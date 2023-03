Capelli rovinati: come ripararli e avere una chioma effetto specchio

Fonte: 123rf Capelli rovinati, prima e dopo il trattamento

Capelli crespi che sembrano paglia, spenti, che si spezzano, senza luminosità: come ripararli? Abbiamo chiesto consiglio a Giulia Tanzi, Davines Technical Marketing Specialist.

Ho scoperto nel corso degli anni che se i miei capelli stanno bene, in generale, lo sono anch’io. (Maureen Diane Lipman, attrice)

Perché si rovinano i capelli

Per capire come si rovinano i capelli, è utile innanzitutto sapere come è composta la fibra capillare: «I capelli sani hanno una struttura compatta in cui i filamenti di cheratina sono tenuti insieme da legami di zolfo (ponti disolfuro) intatti – ci spiega Giulia Tanzi – Il maltrattamento dei capelli e lo stress, che sia meccanico, chimico oppure ambientale, possono portare alla rottura di questi legami, rovinando la chioma. In caso di grave disidratazione, il capello perde elasticità e resistenza e può danneggiarsi, il fusto può apparire crespo e opaco e si possono sviluppare le doppie punte (o tricoptilosi)». In pratica si creano delle spaccature sulla punta, dove la cheratina che copre e protegge il fusto è ridotta di spessore. Le doppie punte possono anche essere causate da trattamenti chimici forti come può essere una decolorazione, così come dall’uso frequente di come le piastre o ferri arricciacapelli. Anche un’esposizione prolungata alla luce del sole senza una protezione adeguata, o il cloro della piscina contribuiscono a rovinare i capelli. La debolezza strutturale può essere prevenuta o alleviata Utilizzando prodotti specifici che vanno a proteggere e idratare, si può contrastare la debolezza strutturale del fusto del capello, rendendolo più forte e resistente.

Cosa danneggia il cuoio capelluto

Avere un cuoio capelluto sano significa avere una chioma bella e in salute. «La cute è protetta da un sottile film idrolipidico prodotto dal sudore e dalle ghiandole sebacee, mentre l’idratazione è legata alla quantità di acqua presente nelle cellule della pelle grazie alla circolazione sanguigna. La presenza di questo strato di difesa e la sua corretta composizione di sali minerali, acqua e lipidi, sono essenziali per la vitalità e la salute dei capelli». Se disidratato, il cuoio capelluto può provocare prurito, bruciore e in generale fastidio. Chiediamo a Giulia Tanzi quali sono le cause: «La cute può essere disidratata a causa di uno squilibrio della flora batterica (microbiota), di diete restrittive specialmente carenti di vitamina A e Omega 3, climi troppo caldi o troppo secchi. Aggiungo detersione aggressiva o con prodotti inadatti che provocano un impoverimento del film idrolipidico. Così disidratata la cute può portare a capelli secchi, fragili e danneggiati».

Cosa fare per i capelli rovinati

Per prima cosa, scegliere dei prodotti di qualità e non aggressivi: shampoo delicati, conditioner idratanti, maschere intensive, sieri protettivi. «Se la chioma è sensibilizzata o ha subito danni, esistono sistemi di ricostruzione in grado di riparare la fibra capillare e prevenire la rottura per dare nuova vita ai capelli secchi o danneggiati – ci illustra Giulia – Un esempio è la famiglia Nourishing di Davines, che fa parte della linea Naturaltech, nata dall’armoniosa combinazione tra natura, uomo e tecnologia. Nelle formulazioni abbiamo combinato le migliori materie prime naturali con la ricerca tecnologica più avanzata, per offrire la massima innovazione scientifica nella valorizzazione dell’elemento natura, con l’obiettivo di garantire performance di alto livello. Nourishing è la soluzione ideale per i capelli che hanno bisogno di un trattamento d’urto ristrutturante, formulata con Biacidic Bond Complex che protegge i legami chimici dei capelli, e Cheratina Vegetale, ovvero proteine del riso e aminoacidi che, grazie alle loro diverse dimensioni, riempiono gli spazi vuoti della cheratina capillare danneggiata». Il trattamento può essere effettuato sia in salone che a casa.

Come togliere l’effetto paglia dai capelli

Secchi, spenti, ingestibili, in poche paraole “effetto paglia”. La causa è sempre la disidratazione, che toglie tono ed elasticità: «Rimanendo nel mondo Naturaltech, troviamo un’alternativa efficace nella famiglia Remplumping: un sistema rimpolpante, compattante e levigante per tutti i tipi di capelli. Ideale, dopo lo shampoo e conditioner della famiglia, è utilizzare il Remplumping Hair Filler Superactive, uno specifico concentrato multiattivo leave-in ad azione rimpolpante e compattante. Grazie ai suoi principi attivi (Fortifying Botanical Shield e acido ialuronico), compatta e tonifica la struttura del capello per una capigliatura corposa e lucente. Facile da usare, lo consiglio come perfetta conclusione dello styling e per mantenere i capelli idratati e luminosi».

Come proteggere i capelli dallo smog

Anche lo smog fa la sua parte. Se i capelli sono particolarmente stressati da agenti ambientali esterni come l’inquinamento, Giulia Tanzi ci consiglia la linea Detoxifying: un sistema rivitalizzante e rigenerante, che svolge un’azione di rimozione meccanica delle cellule morte e al tempo stesso elimina impurità ambientali da cute e capelli. «Il prodotto eroe della famiglia è uno shampoo-scrub rivitalizzante, che pulisce delicatamente ma profondamente la cute proteggendola dall’aggressione dei radicali liberi. Ricordiamo che una cute sana è il requisito fondamentale per capelli sani e lucenti».

Capelli effetto specchio

Un’ulteriore possibilità per chi necessita di trattamenti veloci è Oi Liquid Luster: formula ricca di agenti idratanti in texture liquida, che entrano direttamente a contatto con la fibra capillare donando un immediato effetto illuminante senza tempo di posa. I capelli risultano più lucenti, setosi ed estremamente morbidi, per un risultato “riflettente” effetto vetro.

