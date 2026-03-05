Verso il Salone del Mobile 2026. La rinascita materica tra pietra ancestrale, cristalli blu e design rigenerato

Con l’avvicinarsi della Design Week di Milano 2026, il mondo del progetto torna a guardare alla materia. Non solo forme o superfici decorative, ma materiali che portano con sé una storia precisa: processi geologici, lavorazioni attente, tecnologie che restano quasi invisibili per lasciare spazio alla presenza tattile.

Le prime anticipazioni dei grandi brand raccontano un cambio di prospettiva. Il lusso contemporaneo non punta sull’eccesso, ma sulla qualità della materia prima, sulla durata e su un rapporto più diretto con la natura.

Dalle cave venete alle formazioni minerali del Brasile, fino alla plastica rigenerata trasformata in arredo outdoor, il filo conduttore appare chiaro: il design del prossimo anno guarda alla terra, alla sua storia e alle possibilità di rigenerazione dei materiali.

Lithos Design e il magnetismo della Calcite Blu

Tra le novità più attese del Salone del Mobile 2026 c’è l’evoluzione di Polis, il rivestimento progettato da Raffaello Galiotto per Lithos Design. Più che una semplice superficie decorativa, Polis nasce come una ricerca sul chiaroscuro, dove la parete prende forma attraverso un modulo ornamentale capace di comporsi e scomporsi creando configurazioni sempre diverse.

La vera novità dell’edizione 2026 riguarda il materiale scelto per questa texture: la Calcite Blu. Si tratta di un marmo raffinato proveniente dal Brasile, riconoscibile per la sua struttura nuvolata. Cristalli e quarzi si intrecciano in sfumature che vanno dall’azzurro lattiginoso a tonalità più profonde, creando una superficie che non si ripete mai nello stesso modo.

Negli ambienti l’effetto è immediato. La Calcite Blu introduce una presenza visiva morbida, quasi atmosferica, che cambia a seconda della luce. Lithos Design, da sempre attenta alla lavorazione della pietra con tecnologie avanzate e con un uso della materia vicino allo spreco zero, utilizzerà questo materiale anche per reinterpretare alcuni dei suoi rivestimenti storici.

I moduli da 60×60 centimetri diventano così una sorta di racconto visivo continuo, in cui il Made in Italy dialoga con una materia rara senza forzarne la natura.

Grassi Pietre e la Perla Blu

Grassi Pietre

Se Lithos Design porta lo sguardo verso il Brasile, Grassi Pietre rimane nel cuore della montagna vicentina con una scoperta che affonda letteralmente nella storia della terra: la Perla Blu, una varietà della celebre Pietra di Vicenza.

Si tratta di una formazione sedimentaria risalente a un periodo compreso tra 55 e 33 milioni di anni fa. Una pietra che nasce dal mare primitivo e che ancora oggi conserva tracce di quella origine.

La Perla Blu colpisce per la sua capacità di catturare la luce e restituirla con gradualità. Viene estratta da cave in galleria, con ingressi ridotti pensati per limitare l’impatto sul paesaggio. La superficie mostra un contrasto chiaroscurale profondo: alle tonalità calde del giallo si affiancano grigi più freddi, da cui emergono riflessi bluastri che ricordano l’acqua.

Grassi Pietre

Guardandola da vicino si scopre una trama sorprendente. All’interno della pietra sono presenti numerosi macro e micro fossili — conchiglie, coralli e alghe — che il tempo ha trasformato in roccia.

Solida e molto espressiva, la Perla Blu si presta bene a pavimenti, rivestimenti bagno e superfici architettoniche dove la materia diventa protagonista. Le finiture proposte da Grassi Pietre, tra cui corteccia e time worn, amplificano questa dimensione materica e rendono la pietra particolarmente interessante per l’interior design contemporaneo.

Nardi e il sistema MAXIMO per l’outdoor

Il design del 2026 non riguarda solo gli interni. La relazione tra casa e spazio esterno continua a rafforzarsi e trova una delle sue espressioni più chiare nel sistema MAXIMO di Nardi, progettato anche in questo caso da Raffaello Galiotto.

Nardi

MAXIMO è un divano modulare outdoor realizzato con resina rigenerata e tessuti con un’alta percentuale di materiale riciclato. Per la Design Week 2026 il sistema si amplia con nuovi coffee table pensati per accompagnare la vita all’aperto.

I modelli MAXIMO Tavolino 60 e MAXIMO Tavolino 70 hanno piani rotondi disponibili in formato Mini o Maxi e possono essere utilizzati singolarmente oppure accostati per creare composizioni dinamiche. A questi si aggiunge il Tavolino 33, un piccolo piano di appoggio che si aggancia direttamente alla struttura del divano, utile quando lo spazio è limitato.

La palette cromatica riprende colori naturali come cactus, terra, gesso e basalto, tonalità che dialogano facilmente con giardini, terrazze e spazi aperti.

All’interno degli imbottiti si trova un’anima in poliuretano rivestita in fibra di poliestere e tessuto Water Repellent, pensata per resistere meglio all’umidità. L’impegno ambientale dell’azienda coinvolge anche la produzione: il programma Regeneration recupera plastiche usate per trasformarle in nuovi prodotti e l’energia utilizzata proviene interamente da fonti 100% green, grazie alla centrale idroelettrica di Marlengo.

Nardi

Ogni elemento del sistema è progettato per durare nel tempo e, una volta concluso il suo ciclo di vita, può essere nuovamente riciclato.

Tendenze 2026 verso una bellezza più consapevole

Queste anticipazioni del Salone del Mobile 2026 raccontano un cambiamento preciso nel modo di immaginare la casa.

Le superfici diventano materiche, spesso legate a storie geologiche che risalgono a milioni di anni fa. Gli arredi outdoor puntano su materiali rigenerati e su sistemi progettati per durare. Il risultato è una casa che somiglia sempre più a un piccolo ecosistema domestico, dove estetica, sostenibilità e qualità della materia convivono.

Pareti che ricordano nuvole azzurre, pavimenti che custodiscono tracce di mari antichi, divani outdoor pensati per essere smontati e riciclati: il design del 2026 sembra andare in una direzione chiara.

La bellezza non è più solo questione di forma. È anche il modo in cui un materiale nasce, viene lavorato e continua a vivere nello spazio quotidiano.