La nuova Linea Cosmetica dedicata alla prima infanzia è più sostenibile

La sostenibilità ambientale è un tema che tocca ormai da vicino la vita quotidiana di tutti noi attraverso l’adozione ed il consolidamento di abitudini amiche dell’ambiente quali la riduzione del consumo di plastica, la raccolta differenziata dei rifiuti, l’attenzione al risparmio energetico e il preferire gli spostamenti “green” in bicicletta o a piedi.

In questo senso, anche in veste di consumatori, siamo sempre più propensi a scegliere prodotti e aziende che scelgono di impegnarsi nella riduzione dell’impatto sull’ambiente, per esempio attraverso la scelta di materiali eco-friendly e nella riduzione degli imballaggi.

Proprio in questo senso, Suavinex, brand protagonista nel settore dei prodotti per la prima infanzia, presenta una nuova Linea Cosmetica per neonati e mamme che, accanto alla qualità del prodotto garantita dai test dermatologici, pediatrici e oftalmologici, ha dedicato una grande attenzione anche a contenitori ed imballaggio.

Le nuove confezioni cosmetiche a base biologica e completamente riciclabili, infatti, sono realizzate con materie prime rinnovabili ricavate dalla canna da zucchero da fonti sostenibili.

Anche gli imballaggi sono stati contenuti drasticamente grazie al design squadrato, un particolare formato che ha consentito l’ottimizzazione del trasporto aumentando il numero di prodotti che possono essere spediti insieme. I prodotti in tubo, poi, sono confezionati in scatole di carta riciclata e riciclabile al 100%.

Adatti alle pelli sensibili, i cosmetici Suavinex hanno formulazioni che prevedono l’utilizzo tra l’86%-96% di ingredienti di origine naturale a secondo della referenza. All’interno della nuova gamma cosmetica troviamo prodotti facili da utilizzare, di rapido assorbimento e dalle profumazioni gradevoli e delicate.

A partire dal Bagno-Shampoo Syndet che, con un PH che lo rende ideale per un utilizzo fin dai primi giorni, consente di prevenire la secchezza della pelle anche grazie alla presenza dei grassi d’oliva e alla formula senza sapone. Oltre ad essere testato “no lacrime”, la camomilla, presente nella formulazione, nota per il suo effetto calmante aiuta a prendersi cura della pelle sensibile. Composto per l’88% di ingredienti di origine naturale, il Bagno-Shampoo Syndet assicura la lucentezza e morbidezza dei capelli grazie alla presenza di Pantenolo (provitamina B5).

La piacevole fragranza della Baby Cologne Suavinex, in grado di stimolare i sensi del bimbo, insieme alla sua consistenza spumosa, è la caratteristica peculiare del BagnoShampoo Schiumoso. Anch’esso testato “no lacrime”, è formulato con delicati tensioattivi che detergono delicatamente pelle e capelli. Anche questa soluzione della linea cosmetica, formulata con l’86% di ingredienti naturali, è adatta ad essere utilizzata fin dai primi giorni di vita del neonato.

Per il dopo bagnetto, la linea Suavinex presenta una Lozione Idratante Corpo che, grazie ai suoi estratti di calendula, idrata in profondità la pelle del bambino contribuendo a mantenerla morbida e liscia. Di rapido assorbimento, la nuova lozione contiene il 90% di ingredienti naturali tra cui camomilla, in grado di lenire la pelle sensibile e la melissa ideale per effettuare massaggi rilassanti al bambino.

Per affrontare il momento del cambio pannolino, Suavinex propone due diverse soluzioni all’interno della linea cosmetica. Per le pelli normali o moderatamente soggette a irritazioni è stata sviluppata una Crema Cambio Pannolino che, grazie alla presenza del Lipopeptide, aiuta a evitare il rossore della pelle. Con il 90% di ingredienti di origine naturale, la nuova crema è priva di ossido di zinco. Contiene infatti biossido di titanio in grado di creare una barriera protettiva senza occludere i pori della pelle. La combinazione di burro di karité, oli vegetali (mandorle, enotera e Abyssine) nutrono la pelle e rafforzano ulteriormente la sua protezione isolandola dall’umidità.

Per le pelli più sensibili e con tendenza elevata all’irritazione, la nuova proposta di Suavinex è la Pomata Cambio Intensiva la cui formula, basata all’89% su ingredienti naturali, è arricchita con ossido di zinco e biossido di titanio che creano uno strato protettivo che isola la pelle dall’umidità e contribuisce a ridurre il rossore e le irritazioni. Inoltre, le proprietà lenitive degli oli vegetali e delle cere naturali nutrono la pelle conferendole una consistenza morbida e setosa.

All’interno della linea Cosmetica sono presenti anche Salviette Dermo-Idratanti. Con il 96% di ingredienti naturali, le salviette sono biodegradabili al 100%. Clinicamente testate sotto controllo dermatologico, pediatrico e oftalmologico, sono arricchite con estratti di aloe vera e camomilla. Detergono delicatamente mantenendo la pelle idratata anche in caso di pelli sensibili e atopiche.

Completa la gamma cosmetica la Baby Cologne Suavinex che, basata su attivi di origine naturale, si connota per una fragranza le cui note di agrumi, bergamotto, limone e mandarino, lasciano spazio all’aroma del giglio e del mughetto. Una coccola sensoriale per le neo-mamme e i loro bimbi in grado di stimolare i sensi e consolidare nel tempo la memoria di un rapporto di amore esclusivo e irripetibile.