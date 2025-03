Modella, rassoda e tonifica. La crema liporiducente è ora in sconto

Consente di eliminare gli accumuli di grasso e aiuta a snellire il corpo: la crema liporiducente ora è in offerta!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos crema snellente

La primavera è alle porte ed è arrivato il momento di rimettersi in forma. Un aiuto per preparare la pelle all’estate arriva dalle creme snellenti e liporiducenti. Prodotti ottimi per tonificare, rassodare e modellare, pancia, fianchi e glutei con risultati eccezionali!

Fra le migliori in offerta c’è la crema Rilastil Liporeducer, un rimedio super recensito su Amazon ed efficace che ora è anche in offerta. La paghi infatti meno di 30 euro, per un trattamento professionale che promette di eliminare i gonfiori e modellare i punti critici.

Offerta Crema modellante Rilastil Crema rassodante e tonificante effetto snellente

Come funziona la crema liporiducente

Il funzionamento delle creme liporiducenti è molto semplice e il loro segreto sta nella composizione particolare. Le sostanze contenute nel prodotto infatti permettono di attivare il drenaggio dei liquidi nelle zone del corpo maggiormente soggette alla ritenzione idrica, contrastando l’adipe.

Gli attivi che si trovano nelle creme liporiducenti sono efficaci perché agiscono sulle cause della formazione degli accumuli di grasso. Applicandoli con un massaggio infatti favoriscono il processo di lipolisi, consentono dunque di sciogliere il grasso localizzato in quella zona, stimolando la mobilitazione. Infine la crema liporiducente rassoda la pelle, rendendola più tesa e snella.

Non solo: il bello è che questa tipologia di prodotti si possono applicare in varie zone a seconda delle esigenze, combattendo lassità e accumuli di grasso. Ad esempio le braccia e le cosce, ma anche i fianchi, la pancia e i glutei.

Qual è il miglior snellente per pancia e fianchi

La crema Rilastil Liporeducer è un vero e proprio trattamento modellante dermatologico con una elevata contrazione di attivi ad azione rimodellante e snellente. Questo prodotto permette di combattere gli inestetismi da adiposità localizzata, rimodellando la silhouette.

Funziona in modo efficace sugli accumuli di grasso localizzato su fianchi, cosce, braccia e fianchi, contrastando il problema. La pelle sin dai primi utilizzi appare tonica e tesa, visibilmente più bella.

Chi ha provato questa crema afferma che è morbida e soffice, con una texture che consente al prodotto di essere assorbito in fretta.

Come applicare la crema snellente

Come utilizzare al meglio la crema snellente? Il massaggio è essenziale per migliorare l’azione drenante del prodotto. Dovrà essere mirato, ma soprattutto piuttosto intenso.

Per prima cosa applica un po’ di prodotto sulle mani, scaldando la crema con il calore dei palmi. Inizia poi a massaggiare le aree prescelte con dei movimenti dall’alto verso il basso, da eseguire con entrambe le mani.

Se vuoi ridurre l’adipe sulla pancia effettua dei movimenti circolari che siano decisi, ma delicati. Per quanto riguarda le cosce e i fianchi invece pizzica la pelle per rivitalizzare e per stimolare lo scioglimento dell’adipe.

Applica e massaggia con movimenti ampi e circolari sino a quando non si sarà realizzato l’assorbimento completo. Dopo l’utilizzo potresti avvertire una particolare sensazione di calore nell’area. Niente paura: si tratta di una reazione della pelle agli attivi contenuti e scomparirà in appena mezz’ora.

