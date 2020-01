Quante ore dormi?

editato in: da

Nell’ambito del format video esclusivo #fattibella con Diletta, tramite il quale siamo partite alla scoperta dei segreti beauty di una delle donne più amate della tv italiana, abbiamo deciso di soffermarci su un aspetto che, quando si parla di bellezza, viene spesso messo in secondo piano a favore di consigli su prodotti e trattamenti (importantissimi, non ci sono dubbi).

Di cosa stiamo parlando? Del sonno. Durante la chiacchierata che ci ha viste ospiti per un pomeriggio del salotto della sua casa milanese, abbiamo chiesto a Diletta Leotta quante ore dorma a notte. Ci ha risposto subito che, se potesse, dormirebbe nove ore tutti i giorni ma che purtroppo non ci riesce.

Ha però precisato che, da buona siciliana, appena può schiaccia un pisolino dopo pranzo. A suo avviso, anche venti minuti sono sufficientemente rigeneranti (“Ve li consiglio perché a me sembra ogni volta di dormire 4 ore”). Per questo motivo, quando può cerca sempre di ritagliarsi un breve lasso di tempo per concedersi un po’ di riposo ristoratore (chiaramente non nei giorni in cui è al lavoro).

Non potevamo non chiederle qualche informazione su come gestisce il sonno in quanto, ribadiamo, dormire bene e un numero sufficiente di ore è fondamentale per la bellezza. Durante la notte, infatti, la nostra pelle si rigenera. Inoltre, come ricordato sempre da Diletta Leotta, è particolarmente reattiva, motivo per cui è importante scegliere prodotti di bellezza dall’azione più forte.

Per concludere al meglio la giornata può rivelarsi utile anche una maschera idratante e rigenerante (scelta che Diletta Leotta fa spesso quando rincasa dopo il lavoro in radio o in tv). A questa attenzione, come appena ricordato, coniuga i benefici di un sonno ristoratore, aggiungendo quando riesce qualche minuto di riposo durante la giornata.

I risultati si vedono eccome! Diletta Leotta è infatti una delle donne più affascinanti dello spettacolo italiano, conduttrice e star social che, dividendosi tra diversi impegni (presto la vedremo anche sul palco di Sanremo), riesce comunque a trovare tempo per prendersi cura della sua bellezza.

Molto ha fatto madre natura – con i geni di mamma e nonna – ma anche lei ci mette del suo ogni giorno, consapevole del ruolo dell’alimentazione, dell’attività fisica e dell’utilizzo di prodotti beauty di qualità.