Come avere sopracciglia folte e perfette

Lo sappiamo come va a finire: una spinzettata di qua, una di là e alla fine quando ti guardi allo specchio ti rendi conto di aver esagerato e che, più che due sorelle, le tue bellissime sopracciglia sembrano il più grosso errore della tua vita. Non temere: le sopracciglia ricresceranno presto. Nel frattempo, ti consigliamo qualche trucco per nascondere il misfatto e per farle ricrescere in maniera folta e definita.

Pinzetta sì, pinzetta no?

La moda parla chiaro e vuole che le tue sopracciglia siano folte, ma al tempo stesso perfettamente definite. Può sembrare un controsenso, ma non devi preoccuparti: le sopracciglia “cespugliose” richiedono una strategia a lungo termine che ti lascerà con risultati super soddisfacenti. La prima regola delle celebrities, innanzitutto, è quella di mandare in pensione la pinzetta.

Olio idratante per sopracciglia

Una buona idea per nutrire e infoltire le sopracciglia è quella di nutrirle con le giuste sostanze. Per esempio, non aver paura di applicare una goccia di olio di ricino prima di andare a dormire, utilizzando un pettinino per sopracciglia per uniformare la stesura. L’olio di ricino è un siero naturale che, accompagnato a una dieta ricca di Omega 3 e uno stile di vita sano, aiuta a rinfoltire.

Resistere alla pinzetta: si può?

La prima regola degli esperti vale sempre. Bisogna resistere alla mania di assottigliare l’arco sopraccigliare con la pinzetta, evitando anche il taglio con le forbici. Sebbene a volte questo processo sia una tentazione irresistibile, è importante valutare il risultato finale che si vuole ottenere. Per ottenere la forma perfetta è inoltre un buon consiglio quello di evitare di spinzettare i peletti in ricrescita: molto meglio lasciare che riprendano la loro lunghezza naturale e, solo a quel punto, procedere con le attività di definizione.

Se le tue sopracciglia, per natura, non sono particolarmente folte, una buona idea è quella di pettinarle verso l’alto. In questo modo avrai un’illusione di pienezza e di rinfoltimento. Da evitare assolutamente in questi casi il microblading e l’utilizzo della ceretta, la quale tende a far ricrescere i peli assai più sottili e incrementare il problema.

La forma giusta per ogni viso

Le sopracciglia sono una parte essenziale del viso di una donna e non dovrebbero mai essere sottovalutate. In base alla forma del viso, sarebbe opportuno creare una struttura che accentui i punti di forza e distolga l’attenzione invece da ciò che non desideriamo mettere in mostra. Un bel viso a cuore ha bisogno di una forma arrotondata e piena, che addolcisce ancora di più i lineamenti.

Un viso squadrato, invece, può optare anche per un arco meno accentuato, come ad esempio quello di Eva Green. Questo trucco aiuta inoltre a creare bilanciamento tra i lineamenti e fornisce la giusta armonia all’insieme, dando un aspetto decisamente più gradevole al viso.