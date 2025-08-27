Le mostre di design da vedere quest’autunno

Quali sono le mostre di design da vedere durante l'autunno del 2025 in Italia e all'estero: appuntamenti imperdibili da segnare in agenda

L’autunno si sta avvicinando, e cosa c’è di meglio di programmare delle visite alle mostre di design e di arte in giro per l’Italia (e non solo)? Da Parigi a Venezia, fino a dicembre, quando entrerà l’inverno, potremo girare il mondo osservando le tendenze e le meraviglie dei designer, scoprendo nuovi fenomeni e – chissà – magari lasciandoci tentare dal desiderio di rivoluzionare casa prendendo proprio ispirazione dal loro estro. Scopriamo il calendario delle mostre di design 2025 da non perdere in autunno.

Mostre di design autunno 2025 in Italia

Ci è stata presentata come una fiera in evoluzione, e di certo, per gli amanti della ceramica e dell’arredo bagno, Cersaie è l’evento annuale imperdibile. Quest’anno si tiene dal 22 al 26 settembre 2025 a Bologna. Sono ben 10mila i metri quadrati in più dedicati agli spazi espositivi: anche il layout è stato ridisegnato e sono presenti anche delle conferenze per gli architetti. Tra padiglioni, talk e dimostrazioni, è l’appuntamento da segnare in agenda.

Anche ottobre non è di certo da meno, considerando che gli appuntamenti per gli amanti dell’arte e del design si intensificato, soprattutto in Italia, dove viene organizzata EDIT a Napoli dal 10 al 12 ottobre, senza dimenticare la Venice Design Week dall’11 al 19 ottobre. A Milano, l’appuntamento è con Man Ray – Forme di luce a Palazzo Reale dal 24 settembre 2025 fino all’11 gennaio 2026.

A Firenze, invece, al Palazzo Strozzi e Museo di San Marco c’è la mostra Beato Angelico dal 26 settembre fino al 25 gennaio 2026. Da non perdere quella dedicata alla Belle Époque a Pisa dal 14 ottobre 2025 al 7 aprile 2026. Chiude la carrellata dei suggerimenti l’evento per eccellenza: Artissima a Lingotto Fiere a Torino dal 31 ottobre al 2 novembre 2025.

Mostre di design autunno 2025 all’estero

Non serve andare troppo lontano per respirare aria di creatività internazionale: a Vienna torna la Vienna Design Week, che come sempre si diffonde in vari quartieri della città (dal 26 settembre al 5 ottobre). Londra, invece, si conferma capitale del design con due appuntamenti ravvicinati: il London Design Festival (dal 13 al 21 settembre 2025) e Material Matters (dal 17 al 20 settembre 2025).

Da segnare in agenda anche Designblok a Praga, in programma dal 7 al 12 ottobre 2025, un’occasione per scoprire il meglio del design dell’Europa centrale. Nella stessa Londra, il cuore pulsante del collezionismo batte a PAD Art in Berkeley Square, dal 14 al 19 ottobre 2025. Thomas Schütte. Genealogies a Punta della Dogana a Venezia dura fino al 23 novembre 2025: sono presenti diverse sculture della collezione Pinault.

L’autunno continua a sorprendere a Dubai con la Dubai Design Week e Downtown Design, dal 4 al 9 novembre 2025, tra innovazione, installazioni spettacolari e progetti avveniristici. A chiudere il giro del mondo, New York con Salon Art + Design, in scena al Park Avenue Armory dal 6 al 10 novembre 2025. E per gli amanti delle mostre, invece, segnaliamo che dal 20 settembre 2025 fino al 18 giugno 2026 si terrà la Royal Academy of Arts di Kerry James Marshall a Londra. L’autunno del 2025, insomma, sarà un’occasione perfetta per lasciarsi ispirare: tra mostre, festival e fiere, da Bologna a New York passando per Londra e Dubai, ogni tappa ci permette di fare un tuffo nell’arte, nel design e nelle ultime tendenze.