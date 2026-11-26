Il film Tutti insieme appassionatamente, vincitore di Oscar e altri pregiati riconoscimenti, ha una location da sogno, il Castello di Leopoldskron

Getty Images Il Castello di Leopoldskron, a Salisburgo, è una delle location cinematografiche più amate di sempre

Chi non ha visto almeno una volta nella vita Tutti insieme appassionatamente alzi la mano e poi corra a colmare questa lacuna. La celebre pellicola di Robert Wise, con una giovane Julie Andrews e un affascinante Christopher Plummer, è infatti un movie da record.

Non solo Oscar come miglior film nel 1966, ma anche migliore regia, migliore colonna sonora, miglior montaggio e miglior sonoro. Con altre candidature per recitazione, fotografia, scenografia e costumi, senza contare i Golden Globe, i BAFTA e le altre decine di riconoscimenti vinti.

A rendere indimenticabile la storia della famiglia von Trapp, però, non ci ha pensato solo la trama magnifica e la bravura di attori e regia. La location ha infatti determinato parte del successo, con il Castello di Leopoldskron che è diventato parte integrante della magia.

Il maniero si trova nel cuore di Salisburgo, in Austria, facile da raggiungere a piedi o in bicicletta, visto che dista solo 2 chilometri dal centro storico cittadino. Va però ricordato che si può vedere solo dall’esterno, in quanto il castello oggi ospita un boutique hotel che prevede solo l’accesso per gli ospiti.

Il Castello di Leopoldskron: storia e stili architettonici

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Dal punto di vista architettonico lo Schlosse Leopoldskron è un misto tra vari stili, dovuti a un progetto di base che si è aggiornato nel corso dei secoli. Di fatti si parte con una struttura che ricalca il tardo barocco, per approdare al rococò e al neoclassico.

Ci sono infatti tre fasi precise a livello storico che raccontano la sua storia, la prima coincide con la sua costruzione, tra il 1736 e il 1744. Il progetto iniziale era dell’architetto Bernhard Stuart e nasceva nel periodo di “alleggerimento” del barocco classico.

Le prime modifiche strutturali avvennero poco dopo il 1760, quando furono aggiunti timpani dalla forma triangolare e linee simmetriche pulite dal tono neoclassico. Il che favoriva un aspetto più fresco, dinamico e meno pesante rispetto ai dettami architettonici precedenti.

Da metà settecento in poi, il maniero ha iniziato a impreziosirsi e stile teresiano dal punto di vista ornamentale interno. Ne sono un esempio i decori a stucco di Johann Kleber, che donano un effetto iconico allo scalone centrale.

L’ultima fase è quella che va dal 1918 al 1938, quando il Castello di Leopoldskron fu acquistato dal regista Max Reinhard, che volle accentuare gli elementi rococò che avevano contraddistinto il periodo tardo settecentesco, con la creazione di Sala Veneziana e Biblioteca.

Le tappe storiche

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Il castello inizia la sua costruzione nel 1736 per volere del principe arcivescovo Leopold Anton Freiherr von Firmian, che ne ordinò il progetto per renderlo dimora per la famiglia. A prendersi carico dei lavori fu il monaco benedettino Bernhard Stuart.

La dimora restò nelle mani dei Firmian per circa un secolo, ma poi fu ceduto a varie famiglie, diventando anche residenza estiva di Ludovico I di Baviera. Fu persino, a un certo punto, un albergo termale e in ogni passaggio finì col perdere gli arredi originali.

Con Max Reinhardt il castello rivisse una seconda giovinezza, sottoponendosi a un restauro immenso durato venti anni. Da dimora ormai in declino, il regista trasformò il palazzo in una meraviglia culturale dove ospitare attori, scrittori e compositori.

Il proprietario scelse anche di restaurare avvalendosi della manodopera locale, dando credito ad artigiani e maestranze del luogo. Nel 1938 il castello fu espropriato dalle milizie naziste, per via delle origine ebraiche di Reinhardt e restituito agli eredi alla fine della guerra.

Nel 1947 diventò sede del Salzburg Global Seminar, dopo che tre studenti di Harvard fecero richiesta di affittare la proprietà per motivi culturali. L’acquisto ufficiale risale al 1959 e la trasformazione in struttura alberghiera nel 1964.

I giardini di Schloss Leopoldskron

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La parte verde della proprietà si estende su un parco di 7 ettari di superficie e ancora oggi è come lo volle Reinhardt. A ridosso del palazzo si notano aiuole simmetriche e siepi di bosso intagliate in modo geometrico, vero orgoglio rococò.

Si arriva da qui alla terrazza che si affaccia sul lago, con gli ippocampi scolpiti e una vista da cartolina. Da qui si possono infatti ammirare il monte Untersberg e la Fortezza Hohensalzburg.

La proprietà accoglie anche la più grande e antica distesa di ippocastani, che creano un maestoso viale alberato circondando il parco. In un’area tranquilla si trova anche il Teatro di Verzura, dove Reinhardt ospitava le manifestazioni teatrali.

A completare questa delizia verde ci pensa un giardino all’inglese che migra verso il bosco, dove sentieri sterrati e busti di pietra accolgono i visitatori per silenziose passeggiate naturalistiche.

Le ultime trasformazioni

L’hotel, nel 1973, si è ampliato come offerta turistica, grazie al restauro del Meierhof, la fattoria vicina alla tenuta. In questo modo la proprietà ha scelto di puntare a un pubblico vario, lasciando il palazzo come ritiro classico, il padiglione nuovo come hotellerie di lusso moderna.

La vera svolta è invece del 2014, quando l’intera struttura è stata restaurata e rinnovata tutta in chiave contemporanea. Le 12 suite del castello si sono aggiornate con confort all’ultimo grido, lasciando però intatti i mobili d’epoca che la clientela ama.

Tutti insieme appassionatamente e il Castello di Leopoldskron

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Lo accennavamo ad inizio post e lo ribadiamo, uno dei motivi per cui questo maniero salisburghese è famoso sta nel suo legame con il cinema. Il film Tutti insieme appassionatamente, titolo originario “The Sound of Music” è stato girato in parte qui.

Il lato del palazzo rivolto verso il lago e i suoi bellissimi giardini sono nelle scene più note della pellicola. Ne è un esempio quella della caduta dalla barca di Maria e dei sette pargoli del Capitano von Trapp, girata proprio nello specchio d’acqua su cui si affaccia il castello.

Non solo, anche la terrazza panoramica sul lago è stata una location importante, facendo da sfondo alla romantica sessione di Ländler dei protagonisti, danza antenata del valzer viennese. Per quanto riguarda gli interni, va invece detto che non furono parte del film.

O meglio, lo sono stati come ispirazione, come la Sala Veneziana, che fu ricostruita in modo fedele negli studios di Hollywood per il grande ballo del film. Di “barbatrucchi” cinematografici ce ne sono altri, visto che la casa von Trapp che si vede nel film è la fusione di due edifici distinti.

La visuale che si affaccia sul lago, come detto, è proprio Leopoldskron, mentre l’ingresso principale è il Castello di Frohnburg, nei paraggi.