Per chi ama i colori ma non vuole esagerare, ecco il tutorial di un trucco rosa antico, cipria e malva, facile e veloce da creare perché realizzato con due ombretti. Bastano pochi pennelli e cinque minuti per dar vita ad un makeup rosa per occhi verdi, azzurri o marroni, da rendere più intenso con ciglia finte o l’aggiunta di una riga di eye-liner.