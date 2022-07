Make up per le feste d’estate: prodotti e ispirazioni

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: 123RF Il make up dell’estate è glitter: le idee da provare

Di ispirazione Festival del Coachella, ma pieno di glitter, face gems e colori metallizzati e multi-sfaccettati il make up per le feste d’estate è una vera tendenza sui social, tanto che sia celebrity che make-up artist hanno condiviso sui social i loro trucchi più belli della stagione.

Ideale da sfoggiare durante concerti e party l’unica regola per creare un trucco da festa d’estate a regola d’arte è quella di lasciarsi trasportare dalla fantasia, scegliere nuance vibranti e creare qualcosa di veramente cool che lasci tutti senza fiato. Viso, labbra e occhi devono essere curati alla perfezione, per esaltare l’abbronzatura e regalare un effetto super glow all’intero look.

Fonte: 23rf

Make up per le feste d’estate: glitter e face gems

Protagonisti indiscussi di ogni tipo di make up per le feste, glitter e brillantini non possono mai mancare quando si vuole rendere scintillante il proprio make up.

Ideali per illuminare anche la linea di eyeliner più semplice, questi piccoli gioielli da viso sono una vera e propria tendenza che sta spopolando sui social, tanto da essere diventato il trucco più visto e riprodotto dopo il Festival Coachella.

Proprio in quella occasione, Vanessa Hudgens ha realizzato un make up da concerto davvero pazzesco, lanciando la tendenza delle Face Gems: con una linea di eyeliner verde menta e tante piccole perle applicate sotto la linea delle sopracciglia.

Semplicissimo da replicare, per posizionare i brillantini serve solamente un po’ di colla per ciglia finte e un piccolo pennello da trucco in modo da ottenere un trucco preciso e geometrico. In commercio però esisto delle decorazioni da viso già pronte, in modo da ottimizzare i tempi ed essere sicure di ottenere un make up da festa d’estate fatto a regola d’arte.

Palette occhi: colori brillanti per un make up da party sulla spiaggia

All’insegna del colore, il trucco occhi per le feste d’estate si ispira alla serie tv cult della Gen Z “Euphoria” con make up dinamici e con sfumature audaci.

Oltre alle nuance glitterate, super di tendenza sono anche i colori fluo, dal verde acido al fucsia, come decretato da Donni Davy, make-up artist di Euphoria che con le sue creazioni ha dato vita ai beauty trend più copiati della stagione.

Rosa, viola, azzurro e verde non possono dunque mancare, in particolare nelle loro texture scintillanti e metallizzate che si accendono ancora di più durante la Golden Hour ovvero quando le feste sulla spiaggia cominciano al tramonto.

Monocolore, sfumatissimo oppure grafico il trucco occhi per l’estate 2022 vira su nuance intense che possono creare un effetto mix & match con il colore degli occhi oppure decisamente a contrasto.

Tra i colori più di tendenza il blu: adatto non solo alle iridi nocciola ma anche a quelle chiare, come ha mostrato Chiara Ferragni nel suo ultimo make-up sulla riviera francese.

Trucco labbra d’estate: rossetti e gloss

Oltre agli occhi, anche viso e labbra meritano le giuste attenzioni e la scelta di prodotti giusti per scintillare.

Ovviamente se il trucco occhi è molto carico il consiglio migliore sarebbe quello di non eccedere in rossetti troppo forti ma prediligere colori naturali oppure gloss, perché no, magari leggermente shimmer o glitterati.

Mentre se per gli occhi avete optato per un trucco caratterizzato da colori più semplici, come l’eyeliner bianco, allora è possibile osare di più sul trucco labbra, con colori vibranti, accesi e magari anche metallizzati.

Illuminanti e bronzer, immancabili nelle sere d’estate

Bronzer e illuminanti poi non possono assolutamente mancare nel trucco per le sere d’estate perché conferiscono alla pelle quell’incarnato baciato dal sole che tanto piace nei mesi caldi e che dona un aspetto fresco e vacanziero che quasi fa il 90% del look.

Ideali per aggiungere un po’ di abbronzatura, i bronzer in polvere possono essere applicati sul viso seguendo la tecnica dello sculpting, un metodo più delicato rispetto al contouring per enfatizzare e dare maggiore profondità ad alcune zone del viso.

Da applicare con un pennello ampio soprattutto appena sotto gli zigomi questo tipo di make up darà al viso un aspetto molto più luminoso e può essere ancora più impreziosito aggiungendo del blush per ottenere un effetto simile a quando ci si brucia leggermente al mare nella zona del dorso del naso e delle gote.

Stessa cosa vale per gli illuminanti, che in estete è meglio scegliere nel formato liquido per poterli stendere con più facilità ed evitare in incorrere in problematiche, come l’effetto polveroso.

Le texture fluide si amalgamano meglio alla pelle, che risulta così radiosa e scintillante. Non solo su viso, naso, arco di cupido e sotto la linea sopraccigliare, gli illuminanti liquidi possono (o meglio devono) essere applicati anche su clavicole spalle e gambe, per dare all’abbronzatura un twist in più.

Fondotinta: leggeri e luminosi per pelle effetto glow

Infine, vietatissimi nella stagione estiva sono i fondotinta iper coprenti e dall’effetto opaco. Il motivo è decisamente semplice, in estate la pelle diventa più luminosa, merito del sole e dell’abbronzatura, meglio quindi non coprirla con troppi prodotti ma metterne in risalto piuttosto la sua texture naturale e minimizzare solo dove necessario qualche piccola imperfezione.

Via libera quindi a texture leggere e che rendono più omogeneo l’incarnato senza però esagerare con la coprenza. Perfetti BB e CC cream che danno alla pelle un aspetto naturale ma andando a coprire leggermente rossori, occhiaie e piccole discoromie.

Perfetti sono anche i correttori liquidi, da usare solo dove serve – ad esempio su brufolini e occhiaie – senza però toccare il resto dell’incarnato. In questo caso però attenzione alle formulazioni, meglio preferire quelle fluide con applicatore a spugnetta rispetto a quelle in vasetto perché più facili da modulare e leggere che non andranno a segnare rughette e piccole linee d’espressione.