica sotto molti punti di vista, a partire dagli esterni da sogno con piscina e pavimento in muratura, sdraia in vimini, ombrelloni e vista sconfinata che rimette in pace con il mondo. Ma questa casa nasconde anche dei segreti... ve li sveliamo.