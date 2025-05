Le terme in un flacone, per un momento di benessere a casa propria

Un uso regolare e consapevole dei prodotti della linea di Aqua Dives integrato alla propria skincare permette di portare in casa propria un trattamento spa di prim'ordine

Le terme in bottiglia, per un momento di benessere a casa propria

Le Terme dei Papi vantano un fascino millenario, eredità delle antiche terme di Viterbo, già apprezzate dagli Etruschi e dai Romani per le loro acque curative. Queste sorgenti, alimentate dal celebre Bullicame, offrono acque sulfuree-solfato-bicarbonato-alcalino-terrose, note per le loro straordinarie proprietà benefiche.

Il legame tra benessere termale e skincare è profondo: le acque termali, ricche di minerali e oligoelementi, non solo favoriscono il rilassamento e la rigenerazione del corpo, ma svolgono anche un’azione purificante, riequilibrante e anti-age sulla pelle.

I trattamenti estetici delle Terme dei Papi, come maschere, fanghi e scrub, sfruttano queste risorse naturali per migliorare l’idratazione, la luminosità e l’elasticità cutanea, trasformando ogni seduta in un rituale di bellezza e benessere completo, anche dal punto di vista mentale.

Terme da sogno nel cuore della Tuscia

Se non hai mai sentito parlare delle Terme dei Papi ti stai perdendo un frammento di paradiso in terra, ai piedi di Viterbo, nel cuore della splendida Tuscia che tutti, almeno una volta nella vita, dovremmo visitare.

Citata da Dante nel XIV canto dell’Inferno e ammirata da Michelangelo, che ne realizzò due disegni oggi conservati in Francia, la fonte termale è stata apprezzata sin dal Medioevo da Papi e nobili. Gregorio IX inaugurò il periodo dei fasti papali nel 1235, mentre Bonifacio IX nel 1404 vi si curò per dolori articolari. Niccolò V, entusiasta dei benefici delle acque, fece costruire nel 1450 un palazzo per il suo soggiorno termale.

Alla fine del ‘900, la famiglia Sensi acquisì lo stabilimento, ristrutturandolo pur mantenendo intatta la storica piscina all’aperto.

Oggi, le Terme dei Papi sono un punto di riferimento nel settore del wellness termale e sanitario, classificate come Prima Categoria Super per l’efficacia terapeutica delle loro acque. Dal 2024, la loro eccellenza si estende anche alla linea cosmetica Aqua Dives, che sfrutta i benefici delle acque e dei fanghi termali.

Quali sono i benefici dell’Acqua termale Bullicame delle Terme dei Papi?

L’Acqua termale Bullicame delle Terme dei Papi è ricca di zolfo, solfati, bicarbonati e minerali alcalino-terrosi, ed offre innumerevoli benefici terapeutici che trovano le loro applicazioni in tanti settori della salute. Per questo motivo la struttura offre servizi di consulenza medica per creare un percorso termale adatto alle proprie esigenze.

Grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, antisettiche e rigeneranti, le acque termali Bullicame delle Terme dei Papi sono efficaci nel trattamento di patologie della pelle, delle vie respiratorie, dell’apparato locomotore e del sistema circolatorio.

Le loro proprietà detossinanti e antiossidanti aiuta a contrastare l’invecchiamento cutaneo, mentre le proporzioni di anidride carbonica stimolano la circolazione periferica. Inoltre, il calore delle acque favorisce il rilassamento muscolare, allevia dolori articolari e dona una profonda sensazione di benessere psicofisico.

Aqua Dives: la natura che cura

La natura che cura: non è un caso che questo sia il claim della linea Aqua Dives delle Terme dei Papi, una gamma di prodotti cosmetici naturali, interamente realizzati in Italia, che sfruttano le proprietà benefiche dell’acqua termale Bullicame e dei fanghi del Bagnaccio.

Quest’acqua, che sgorga a 58°C, è ricca di oligoelementi e possiede caratteristiche fisico-chimiche uniche, che la rendono un potente antiossidante con effetti leviganti, cicatrizzanti, antisettici, immunomodulanti e protettivi contro i radicali liberi. L’idrogeno solforato presente nell’acqua accelera la riparazione dei tessuti, favorendo un effetto peeling e riducendo la produzione di sebo.

Il fango terapeutico del Bagnaccio, maturato in queste acque, è utilizzato esclusivamente dalle Terme dei Papi ed è alla base dei prodotti Aqua Dives. Questi prodotti offrono un rituale quotidiano di benessere, combinando la tradizione termale con l’innovazione cosmetica per la cura della pelle.

I benefici per la pelle

È ricca di antiossidanti che contrastano i radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cutaneo.

L’idrogeno solforato stimola il rinnovamento cellulare , mantenendo la pelle luminosa, omogenea a radiosa. Oltre a questo, se applicata sul viso crea un effetto peeling naturale che leviga la pelle, riduce impurità e migliora la grana cutanea.

, mantenendo la pelle luminosa, omogenea a radiosa. Oltre a questo, se applicata sul viso crea un effetto peeling naturale che leviga la pelle, riduce impurità e migliora la grana cutanea. Ha proprietà antisettiche e seboregolatrici che aiutano a purificare la pelle, rendendola ideale per chi soffre di acne o pelle impura.

che aiutano a purificare la pelle, rendendola ideale per chi soffre di acne o pelle impura. Presenta proprietà cicatrizzanti e lenitive che favoriscono la rigenerazione dei tessuti, migliorando la guarigione di piccole lesioni e arrossamenti.

Un uso regolare e consapevole dei prodotti della linea di Aqua Dives integrato alla propria skincare, un’alimentazione sana e uno stile di vita attivo contribuiscono a migliorare la qualità generale della pelle.

Prima di sceglierla è importante valutare ogni prodotto con il proprio dermatologo di fiducia (o fare un salto alle Terme dei Papi), in maniera da trovare la combinazione di creme, sieri e fanghi più adatta al proprio tipo di pelle. In questo modo portare le terme a casa propria sarà non soltanto un atto d’amore nei propri confronti, ma un vero e proprio gesto quotidiano di benessere.