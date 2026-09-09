Riduce i rossi, agisce sul contorno occhi e migliora la pelle in pochi minuti, la maschera LED è il device da avere tra i propri must beauty (ed è in sconto)

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il device LED da provare adesso è in sconto, una maschera viso che agisce per il benessere cutaneo a 360°

Tra i tanti device in uso che garantiscono alla pelle un glow up immediato, le maschere LED sono senza dubbio quelli che stanno avendo maggior successo. Ed ecco che la possibilità di provarne una che fa davvero la differenza in termini di salute e bellezza del viso, vi arriva con lo sconto in atto sulla maschera LED Cryo Glow di Shark, un tool che agisce a beneficio della pelle, che ne riduce i rossori e che agisce anche sull’acne.

Shark La maschera LED da avere adesso è scontata a 247.49 euro

La maschera LED Cryo Glow di Shark è la coccola che il tuo viso sta aspettando di provare

Una maschera viso creata appositamente per fare del bene alla pelle reattiva, che si può utilizzare sfruttando ben 4 modalità di trattamento diverse, e che vi garantisce dei risultati testati e comprovati, ma direttamente a casa propria e senza nessuno sforzo, se non quello di indossarla.

La maschera LED Cryo Glow di Shark, infatti, è un device che è stato creato in collaborazione con dermatologi, e che sfrutta la luce LED per garantire alla pelle un benessere diffuso e mirato.

Come funziona la luce LED

Una maschera che emette luce rossa, blu ed energia luminosa nello spettro dell’infrarosso lontano:

la luce rossa + infrarossa , in una routine di 6 minuti, agisce per ridurre l’arrossamento e migliorare le zone ruvide;

, in una routine di 6 minuti, agisce per ridurre l’arrossamento e migliorare le zone ruvide; la terapia a luce blu mista, in 8 minuti di trattamento va a ridurre l’acne;

mista, in 8 minuti di trattamento va a ridurre l’acne; la modalità di mantenimento agisce a sostegno e supporto della pelle in soli 4 minuti e con risultati duraturi.

Una coccola testata e mirata che vi porta via pochissimi minuti ma che vi permette di avere dei risultati visibili e che durano nel tempo, come una vera cura.

Come agisce sulla pelle la maschera LED Cryo Glow di Shark

Ma attenzione, perché la vera particolarità della maschera LED Cryo Glow di Shark, è quella di agire specificatamente sulle cuti reattive e a tendenza acneica, andando a ridurre l’arrossamento e l’acne in sole 8 settimane di utilizzo.

Quello che potreste ottenere quindi, è:

una pelle visibilmente più sana, dal colorito uniforme e dalla texture omogena;

una riduzione delle problematiche cutanee come arrossamenti, acne e irritazioni;

una significativa riduzione delle borse sotto gli occhi;

e questo anche grazie ai suoi 3 livelli di raffreddamento regolabili con un solo pulsante e a una tecnologia mirata di raffreddamento del contorno occhi.

Shark La maschera LED da avere adesso è in sconto a 247.49 euro

Perché averla adesso (e farsi un bel regalo)

Insomma, un device che fa tutto quello che si possa desiderare per donare massimo benessere alla cute, soprattutto quando è reattiva e sensibile. E tutto con la massima facilità e comodità di utilizzo.

La maschera per il viso a LED di Shark, infatti, oltre a essere perfetta per ogni tipo di pelle è anche facilissima da utilizzare, grazie alla sua struttura preassemblata con fascette regolabili, alla comoda imbottitura frontale e alle protezioni per gli occhi in silicone, che vi garantiscono massimo comfort durante l’uso. Insomma, un device da avere e a cui non dovreste rinunciare per nulla al mondo.

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