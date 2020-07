Trucco da giorno a sera in 5 minuti

editato in: da

Quante volte ti è capitato di ricevere un invito all’ultimo momento e di non avere tempo per struccarti e ritruccarti? Fare un trucco veloce e trasformare un makeup da giorno in uno da sera è facile, bastano solo 5 minuti!

Il segreto è intensificare la rima ciliare, sfumare verso l’esterno ed usare colori intensi e brillanti, ma facili da applicare. Così non ci sarà il rischio di fare macchia ed avrai un look perfetto in poco tempo, per una serata o una cena con amici.

Per questo makeup ho usato la palette Venus III di Lime Crime ed il matitone Nabla Cosmetics Cupid’s Arrow nel colore Arrow 2.