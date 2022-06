7 account Instagram da seguire per chi ama i tutorial beauty

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Sono tra i migliori creator italiani di contenuti a tema beauty e skincare, veri e proprio appassionati di bellezza che sui loro profili Instagram propongono recensioni e tutorial sulle ultime novità make up e video semplici e divertenti per imparare a truccarsi, seguendo le tendenze più cool della stagione.

I beauty influencer sono oggi tra le figure più apprezzate del web, perché permettono di scoprire dai prodotti made in USA a quelli Koreani, fino ai grandi classici dei brand più celebri al mondo. Sui loro profili poi c’è veramente l’imbarazzo della scelta e tantissime volte ispirazioni e consigli per gli acquisti, evitando di spendere soldi inutilmente ma acquistando solamente cosmetici di qualità e che funzionano veramente.

Ecco i 7 migliori profili da seguire per chi ama i tutorial beauty.

Veronica Rocca: la regina del “face traning”

Friulana d’origine e Romana d’adozione, Veronica Rocca dopo aver studiato “Scienze infermieristiche” all’Università La Sapienza di Roma ha deciso di seguire la sua vocazione per il mondo della bellezza e in particolare della skincare routine, unendo le discipline mediche con quelle estetiche e olistiche.

Ha così dato vita a FaceTraining® una routine da inserire nella quotidianità della skincare che dona alle donne libertà ed indipendenza. Il suo programma non è altro che una “ginnastica facciale” che se eseguita costantemente può regalare benefici – anche a lungo termine – sul viso, andando a migliorare il tono muscolare e di conseguenza minimizzando rughe, lassità e invecchiamento cutaneo.

I suoi video tutorial, simpatici, veloci e a ritmo di musica mostrano i movimenti da seguire e le ripetizioni da fare per ad esempio: sollevare gli zigomi, attenuare il doppio mento o definire la mascella.

Domizia Maura: video tutorial per trucchi di tendenza

«Una romana a Milano» così si auto-definisce Domizia Maura, make-up artist e appassionata di bellezza. Dal sapore mediterraneo, tra i suoi video più famosi c’è sicuramente il “dizionario del make-up” una guida per inesperte che vogliono approcciarsi al mondo del trucco.

Content Creator e truccatrice di professione, il suo profilo è perfetto per rimanere sempre aggiornati sulle novità beauty e imparare grazie ai suoi tutorial metodi sempre nuovi per truccarsi con stile. La sua forza sta nel riuscire a comunicare con la sua community in modo semplice ed efficace, svelando segreti di bellezza e permettendo anche ai meno esperti di seguire e imparare da lei.

Alexia Varyaren, da MUA a modella

“La frangetta più perfetta di tutto l’Instagram”, questa dovrebbe essere la sua bio su Instagram e TikTok ma Alexia Varyaren è una vera professionista che ha fatto della sua passione il suo lavoro. Official make-up artist per il beauty brand Juno non è raro trovare su varie piattaforme di bellezza i suoi video tutorial, che sono spesso caratterizzati da trucchi in nuance pop e dalle vibes anni ’90.

Regina dell’eyeliner perfetto i suoi trucchi, possono essere più eccentrici e fantastici, o più eleganti e minimal senza però mai perdere il tocco personale che la distingue e caratterizza. Infine, sul suo canale non mancano mai le recensioni dei prodotti più di tendenza.

Pierangelo Greco, trucchi colorati e pieni di creatività

“Make up has no gender”: è questa la bellissima evoluzione beauty a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, vedendo sempre più definirsi personalità di ogni genere che si approcciano al mondo della bellezza. E Pierangelo Greco è tra i capi saldi di questa beauty revolution.

Creativo – forse è dire poco – la sua capacità di creare sul suo volto mondi onirici e fantastici lascia a bocca aperta. Sul suo profilo è possibile trovare recensioni (oneste) dei più chiacchierati prodotti beauty, da Chiara Ferragni a KVD Vegan Beauty. Ma non solo, ovviamente non possono mancare anche i tutorial di bellezza, dove Pierangelo mostra come si trucca e come copiare i suoi beauty look.

Alice Fiorini: la sirena di Instagram

Capelli colorati, look mozzafiato e soprattutto oltre a 18,7K follower su Instagram, Alice Fiorini – torinese – è uno degli account beauty che non si possono non conoscere se si ama la bellezza e si è affascinati dai colori pop e trucchi estremi.

Face gems, make-up optical, colori vibranti e labbra dall’aspetto vinilico, sono solo alcuni dei dettagli di stile che si possono apprendere sul suo profilo che unisce tutorial a recensioni beauty, passando dai prodotti più virali del web a quelli meno conosciuti, “istruendo” la sua community di appassionate di bellezza. Dal come realizzare le lentiggini finte alle ormai celebri sopracciglia decolorate, sul suo profilo c’è spazio per tutti.

Beatrice Gherardini, la 1° TikToker italiana

Ha 264K follower su Instagram, è la 1° beauty tiktoker italiana ed ha in uscita il suo primo libro: “Tutti i trucchi del make-up”. La carriera di Beatrice Gherardini è ufficialmente alle stelle.

Il suo profilo è caratterizzato da video tutorial che insegnano ai suoi follower non solo come truccarsi ma anche come prendersi cura della propria pelle.

Non mancano infatti consigli di bellezza, atti a non commettere errori beauty, come nel video “errori make-up che invecchiano” oppure spiegazioni facili e veloci di tecniche make-up come ad esempio fare il contouring o sfumare la matita occhi. Una vera “maestra” che attraverso i suoi tutorial aiuta ragazze e ragazzi a prendersi cura della loro bellezza.

Luca Buttiglieri, test beauty e risate

Luca Buttiglieri fa ridere, tanto e di gusto. È una personalità unica che sembra quasi uscita da un cartone animato, complice anche la sua collana con Pikachu che non toglie quasi mai. Il suo profilo, 62,7K su Instagram e +200K si TikTok è tra i migliori da seguire e il motivo è molto semplice: è onesto.

Curioso e appassionato di bellezza prova ogni nuova uscita, confrontandola e anche criticandola se non all’altezza delle sue aspettative. Eppure, talvolta si emoziona sconvolto dalla qualità di alcuni prodotti che – dopo le sue recensioni – diventano dei veri e propri trend virali. Tra le sue qualità c’è sicuramente quella di catturare l’attenzione di chi guarda i suoi video perché veloci e ironici.

Oltre alle recensioni però non mancano mai anche i tutorial beauty in cui mostra come ottenere trucchi simili ai suoi, prendendo ispirazione dal mondo delle serie tv cult o dai mitici anni ’90. Insomma, consigliatissimo!