Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La maschera viso fai da te di Carmen Di Pietro è il segreto beauty del momento

La Casa del Grande Fratello Vip è nota soprattutto per le sue discussioni e i momenti di confronto, ma non solo. Fortunatamente, ci sono anche situazioni in cui gli abitanti si lasciano andare a scherzi e complicità, proprio in uno di questi abbiamo scoperto un segreto di bellezza di cui prendere nota. A regalarcelo è stata Carmen Di Pietro, che si è voluta ritagliare un momento beauty con Valeria Marini.

In un post ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram del programma di Canale 5, le due si mostrano mentre applicano sul viso una maschera completamente home made, apprezzandone i benefici.

La maschera fatta in casa di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro non ha mai fatto mistero della sua passione per il beauty e dell’attenzione che dedica al suo aspetto, un’attitudine che condivide con Valeria Marini. Era quindi quasi inevitabile che le due si ritagliassero un momento skincare all’interno della casa più spiata d’Italia.

Carmen Di Pietro, infatti, si avvicina a Valeria Marini con la maschera sul viso attirando subito l’interesse dell’amica – ma anche quello degli altri abitanti della casa – che non ci pensa molto e decide di provarla a sua volta.

Mentre continuano a massaggiare il composto sul viso, entrambe ne apprezzano la freschezza e i benefici degli ingredienti sulla pelle.

La maschera rigenerante con soli due ingredienti

A differenza di quello che si può pensare, Carmen Di Pietro non ha scelto un trattamento costoso, ma una maschera semplice da preparare con ingredienti che tutte noi abbiamo in casa.

Ma cosa contiene esattamente questa maschera viso? A detta della showgirl, solo due ingredienti: una banana matura e l’olio di oliva.

Prepararla è semplicissimo: non devi fare altro che prendere una banana preferibilmente matura più facile da schiacciare con la forchetta. Una volta ottenuta una poltiglia, aggiungi un paio di cucchiai di olio e mescola fino a ottenere un composto omogeneo e cremoso. Infine, non ti resta che stenderla sul viso con le mani, come fanno Carmen Di Pietro e Valeria Marini, oppure con l’aiuto di un pennello in silicone.

I prodotti alla banana e all’olio di oliva da inserire nella skincare

Il bello della maschera viso di Carmen Di Pietro è che è una ricetta talmente semplice che rende la pelle subito luminosa. Se però non hai tempo di realizzare la maschera home made, online puoi trovare prodotti per la skincare corpo e viso a base di banana e olio di oliva.

Adeus è una crema per corpo e viso alla banana dall’azione idratante, grazie anche alla presenza di niacinamide e acido ialuronico, ingredienti che contribuiscono a rendere la pelle più luminosa.



Adeus Crema corpo e viso alla banana

Banana e burro di karité sono alla base di una crema contorno occhi da usare sia nella skincare serale sia in quella mattutina, pensata per rendere lo sguardo più luminoso e disteso.



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Da PuroBio, invece, arriva Miranda, una maschera viso in crema alla banana pensata per la pelle grassa.



PuroBio Maschera viso alla banana

Se vuoi svegliarti con la pelle molto più idratata, allora prima di andare a dormire puoi inserire nella beauty routine Medipharma Cosmetics, una crema all’olio di oliva, di jojoba e burro di karitè che ha anche un’azione anti-age.



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Per una coccola extra poi, c’è il siero di Puravita+ a base di olio di oliva, bava di lumaca, aloe vera e acido ialuronico che ha una texture fresca e contribuisce a creare una barriera cutanea aiutando a mantenere la pelle idratata.



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