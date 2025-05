Pelle del corpo dorata e tonica. La lozione autoabbronzante che rassoda è il colpo di fulmine da avere ora

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock La lozione autoabbronzante corpo con effetto rassodante è in sconto

Ci siamo, l’’estate è alle porte, ma se non state nella pelle all’idea di sfoggiare una bella abbronzatura dorata, una carnagione luminosa e dall’effetto sun kissed, ecco che la soluzione perfetta per anticipare i tempi e per garantirsi questo effetto su tutto il corpo ve lo dona la lozione autoabbronzante di St Tropez, un prodotto che trovate proprio ora in offerta su Amazon e che vi svolterà la primavera.

Il motivo? Beh, questo prodotto ha dei benefici per il corpo davvero inaspettati e che vanno molto oltre il suo potere autoabbronzante.

Perché avere la lozione autoabbronzante di St Tropez

Ma quali sono questi super poteri a cui non dovreste rinunciare? Sicuramente l’effetto luminoso e baciata dal sole che questa lozione autoabbronzante è in grado di donare alla pelle. Un effetto naturalissimo, che si costruisce in modo graduale, senza creare stacchi di colore immediati e poco armoniosi, ma regalandovi un’abbronzatura come se vi foste stese al sole durante una vacanza di qualche giorno al mare.

Una lozione autoabbronzante che si adatta anche alle cuti più sensibili, regalando un effetto dorato alla pelle a cui è impossibile resistere. Ma non solo. Perché come vi abbiamo anticipato la lozione autoabbronzante di St Tropez nasconde degli assi nella manica che ve la faranno amare.

I benefici nascosti della lozione autoabbronzante di St Tropez

Se si parla di benefici, infatti, questa lozione autoabbronzante ve ne garantisce davvero tanti. Un prodotto completo, quindi, che non solo dona alla pelle il colorito che avete tanto atteso di sfoggiare, ma che si prende anche cura della cute.

La lozione di St Tropez, infatti, svolge un’azione multitasking, combinando ben 5 super benefici per la cura della pelle e regalando una dose giornaliera di bagliore alla cute mentre agisce in modo mirato per idratare, proteggere, levigare, lenire e rassodare la pelle, con un effetto quotidiano e a ogni applicazione.

In più, una volta stesa, la lozione di St Tropez blocca l’umidità nella cute fino a 72 ore, donando un’idratazione profonda alla pelle ma lasciando una piacevolissima sensazione di leggerezza e setosità.

Come si utilizza

Un prodotto che quindi agisce anche a beneficio della cute, rassodando la pelle come farebbe una crema apposita e rendendola visivamente più compatta e tonica. Ovviamente avendo cura di utilizzarla nel modo corretto.

Prima di applicare la lozione autoabbronzante per la prima volta, occorre procedere a un’esfoliazione corpo, in modo da eliminare eventuali cellule morte e permettendo alla pelle di brillare naturalmente. Una volta fatto, potete applicare la lozione in modo uniforme, una sezione del corpo alla volta, e avendo cura di utilizzare la stessa quantità di prodotto su ogni parte.

A questo punto dovrete attendere il tempo necessario affinché la lozione agisca, risciacquando il prodotto in eccesso e riapplicandolo se necessario. Et voila, la vostra pelle sarà immediatamente con un effetto abbronzatura impeccabile ma anche visibilmente più soda, tonica e levigata.

Un prodotto da provare, quindi, perfetto per preparare la pelle all’estate e per anticipare un po’ quel tocco caldo che tanto ci piace e l’effetto abbronzatura estivo.

