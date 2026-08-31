Leggera, senza fili e flessibile: scopri perché tutti vogliono questo dispositivo anti-età

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock La maschera a led di Foreo più famosa di sempre

Se bazzicate su Instagram o TikTok, o se semplicemente seguite con attenzione le routine di bellezza delle star, avrete sicuramente notato quella maschera futuristica trasparente che promette miracoli per la pelle. Parliamo della FAQ 202, il dispositivo anti-age firmato FOREO che ha rivoluzionato il mondo della skincare tech casalinga.

Fino ad oggi l’avete inserita nella vostra wishlist aspettando il momento giusto? Ebbene, il momento è arrivato: la maschera LED più ambita del momento è finalmente in offerta al minimo storico, con un incredibile sconto del 36%. Un’occasione letteralmente imperdibile per accaparrarsi un dispositivo di lusso a un prezzo mai visto.

Ma perché tutte la amano e perché dovreste approfittare di questo sconto proprio ora? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una nuova generazione di dispositivi LED: design svizzero e comfort assoluto

Se avete sempre odiato le maschere rigide, pesanti e scomode, ora sarete felici di sapere di questa novità. La FAQ 202 rappresenta una vera e propria svolta per i dispositivi indossabili. Realizzata in silicone Flexi-Fit, si adatta ai lineamenti del viso come una seconda pelle trasparente. Grazie alla morbida fascia antiscivolo e alle aperture strategiche per occhi e bocca, potete muovervi liberamente in casa, lavorare al computer o rilassarvi sul divano mentre lei fa tutto il lavoro.

Fototerapia a spettro completo per stimolare il collagene

Il vero segreto della FAQ 202 risiede nella sua tecnologia avanzata. Dispone di ben 600 punti luminosi ottimizzati che assicurano una distribuzione uniforme della luce, penetrando in ogni millimetro del viso in modo omogeneo.

La maschera sfrutta la potenza di 8 diverse lunghezze d’onda, tra cui il LED rosso e la tecnologia NIR (Near-Infrared), il vero game-changer per la stimolazione del collagene. Questa combinazione agisce in profondità per contrastare segni del tempo e rughe, imperfezioni e macchie scure, irritazioni e rossori, restituendo un incarnato giovane e radioso.

Come si usa: l’App e i sieri compatibili

Il design svizzero smart si sposa alla perfezione con la tecnologia. L’utilizzo presuppone l’installazione dell’app FAQ Swiss (la stessa per chi possiede già altri dispositivi Foreo), molto intuitiva, include trattamenti viso preimpostati, impostazioni personalizzate e pratici promemoria.

Nota bene: l’app offre gratuitamente alcuni programmi di base perfetti per iniziare, mentre per i protocolli più avanzati è previsto un abbonamento (una scelta che potrebbe far storcere il naso a chi preferirebbe l’acquisto del singolo trattamento, ma i programmi inclusi sono già estremamente validi).

Come preparare la pelle?

Prima di posizionare la maschera, il brand consiglia di applicare sul viso pulito e asciutto il loro primer P1. Tuttavia, potete utilizzare anche altri sieri presenti in commercio, purché rispettino alcune regole fondamentali:

SÌ a: Sieri leggeri a rapido assorbimento con acido ialuronico, niacinamide, peptidi o antiossidanti.

NO a: Vitamina C, acidi esfolianti (AHA/BHA), retinolo, alcol o fragranze artificiali che potrebbero irritare la pelle sotto l’azione dei LED.

Unboxing e manutenzione: attenzione ai dettagli!

Se siete pronti ad approfittare del 36% di sconto, ecco alcuni consigli pratici per quando riceverete il pacco. La confezione include la maschera in silicone adagiata su un supporto a forma di viso, il cavo di ricarica e il prodotto specifico per la pulizia (questi ultimi due sono nascosti in un sacchettino nero sotto il supporto). Un consiglio per l’apertura: fate attenzione, perché alcuni punti della scatola sono incollati. Apritela con delicatezza, poiché la confezione originale è perfetta per conservare correttamente la maschera al riparo da polvere e danni (a meno che non decidiate di acquistare la borsa porta-maschera a parte).

A differenza di altri dispositivi del brand, la FAQ 202 non è impermeabile al 100% e non può essere lavata sotto l’acqua corrente. È fondamentale pulirla esclusivamente con l’apposito spray in dotazione o con un panno umido, prestando un po’ di attenzione in più per mantenerla ultraigienica e resistente ai batteri.

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