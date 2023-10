Carta da parati in 3D: come arredare le stanze con l’effetto tridimensionale

Fonte: iStock Come arredare casa con la carta da parati in 3D

Se siete alla ricerca di nuove ispirazioni per l’arredamento, che siano davvero innovative e originali, il ritorno al passato è senza dubbio una delle scelte migliori – ma con un tocco di modernità. Stiamo parlando della carta da parati, molto utilizzata nello scorso secolo, e oggi tornata prepotentemente di moda quando si tratta di rivestimento d’interni. Naturalmente, lo stile non è quello di una volta: una delle tendenze più affascinanti è l’effetto tridimensionale, che amplia gli spazi e offre un gioco visivo d’indubbia spettacolarità. Scopriamo che cos’è la carta da parati in 3D e come usarla in casa.

Cos’è la carta da parati in 3D

Tra le più innovative soluzioni di design per gli interni c’è la carta da parati in 3D: si tratta di un rivestimento che salta subito all’occhio, per via del suo effetto tridimensionale che vi catapulta in un mondo diverso, dove i confini sono tutt’altro che definiti. È l’idea più creativa e originale per chi cerca decorazioni murali all’avanguardia, assolutamente mai scontate o banali, per non rischiare il déjà-vu. Nata grazie allo sviluppo di strumenti di tecnologia digitale e di supporti sempre più realistici, la carta da parati in 3D valorizza gli ambienti con un semplice tocco.

Ce ne sono di tantissimi tipi, per donare profondità e ampiezza ad ogni stanza e catturare lo sguardo dei vostri ospiti. Potete estendere la percezione dello spazio e stabilire nuovi confini, rivoluzionando l’aspetto della vostra casa senza bisogno di particolari interventi di ristrutturazione. La carta da parati 3D non è certo la scelta più economica in fatto di rivestimento d’interni, tuttavia è possibile trovare ottimi prezzi per ricreare in soggiorno o in camera da letto una parete che vi conquisterà con i suoi effetti scenici assolutamente straordinari. E se volete dare alla stanza un tocco in più, optate per l’effetto materico: anche al tatto, il muro assumerà tutt’altro aspetto e consistenza.

Gli ambienti più adatti per l’effetto tridimensionale

La carta da parati in 3D si adatta pressoché a qualsiasi tipo di ambiente, per via della sua incredibile versatilità: stiamo parlando di un’infinità di soggetti che rende possibile personalizzare ogni stanza, creando giochi visivi ed effetti ottici che lasciano semplicemente a bocca aperta. Senza dubbio, tuttavia, si presta particolarmente alle stanze più strette e anguste. Scegliendo la fantasia giusta, è possibile dare nuovo respiro anche ad un angolo che fino ad oggi avete sempre considerato “soffocante”. Tuttavia, mai come in questo caso le dimensioni non contano: anche gli ambienti più ampi e spaziosi possono trarre vantaggio da una decorazione murale di grande effetto, per arredare in modo originale senza bisogno di giocare con i mobili.

Qualche consiglio in più per usare la carta da parati in 3D: innanzitutto, scegliete una sola parete da rivestire. Il rischio, altrimenti, è di esagerare e non sentirvi più tra le mura della vostra casa. Potete anche optare per il soffitto, con un bel design trompe l’oeil che si rivela l’idea migliore per gli spazi troppo bassi. Una volta applicata la carta da parati, evitate di aggiungere troppi complementi d’arredo. La semplicità, in questo caso, è la carta vincente. Cercate di lasciare la parete il più libera possibile, per avere un effetto tridimensionale migliore. Se avete porte o finestre che si aprono su quel muro, lasciatevi consigliare da un esperto per trovare la fantasia più adatta alle vostre esigenze, così da minimizzare o addirittura valorizzare gli elementi già presenti – e che non possono essere modificati.

Il soggiorno

La stanza dove è più facile cimentarsi con la carta da parati in 3D è sicuramente il soggiorno: è uno degli ambienti più vissuti, quello dove accogliete i vostri ospiti per trascorrere bei momenti insieme. Potete allora sbizzarrirvi con la fantasia, scegliendo tra centinaia di design che andranno ad abbinarsi perfettamente con l’arredamento, i tendaggi, i colori e le luci della vostra stanza. Qualche idea? Le illusioni ottiche vanno per la maggiore: spirali o tunnel vertiginosi, cornici che si susseguono perdendosi verso l’infinito, anelli dalle congiunzioni impossibili e molto altro.

Potete anche giocare con i colori, optando per semplici cubi o scritte tridimensionali in tinte vivaci, seguendo uno stile iperrealista e futuristico che si addice particolarmente bene ad un arredamento moderno. Preferite qualcosa di più tradizionale? Un affascinante skyline di qualche splendida metropoli, come New York o Hong Kong, è un’ottima alternativa, perfetta soprattutto per chi ama viaggiare: è un metodo geniale per unire il design ai ricordi delle vostre vacanze dall’altra parte del mondo, rivivendo quei momenti meravigliosi.

La camera da letto

Per la camera da letto, è meglio scegliere qualcosa di più rilassante per creare un’atmosfera ideale a conciliare il sonno. Spazio dunque alle fantasie floreali, con disegni di fiori e piante che sembrano sbucare letteralmente dalla parete. Sempre ispirati alla natura, potete optare per prati che si stendono verso l’infinito, campi di girasoli, colline rigogliose o bellissimi paesaggi montani, dando libero sfogo alla vostra fantasia. Di idee ce ne sono tantissime, che si tratti di cartoline che ritraggono luoghi reali oppure panorami del tutto inventati. Infine, potete scegliere dei disegni geometrici che giochino con le profondità, l’ideale per la parete su cui poggia la testiera del letto.

Come applicare la carta da parati in 3D

Una volta scelta la parete da decorare e la carta da parati in 3D, non resta che applicarla. Sebbene non sia un compito particolarmente gravoso, visto che funziona esattamente come una qualsiasi carta da parati tradizionale, qui è più che mai importante fare attenzione a non creare grinze e a far combaciare perfettamente i disegni su ogni foglio: il rischio è che si perda l’effetto tridimensionale, e sarebbe un vero peccato. Per questo è consigliabile farsi aiutare da un professionista, per essere sicuri che l’applicazione sia perfetta e il risultato eccellente.