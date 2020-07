editato in: da

Sogni uno sguardo da cerbiatta ma le hai provate tutte senza risultati? Tra mascara e ciglia finte, sono anni che ti districhi tra le varie proposte e trattamenti per allungare le ciglia e intensificare lo sguardo senza soddisfazione? L’extension delle ciglia potrebbe essere la soluzione per te: un trattamento estetico che consiste nell’allungamento e infoltimento delle ciglia, per regalare occhi più grandi e uno sguardo da sogno con un effetto naturale e senza ricorrere al make up. L’extension delle ciglia è nato proprio per risolvere il problema che affligge molte donne, ovvero quello di avere ciglia corte, rade, chiare, a volte anche dritte e particolarmente sottili, in modo duraturo e con un effetto sicuramente più naturale e affascinante rispetto alle comuni ciglia finte che sono usa e getta oppure hanno una durata limitata, e finiscono per pesare sul portafoglio e per stressare le ciglia naturali, irritando la palpebra con le continue applicazioni, senza dare risultati soddisfacenti.

Le extension per le ciglia invece vengono chiamate anche ciglia finte semipermanenti, perché appunto possono essere indossate senza necessità di essere truccate, struccate, rimosse ogni sera. Similmente alle extension per capelli, l’effetto può durare qualche settimana, anche in base alla manutenzione e allo stress a cui vengono sottoposte. Indipendentemente dalle caratteristiche delle ciglia di partenza, poi, le ciglia applicate con l’extension possono essere studiate in diversi materiali, dalle fibre sintetiche alla fibra di seta, da capelli veri a pelo di visone, e diverse nuances, totalmente personalizzate per la tua carnagione e l’effetto che vuoi ottenere.

Come funzionano le extension per ciglia?

Ti incuriosiscono le potenzialità dell’extension ciglia e vuoi capire come funziona? Ecco qualche dettaglio in più su come vengono applicate le ciglia per extension. Poichè lo scopo di questo trattamento è infoltire le ciglia, aumentarne lunghezza, curvatura e volume ma mantenere un effetto il più possibile naturale, la base su cui verranno applicate sono le proprie ciglia naturali. L’applicazione vera e propria dell’extension può avvenire vari modi: le ciglia aggiuntive, che siano sintetiche o di origine naturale, possono essere inserite singolarmente oppure a ciuffetti, alternate alle ciglia già presenti, confondendosi con essere e dando un effetto volumizzante assolutamente naturale.

Utilizzando diverse tecniche di allungamento e infoltimento si ottiene di volta in volta l’effetto desiderato: troviamo la tecnica volume, quella 2D, 3D, e il metodo di extension ciglia più efficace e versatile, ovvero la tecnica One To One, che prevede il posizionamento e fissaggio di un pelo alla volta nella rima ciliare. Ogni tecnica prevede il fissaggio delle ciglia aggiuntive tramite specifiche colle cosmetiche e un risultato specifico: dall’effetto farfalla all’occhio di gatto, dal solo allungamento allo specifico effetto di rinfoltimento. In ogni caso il consiglio è quello di rivolgersi ad un centro specializzato, dove un eyelash designer sarà pronto a consigliarti la tipologia di ciglia e il trattamento più adatto per meglio valorizzare il tuo sguardo a seconda della conformazione delle tue ciglia naturali, della forma dell’occhio ecc.

Quali sono i vantaggi dell’extension ciglia?

Sicuramente l’applicazione delle extension ciglia è un piccolo investimento e dunque vale la pena riflettere sui pro e i contro prima di procedere. Tra i principali vantaggi c’è di certo la praticità dell’applicazione una tantum: una volta indossate puoi dimenticarti di averle e non avrai più bisogno di usare il mascara, non dovrai rimuoverle ogni sera e potrai fissare un appuntamento dall’estetista dopo qualche settimana, perfino a più di un mese dalla prima applicazione.

Un altro vantaggio è senza dubbio l’effetto naturale dell’extension ciglia: potrai ridurre il trucco degli occhi, che appariranno più grandi, e in generale del viso perché lo sguardo sarà già molto intenso e magnetico. Per sfruttare al massimo l’aspetto naturale delle tue ciglia potrai sfoggiare uno strepitoso look acqua e sapone, ideale sopratutto d’estate. Un tocco in più? In vista della stagione estiva lasciati consigliare dalla tua consulente beauty e prova ad applicare alcune ciglia colorate, sempre semi-permanenti, tra le tue di colore naturale: avrai un look originale ed estroso, perfetto per le feste d’estate o per una serata speciale!

C’è qualche svantaggio?

L’extension ciglia non è un trattamento adatto a tutte: per esempio è sconsigliato a chi ha ciglia troppo corte e deboli, perché è necessaria una base di ciglia naturali sufficientemente robuste per l’applicazione di quelle aggiuntive. Un altro svantaggio potrebbe essere la durata, che non è un dato scientifico e uguale per tutte. Trattandosi ancora una volta di ciglia applicate alla base naturale, la loro durata è strettamente legata al ciclo vitale delle vostre ciglia, che può andare in media dalle 3 alle 5 settimane, ma può aumentare o diminuire a seconda di vari fattori come stress e stagionalità.

In caso di perdita delle ciglia non sarà in ogni caso il caso di allarmavi: semplicemente potreste dover ricorrere ad un ritocchino prima del previsto. Infine, è bene considerare che l’extension ciglia è a tutti gli effetti un trattamento estetico di lusso, che risulta piuttosto impegnativo e costoso: le sedute sono piuttosto lunghe perché si tratta di un lavoro di alta precisione, e i costi partono dalle 100-200 euro, ma possono salire a seconda del materiale scelto per le extensions, della tecnica di applicazione e di eventuali ritocchi e trattamenti aggiuntivi.