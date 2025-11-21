Le tendenze per le candele di Natale del 2025: i profumi, le forme, gli stili. Perché la candela è il simbolo di questo periodo magico

iStock Candele di Natale

Cosa rende il Natale tanto speciale? Tutto: i nostri ricordi, il desiderio di trascorrere del tempo insieme ai nostri cari, l’atmosfera presente nelle nostre case. E cosa c’è di più magico di una candela che illumina la stanza? Scalda il cuore e rende ogni angolo più intimo. In commercio ne troviamo davvero tante, ma quali sono le tendenze per le candele di Natale del 2025 da tenere d’occhio? Quest’anno ci sono novità interessanti, tra profumazioni e design, oltre ai grandi classici che non passano mai di moda.

Le candele profumate in tendenza per il Natale 2025

Le tendenze olfattive sono davvero interessanti: partiamo dalle fragranze calde e avvolgenti, quelle che sono veri e propri evergreen, come vaniglia, note di tabacco e spezie. Perfette per le serate in cui vogliamo solo sprofondare sul divano con un plaid e un film natalizio.

Ma quest’anno c’è una forte spinta verso i profumi che ci fanno immergere nei paesaggi invernali: abete, cedro e vischio sono sempre più richiesti, perché ci fanno sentire come se avessimo appena fatto una passeggiata nel bosco innevato. E poi ci sono le note fruttate e speziate, vero comfort olfattivo: sidro di mele, cannella e chiodi di garofano, bacche. Insomma, tutto ciò che profuma di festa e di tradizione.

Vogliamo parlare delle novità più belle del 2025? Gli abbinamenti delle fragranze si fanno audaci, finalmente. Se non vogliamo scegliere le solite candele alla cannella e vaniglia (che comunque amiamo sempre, sia chiaro), quest’anno troviamo accostamenti davvero insoliti, come la candela al tè bianco, persino al caramello salato.

Idee per le candele di Natale, il simbolo della festa

Se c’è una cosa che non può mancare a Natale, sono le candele. Ma quest’anno dimentichiamoci i soliti cilindretti rossi: le candele a forma di albero, di stella o addirittura di pupazzo di neve sono tra le più apprezzate, perché possiamo usarle per decorare le mensole, senza il bisogno di aggiungere altro.

Poi ci sono i candelieri in porcellana decorata a mano, con quel design un po’ scultoreo che li rende davvero speciali, veri oggetti che arredano la nostra casa durante le feste, per allestire la tavola al meglio. E se amiamo lo stile minimal? I portacandele bianchi e neri abbinati a candele che contrastano stanno spopolando, perché creano quell’effetto elegante senza essere di “troppo”.

Le candele sferiche color oro restano una scelta che non sbaglia mai, soprattutto se vogliamo quel tocco un po’ sofisticato sulla tavola delle feste. Ma anche le rosse hanno sempre il loro perché: sono simbolo di ricchezza e buon auspicio, quindi perché negarcele?

Quest’anno c’è un ritorno dello spirito hygge scandinavo, quello della casa accogliente e calda. In questo caso le candele creano proprio quegli angoli intimi dove vorremmo stare per ore. Portacandele in ceramica fatti a mano, lanterne un po’ vintage, candelabri geometrici: anche queste sono tutte idee da non perdere. L’importante è giocare con altezze diverse e non avere paura di mescolare stili, così da trovare il nostro personalissimo modo di vivere il Natale, sfruttando uno dei suoi simboli più belli.