Come far durare più a lungo il trucco sopracciglia? Prodotti e consigli

In estate, si sa, tutto il makeup dura meno ed è necessario ritoccare ogni tanto la cipria, il rossetto o magari il blush. Capita anche che le sopracciglia perdano un po’ di colore e si lucidino, lasciando intravedere qualche buchetto qua e là o la pelle sottostante. Ci sono però tutta una serie di prodotti dall’effetto lunga tenuta ed anche waterproof, perfetti per ovviare al problema, facile da applicare ed adatti per ogni gusto.

I Gel sopracciglia, pratici e veloci per un risultato naturale

Se volete unire performance e durata, ottimi sono i gel colorati per le sopracciglia. Spesso dotati di un piccolissimo scovolino come quelli del mascara, sono perfetti per riordinare e pettinare le sopracciglia tenendole a posto ed andando a riempire istantaneamente i piccoli buchini della pelle. Inoltre, con lo scovolino, spesso è possibile rilasciare un po’ di prodotto anche nelle zone sprovviste di peli. Un esempio è il Brow Model di Neve Cosmetics, dalla formula green e applicatore davvero micro, per un risultato ancora più naturale e perfetto per chi non ha sopracciglia folte naturalmente.

I Tattoo Brow, le tinte sopracciglia peel off che regalano fino a due o tre giorni di colore

I Tattoo Brow sono un prodotto relativamente nuovo sul mercato da quasi un annetto e consistono in una specie di crema/gel da applicare con un pennellino su tutte le sopracciglia, ricreandone il contorno e riempiendole all’interno per un effetto colore che dura due o tre giorni. Dopo aver pulito poi i bordi con un cotton fioc, solitamente si aspetta una decina di minuti che il prodotto agisca e colori, dopodiché si può proseguire a sciacquare. Il nostro consiglio è però quello di lasciarlo in posa anche qualche ora (dopo aver testato che il colore non è troppo scuro), in modo da prolungare l’effetto del colore che, normalmente, sbiadisce dopo 2/4 giorni al massimo.

Un altro metodo molto comodo, ma meglio se effettuato da un professionista, è la tinta alle sopracciglia, da eseguire nei centri estetici o dai parrucchieri. Consiste nell’applicare il colore prescelto in base a quello che meglio si abbina al colore dei capelli, si lascia in posa come una normale tinta e poi viene sciacquato. Il risultato è sicuramente più duraturo, ma facendo da soli si rischia creare un colore sbagliato, spesso troppo scuro, che dà un’aria arcigna.

Le pomade per le sopracciglia da applicare con il pennellino, waterproof e super resistenti

Un prodotto molto amato, proprio pe il loro potere long lasting, sono le pomade da applicare con un pennellino angolato. Ne esistono di tanti brand e quasi tutte sono waterproof o almeno long lasting. In particolare, da provare è il Wunder2 WunderBrow che promette sopracciglia intatte per più giorni. Su un sopracciglio che necessita di molta ricostruzione dell’arcata, per mancanza di peli, la sera tende a rimuoversi con l’acqua e detergente, ma su tante altre persone dura invece almeno due giorni senza necessità di ritocchi. Ne esistono anche di classiche nel barattolino e in quel caso bisogna testarle per verificare quale sia la formula più consona per le nostre esigenze.

Le matite sopracciglia long lasting fissate con un buon gel trasparente

Un metodo classico ed efficiente è poi quello più facile, di utilizzare una matita per sopracciglia e fissarla con un buon gel trasparente apposito. In questo caso è importante considerare la qualità dei prodotti e sceglierne di non molto morbidi e cerosi ed un gel sopracciglia che non sia troppo secco, ma al tempo stesso fissi le sopracciglia senza muoverle. Una combo riuscita è la Precisely My Brow Pencil di Benefit, dalla mina iper sottile perfetta per creare i paletti in maniera naturale ed il 24-h Brow Setter Gel, uno dei più amati dal web perché fissa davvero le sopracciglia tutto il giorno, con un effetto non esageratamente secco o che si squama.