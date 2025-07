Chioma perfetta per tutta l’estate con soli 3 prodotti. Ecco quelli su cui puntare

Protezione, detersione e idratazione. L'haircare routine da provare questa estate per proteggere la chioma è fatta di soli tre prodotti (e sono tutti in sconto)

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock L'haircare routine estiva si fa con questi prodotti

Se da una parte l’estate è sinonimo di divertimento, di giornate all’insegna della spensieratezza e di sole, mare e tuffi in piscina, dall’altra parte è bene ricordare che sia la pelle che i capelli possono risentire di tutte queste cose, diventando spenti, opachi e sfibrati. Ecco perché è importante prendersene cura adottando una routine di bellezza mirata. Un mix di prodotti che vi donino una chioma perfetta per tutta l’estate e che oltre a detergere e nutrire i capelli, siano anche in grado di proteggerli dagli agenti esterni tipici della stagione.

Un set come quello di Biopoint, che comprenda un protezione solare per capelli per schermarli dal sole e dal vento, uno shampoo che li deterga e nutra e un trattamento post sole, che li idrati e li riporti al loro naturale benessere e splendore. Prodotti che, se approfitterete delle offerte in corso per il Prime Day di Amazon, potrete avere in sconto ancora fino alle 23.59 di questa notte. Un’offerta e un’occasione davvero imperdibile se ci tenete a donare massimo benessere ai capelli per tutta l’estate.

Scopri tutte le migliori offerte del Prime Day

La tua haircare routine estiva firmata Biopoint

Una vera e propria routine beauty tutta dedicata alla vostra chioma, da eseguire ogni giorno se passate le vostre giornate al mare e i capelli necessitano di essere lavati regolarmente. Ma anche con meno frequenza se haircare è meno frequente.

La protezione solare per capelli

Una routine che parte dalla protezione solare, optando per Biopoint Solaire, un olio protettivo spray, dalla texture ultra leggera e che dona protezione intensa ai capelli sia colorati che naturali. Un prodotto che non unge ma che lascia la chioma morbidissima, idratandole e nutrendola a fondo, proteggendola dalla radice alla punte ma senza appesantirla, quasi come se non aveste utilizzato nessun prodotto ma con la garanzia che la vostra chioma sia perfettamente schermata dagli agenti esterni.

Una protezione solare per capelli dall’effetto naturale, che illumina al chioma e che evita che le lunghezze si secchino, da vaporizzare prima di uscire e di esporsi al sole e dopo ogni bagno, come fareste con una protezione solare per la pelle.

Biopoint La protezione solare per schermare la chioma

Lo shampoo che nutre e ripara la chioma

Una volta rientrate, poi, ecco che arriva il momento della detersione e con lo shampoo doposole riparatore di Biopoint verrà lavata via ogni traccia di opacità, stress o secchezza della chioma. Uno shampoo doposole ad azione ristrutturante, che idrata e nutre i capelli secchi, proteggendo la chioma dai danni del sale marino e dell’esposizione al sole.

Uno shampoo che ripara le parti danneggiate dai raggi solari dall’acqua del mare e dal vento. E che è formulato con un mis di ingredienti ad hoc, arricchito con proteine collageniche e Vitamina E, agenti idratanti e nutrienti, che aiutano a ristrutturare il capello dopo l’esposizione al sole, ed Estratto d’Uva, un ingrediente noto per la sua azione antiossidante. Un boost di benessere per la chioma che vale la pena provare.

Non disponibile.

Il trattamento riparatore di Biopoint

Infine, ultimo step della vostra haircare routine estiva, ecco il trattamento riparatore doposole di Biopoint. Un trattamento doposole ristrutturante per capelli, che agisce per contrastare la secchezza e lo stress a cui la chioma è sottoposta in estate, nutrendola e rigenerando il capello, e donandovi una una chioma soffice e altamente idratata. Un prodotto da usare come un balsamo, che unisce all’azione districante questo concentrato di benessere volto a riparare e riportare la chioma a uno stato di equilibrio e salute totale.

Biopoint Il trattamento riparatore da provare nell’haircare estiva

Un tris di prodotti da avere e portare sempre con sé, approfittando delle offerte in atto ancora per poche ore e assicurandovi una chioma impeccabile e protetta per tutta l’estate.

Scopri tutte le migliori offerte del Prime Day

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram