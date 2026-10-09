iStock Donna cura il giardino

Il sabato mattina è passato tra rastrello, scopa e sacchi del verde. Il prato finalmente respira e il vialetto è tornato pulito. Poi arriva un colpo di vento e l’acero del vicino, oltre la recinzione, ricomincia a lasciar cadere foglie gialle proprio dove abbiamo appena finito. In autunno capita a molte di noi, e la domanda è naturale: tocca davvero a noi raccogliere tutto, oppure il proprietario dell’albero dovrebbe fare la sua parte?

Foglie del vicino nel giardino: a chi spetta raccoglierle

La risposta è più semplice di quanto sembri. Nella situazione ordinaria, la pulizia del giardino resta a carico di chi lo cura, anche quando le foglie arrivano da un albero piantato nella proprietà accanto. La provenienza del fogliame, da sola, non obbliga il vicino a raccoglierlo né a rimborsarci il tempo o i sacchi usati.

La caduta delle foglie è un fenomeno naturale, legato al ciclo della pianta, e di per sé non costituisce un illecito. Lo ha ricordato anche la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31740 del 2025, che richiama un precedente del 2007, la sentenza n. 17493. Il principio va letto con attenzione: riguarda il normale fogliame stagionale. Un albero malato, instabile o trascurato può sollevare questioni diverse, e i danni si valutano caso per caso.

Intanto le foglie raccolte possono tornare utili: sparse ai piedi di siepi e aiuole proteggono il terreno dal freddo, oppure finiscono nel compost domestico insieme agli sfalci dell’erba.

Se i rami dell’albero sconfinano, cosa possiamo chiedere?

Le foglie portate dal vento sono una cosa, i rami che si allungano oltre la recinzione un’altra. Qui la legge dà uno strumento preciso. L’articolo 896 del Codice civile consente a chi ha il terreno sotto i rami sporgenti di esigere che il vicino li tagli, in qualunque momento. La norma riconosce il diritto di chiedere il taglio, senza autorizzarci a prendere le cesoie e intervenire da sole sulla pianta altrui.

Per le radici la regola cambia: se penetrano nel nostro terreno, possiamo reciderle direttamente. In entrambi i casi restano salvi i regolamenti e gli usi locali. Prima di qualsiasi intervento è necessario quindi consultare le disposizioni del Comune sulla tutela del verde, che in alcune zone proteggono determinate specie o alberi di particolari dimensioni.

Foglie nelle grondaie e negli scarichi: chi paga la pulizia

Un altro dubbio frequente riguarda il tetto. Foglie e aghi di pino si accumulano facilmente nelle grondaie, nei pluviali e nelle griglie di scolo, e con le piogge autunnali l’acqua rischia di tracimare. Anche qui la provenienza dall’albero del vicino non basta ad addebitargli la manutenzione.

La soluzione è una pulizia periodica delle nostre grondaie e degli scarichi, soprattutto tra ottobre e dicembre e dopo i temporali più intensi. Le reti parafoglie, montate sopra il canale, riducono gli accumuli e diradano gli interventi. Chi preferisce evitare la scala può affidarsi a una ditta specializzata, che lavora in sicurezza con piattaforme e aspiratori.

E se si verifica un danno? Un’ostruzione non porta automaticamente a un risarcimento. Per avanzare una richiesta occorre accertare il danno effettivo, la sua causa e i presupposti della responsabilità del vicino. Il semplice timore di problemi futuri resta insufficiente.