Il tappeto per il bagno che rende la tua toilette super glamour ora a un prezzo irripetibile

Fonte: Seletti.it Il tappetino più irriverente per il tuo bagno

Dimentica i soliti tappetini da bagno anonimi e privi di personalità. Il tappetino da bagno SHIT di Seletti in collaborazione con TOILETPAPER è l’oggetto di design provocatorio che trasforma la tua stanza da bagno in una dichiarazione ironica e audace.

In un mondo dove il design spesso si prende troppo sul serio, Seletti e TOILETPAPER tornano a ricordarci che anche la casa può (e deve) essere uno spazio di provocazione, gioco e stile dissacrante. Il tappetino da bagno con la scritta “SHIT” è il manifesto perfetto di questa filosofia: irriverente, divertente, esteticamente potente.

Realizzato in poliestere morbido e assorbente, con retro in gomma antiscivolo, questo tappetino da 60×90 cm non è solo un elemento funzionale, ma una vera e propria opera pop. La scritta “SHIT” a caratteri cubitali su fondo nero è un’esplosione di umorismo nero e irriverenza tipica del duo artistico Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari, menti geniali dietro TOILETPAPER.

Seletti x TOILETPAPER: la collaborazione che ha rivoluzionato il design pop

La collaborazione tra Seletti e TOILETPAPER nasce dall’incontro tra due mondi solo apparentemente distanti: quello del design d’avanguardia e quello dell’arte fotografica surreale e provocatoria. Un’unione esplosiva che ha dato vita a una delle collezioni più iconiche degli ultimi anni.

Fin dalla sua nascita nel 1964, Seletti ha sempre spinto oltre i confini del design convenzionale, unendo arte, ironia e funzionalità. TOILETPAPER, invece, è il progetto visivo ideato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari. Nato come rivista d’immagini senza testo, TOILETPAPER è diventato un linguaggio visivo riconoscibile per il suo stile grottesco, pop e fortemente ironico.

Il sodalizio creativo tra Seletti e TOILETPAPER prende forma nel 2013, quando le due realtà decidono di trasformare le immagini surreali del magazine in una linea di oggetti di design per la casa. L’obiettivo? Portare l’arte nella quotidianità, con prodotti accessibili ma mai banali.

Una collaborazione unica nel suo genere

Ogni pezzo della collezione è una dichiarazione visiva: piatti, specchi, tappeti, poltrone, cuscini e accessori diventano tele domestiche dove l’arte si fa ironica, spiazzante, a tratti disturbante ma sempre esteticamente coinvolgente. L’universo TOILETPAPER, con le sue immagini iperrealiste, inquietanti e coloratissime, si sposa perfettamente con la missione di Seletti: democratizzare il design, rompere gli schemi e far parlare gli oggetti.

Perfetto per chi ama l’arte, il design fuori dagli schemi e non ha paura di osare, questo tappetino è ormai diventato iconico tra gli appassionati della cultura pop ed è l’accessorio perfetto per dare un twist surreale al tuo bagno o per stupire gli ospiti con un tocco provocatorio che non passa inosservato.

