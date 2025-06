Le piante rampicanti profumate per arredare il giardino

Un viaggio tra le piante rampicanti più profumate, dai classici mediterranei alle specie esotiche, per trasformare ogni giardino in un rifugio aromatico

Fonte: IPA Piante rampicanti

Immagina di rilassarti in giardino avvolta dal profumo dolce dei fiori che si arrampicano su un pergolato. Le piante rampicanti profumate sanno trasformare qualsiasi spazio esterno in un’oasi sensoriale: non solo decorano con foglie e corolle variopinte, ma diffondono fragranze inebrianti che rendono l’atmosfera magica nelle sere d’estate.

Vediamo alcune piante rampicanti dal profumo intenso, perfette per i giardini italiani (e non solo). Ecco alcuni consigli pratici su come valorizzarle per ottenere pareti verdi fiorite, pergolati ombreggiati e angoli di giardino dal fascino romantico e aromatico. Preparati a lasciarti ispirare e a scegliere la tua prossima rampicante profumata!

Gelsomino: la stella profumata del giardino

Il gelsomino è forse il rampicante profumato per eccellenza, simbolo delle serate estive mediterranee. I suoi fiori bianchi stellati, piccoli ma numerosissimi, sprigionano un aroma intenso, dolce e avvolgente, particolarmente percepibile nelle ore serali. Il gelsomino comune è una pianta perenne che fiorisce a fine primavera e in estate, creando una nuvola bianca profumatissima. Le sue foglie verde scuro fanno da sfondo lucente ai candidi boccioli. Attenzione però: il gelsomino vero è abbastanza delicato e soffre il gelo intenso, quindi nelle regioni dal clima rigido va coltivato in posizione riparata (ad esempio addossato a un muro esposto a sud) oppure in vaso, così da poterlo spostare al chiuso in inverno.

Caprifoglio: profumo inebriante tra primavera ed estate

Il caprifoglio è un’altra pianta rampicante profumatissima e facile da coltivare, ideale per aggiungere un tocco romantico e un profumo intenso al giardino. I suoi fiori tubolari e slanciati sbocciano in primavera e continuano per tutta l’estate, con delicate tonalità che vanno dal bianco crema al giallo oro, fino al rosa tenue in alcune varietà.

Oltre ad essere decorativi, questi fiori emanano un aroma dolce e inebriante che attira farfalle e preziosi insetti impollinatori.

Glicine: cascata di grappoli profumati

Se desideri un effetto scenografico e un profumo delicato e dolce, il glicine fa al caso tuo. Questo rampicante legnoso è celebre per le cascate di fiori a grappolo che produce in primavera: lunghi racemi penduli coperti di infiniti fiorellini color lilla, viola o bianco, dall’inconfondibile profumo dolce. La fioritura principale del glicine avviene tra marzo e maggio, a seconda della zona climatica, quando la pianta spoglia mette direttamente in mostra i grappoli floreali prima ancora di emettere le foglie.

Alcune varietà di glicine rifioriscono poi una seconda volta a fine estate, seppure in maniera più discreta, prolungando così la presenza dei fiori profumati nel giardino. Il fogliame composto del glicine, che compare dopo la fioritura primaverile, crea un bel pergolato ombroso e verde durante l’estate.

Rose rampicanti: la regina dal profumo senza tempo

Nessun giardino sarebbe completo senza la rosa, la regina dei fiori. Le rose rampicanti uniscono all’eleganza classica delle rose la capacità di arrampicarsi su muri, pergole e archi, creando scenografici rosoni fioriti attorno a porte e finestre.

I fiori delle rose rampicanti possono avere forme e colori diversi (dal rosso vellutato al rosa pastello, dal bianco crema fino al giallo luminoso), ma molte condividono un tratto distintivo: un profumo intenso e raffinato, spesso dolce e leggermente speziato, che evoca ricordi d’altri tempi.

In base alla varietà scelta, potrai godere della fioritura in diversi periodi: alcune rose antiche rampicanti fioriscono una sola volta a fine primavera, coprendosi di boccioli in maggio/giugno; altre varietà moderne sono rifiorenti e continuano a produrre boccioli durante tutta l’estate fino all’autunno inoltrato.

Clematide profumata: eleganza e aroma delicato

Le clematidi sono note per i loro fiori incantevoli e decorativi, ma non tutti sanno che esistono anche clematidi profumate. In genere le varietà profumate hanno fiori di dimensioni più piccole ma molto numerosi, spesso di colore chiaro. Un esempio è la Clematide Armandii, rampicante sempreverde che in primavera precoce si riempie di fiorellini bianchi a stella dal profumo di mandorla.

Un’altra specie apprezzata è la Clematide Montana, ricoperta in maggio da fiori rosa chiaro o bianchi che profumano di vaniglia.

Akebia Quinata: il rampicante del cioccolato

Per chi cerca qualcosa di insolito ma adatto al clima italiano, l’Akebia quinata è una scelta intrigante. Conosciuta anche come “vite del cioccolato”, questa rampicante originaria dell’Asia orientale deve il soprannome al profumo dei suoi fiori, che per alcuni ricorda quello della cioccolata o dell’uva fragola.

I fiori di akebia sono piccoli, a forma di coppa, di un caratteristico colore porpora-violetto; compaiono in primavera (aprile) riuniti in grappolini penduli sotto il fogliame. Pur non essendo appariscenti come quelli di glicine o clematide, aggiungono un fascino discreto e un aroma piacevole e leggero nell’aria. Dopo la fioritura, se si hanno almeno due piante di ceppo diverso, l’akebia produce anche frutti curiosi: baccelli viola a forma di salsiccia, che a maturazione si aprono mostrando una polpa biancastra commestibile dal gusto dolce.

Idee esotiche e stagionali: profumi da climi lontani

Oltre alle specie classiche adatte ai nostri giardini, esistono alcuni rampicanti profumati esotici o annuali che meritano una menzione per chi vuole sperimentare fragranze particolari. Uno di questi è il Gelsomino del Madagascar, una liana tropicale dai fiori bianchi cerosi dal profumo concentrato e inebriante, simile a quello dei fiori d’arancio.

In Italia si coltiva prevalentemente in vaso: soffre il freddo sotto i 10 gradi, quindi va tenuta all’aperto solo nella bella stagione e ricoverata in serra o in casa d’inverno.

Un’idea per aggiungere profumo stagionale al giardino è invece quella di seminare rampicanti annuali dall’aroma intenso. Ad esempio, il Pisello odoroso è un’annuale facile da far crescere che, tra fine primavera e inizio estate, produce grappoli di fiorellini colorati delicatamente profumati di miele e fior d’arancio.

Si può far arrampicare su reti leggere, ringhiere o sui supporti di altre piante; gradisce il pieno sole ma con terreno fresco e umido, e regala il meglio di sé nelle stagioni miti (soffre la calura estiva intensa, perciò nelle regioni molto calde conviene seminarlo a fine inverno per anticiparne la fioritura in primavera).

Un altro rampicante annuale affascinante è il Moonflower (Ipomoea alba), parente delle campanelle: apre le sue grandi corolle bianche al calar della sera, emanando un profumo dolce simile al gelsomino. Coltivata da seme in primavera, l’Ipomoea cresce rapidamente avvolgendosi ai supporti e fiorisce nelle notti d’estate, regalando un’esperienza olfattiva e visiva davvero suggestiva sotto le stelle.