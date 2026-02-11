Profumata, avvolgente, delicata, la crema doccia che si ispira ai principi dell'Ayurveda è in sconto ed è una vera coccola per la pelle

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Una coccola di benessere per la pelle nel tempo di una doccia

Può una semplice doccia trasformarsi in una coccola infinita fatta di profumi, delicatezza e di una morbidezza che avvolge tutto il corpo? Se si usano i prodotti giusti si, e la crema doccia di Tesori d’Oriente in super sconto su Amazon è uno di questi. Una crema che inebria i sensi e che avvolge il corpo proprio come fosse una carezza, trasformando il momento della doccia in qualcosa di magico, dei minuti infiniti di cura di sé e da dedicare a tutti i vostri sensi.

Tesori d’Oriente La crema doccia che è una coccola per il corpo Prezzo 1,44 euro

La crema doccia di Tesori d’Oriente è una coccola da provare ora

Una crema doccia dal profumo intenso ma delicato, un aroma dalle note ambrate e legnose, che deterge delicatamente e dall’inconfondibile essenza del patchouli, che vi dona una pelle straordinariamente liscia e luminosa, oltre che detersa alla perfezione.

Un prodotto impreziosito dall’olio di amla, dalle proprietà nutrienti e rigeneranti, e in grado di donare alla pelle massima idratazione e morbidezza in una sola passata, accarezzando la cune sia durante l’uso che dopo la doccia.

Un mix di ingredienti mirati e che si prendono cura della pelle in modo gentile, quasi come un trattamento di bellezza, ma comodamente a casa vostra e con una spesa minima. Una crema doccia che si ispira all’antico rituale dell’armonia nato in India 5000 anni fa, offrendo a chi la utilizza una duratura sensazione di benessere e armonia duraturo e che avvolge ogni senso.

Gli ingredienti amici della pelle

Un concentrato di ben cinque preziosi ingredienti della tradizione ayurvedica: l’essenza di patchouli, l’olio di amla, l‘olio di sesamo, l’Aloe Vera e la calendula, selezionati per le loro virtù idratanti e rigeneranti.

L’essenza di patchouli, per esempio, è nota per le sue proprietà cicatrizzanti, tonificanti e afrodisiache ma anche per il suo potere calmante, agendo sia a beneficio della pelle che della mente.

L’olio di amla, invece, è ricco in minerali, aminoacidi e vitamine, migliorando l’elasticità e la morbidezza sia della pelle che dei capelli. Un olio che contiene un’enorme quantità di antiossidanti che aiutano a contrastare i radicali liberi e a rallentare l’invecchiamento cellulare. Insomma, un alleato perfetto per mantenere la pelle sana, elastica e nel suo aspetto migliore.

L’olio di sesamo è molto usato nel trattamento delle irritazioni ma anche della secchezza della pelle, mantenendola ben idratata ed elastica.

L’aloe vera è nota per le sue proprietà antibatteriche, cicatrizzanti e lenitive, cosa che la accomuna alla calendula, anch’essa lenitiva e calmante.

Tesori d’Oriente La crema doccia che è una coccola per il corpo Prezzo 1,44 euro

Come usare la crema doccia di Tesori d’Oriente

Un mix di amici della cute sapientemente uniti dal desiderio di trasformare i gesti della vostra routine quotidiana di cura della pelle in veri rituali di puro piacere, una coccola e un massaggio per la cute che trasformi il momento della doccia o del bagno in un momento di vera cura di sé, sia fuori che dentro.

Una crema doccia che si utilizza come un normale sapone, massaggiandola sulla pelle bagnata fino a formare una crema, per poi risciacquare la pelle con cura e attenzione, elevando il momento della doccia a una piacevolissima coccola fatta con intenzione e con una crema che avvolge ogni senso in una delicatissima carezza di benessere.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp