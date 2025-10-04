Turin Design Week 2025, date e cosa vedere assolutamente

Il design è una cosa seria a Torino, che apre le porte dell'Oval Lingotto Fiere per una manifestazione dedicata ad arredamento, ristrutturazione e nuovi talenti

IPA Expocasa - Turin Design Week 2025, il programma dell'evento

Pensando alla Design Week, probabilmente viene in mente subito Milano, con il suo affollato palinsesto primaverile. Ma in autunno c’è lei, Torino, nominata Città Creativa UNESCO per il Design. E il design, qui, è un affare serio e glamour, focalizzato su innovazione sociale, sostenibilità ambientale e nuove tecnologie. Per gli appassionati, l’appuntamento è dal 4 al 12 ottobre con la 62esima edizione di Expocasa – Turin Design Week 2025 e un calendario di eventi imperdibili.

Date e location, il cuore pulsante della Design Week

Expocasa 2025, giunto alla sua 62esima edizione, si svolge all’Oval Lingotto Fiere per nove giorni consecutivi, dal 4 al 12 ottobre. La fiera non è solo una vetrina, ma un vero e proprio laboratorio di idee con oltre 200 marchi di arredamento, design e ristrutturazione: in definitiva, la più ampia esposizione di prodotti, materiali e servizi innovativi del Nord-Ovest, il luogo ideale per chi sogna una casa nuova o cerca tendenze e aziende d’eccellenza.

L’offerta è pensata per tutti: sono presenti spazi dedicati all’arredo, all’area tecnica (ristrutturazione), all’accessibilità, ai complementi, alle tecnologie e persino al modernariato. Per le mamme, c’è anche Expocasa Kids, uno spazio di 100 metri quadrati dove il tema della casa si trasforma in gioco per i più piccoli.

“Expocasa è un progetto culturale e commerciale che cresce con la città e con il suo pubblico: aziende, professionisti, famiglie, giovani. La nostra Design Week è un laboratorio aperto, dove il territorio si racconta e si rinnova attraverso idee, prodotti e relazioni. È un viaggio tra marchi storici, giovani realtà, imprese familiari che tramandano saperi da generazioni e laboratori creativi che sperimentano nuovi linguaggi del design”, ha affermato Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.

Cosa vedere assolutamente, eventi e novità

Il programma di Expocasa 2025 è ricco e vibrante, con un palinsesto di oltre 40 eventi tra incontri, dibattiti, workshop e corsi di formazione, spesso gratuiti (previo acquisto del biglietto d’ingresso). Sicuramente da segnare Una notte all’Oval, il party d’inaugurazione organizzato in collaborazione con Club Silencio in programma sabato 4 ottobre: dopo il taglio del nastro alle 18:30, l’esposizione resta eccezionalmente aperta fino alle 23:00 e la festa continua fino all’una del mattino.

Oltre agli stand dei brand, sono in programma alcuni progetti speciali che uniscono estetica, funzionalità e innovazione, come Graphic Days x Expocasa. La collaborazione con Graphic Days e Print Club Torino si rinnova per questa edizione, con attività e laboratori aperti a tutti e la curatela di uno spazio espositivo. Torna il contest dedicato ai giovani talenti del design, Design Call, un’ottima occasione per scoprire le promesse creative del futuro.

Tra le novità più attese, Voci d’Interni, uno spazio che offre un ricco calendario di incontri e workshop, volti a creare un contatto diretto tra pubblico e professionisti come architetti, interior designer e progettisti. Tra questi Progettare la tua casa – Scopri come organizzare al meglio gli spazi con i giusti consigli di una Interior Designer, tenuto da Sara Togni, collaboratrice storica dell’evento.

Come si accede

Per accedere a Expocasa – Turin Design Week 2025 è necessario acquistare il biglietto d’ingresso, disponibile online sul circuito Vivaticket. Un ingresso singolo costa 8 euro (si può acquistare anche in presenza), con riduzione per over 65 e giovani tra 12 e 18 anni (5 euro), mentre è gratuito per bambini tra 0 e11 anni e accompagnatori di persone con disabilità.

La manifestazione si tiene dal 4 al 12 ottobre e rispetta i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10:00 alle 21:00, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 21:00.