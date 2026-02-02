Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il prodotto che ti svolta la piega liscia perfetta

C’è qualcosa di profondamente terapeutico nel vedere i propri capelli brillare sotto la luce. Avete presente quell’effetto “seta” che si ottiene solo appena uscite dal parrucchiere dopo ore di spazzola e phon? Ecco, per anni ho pensato che quel tipo di lucentezza fosse un segreto gelosamente custodito dai professionisti. Poi è arrivata la laminazione.

Negli ultimi mesi non si parla d’altro, ma la vera novità è che oggi non serve più prendere appuntamento in salone con settimane di anticipo. Il Kit Hair Lamination di Biopoint è una rivoluzione se state cercando un segno per cambiare in meglio la vostra hair-care routine (ed ora è scontato su Amazon!).

Usare questo kit è un piccolo rituale di bellezza in tre atti che vi costringe a rallentare e prendervi cura di voi ed è uno dei motivi per cui lo amerai.

Si inizia con lo Shampoo Lucentezza. Non è il solito detergente: ha una texture che sembra quasi coccolare la fibra. Mentre lo massaggiate, sentite già che i capelli si preparano a qualcosa di diverso. È come se steste pulendo una tela preziosa prima di iniziare a dipingere. Poi arriva il pezzo forte: il Siero Laminante. Qui avviene la vera magia. Mentre lo stendete sulle lunghezze, la formula lavora per “chiudere” le cuticole, sigillando l’idratazione all’interno. È il momento in cui i capelli passano dallo stato di “paglia post-inverno” a quello di “seta liquida”.

Il tocco finale (e il segreto della luce) è lui: il Cristallo Gel Sublimatore. Ne basta pochissimo per dare quel finish specchiato che cattura ogni raggio di luce. La cosa che mi ha stupito di più? Non unge e non appesantisce. I capelli restano leggeri, mobili, pronti a ondeggiare a ogni vostro movimento.

Perché ne vale la pena?

Viviamo in un mondo fatto di filtri social, ma l’effetto che questo kit regala è reale. La laminazione Biopoint non si limita a coprire i danni, ma crea uno scudo protettivo. È la soluzione ideale se:

I vostri capelli sembrano “spenti” e privi di vita.

Combattete costantemente contro il crespo causato dall’umidità.

Volete una chioma che sembri visibilmente più sana e curata in pochi passaggi.

Ma quanto dura questo incantesimo? La bellezza della laminazione Biopoint è che non svanisce al primo colpo di spazzola, ma per mantenerla al top è fondamentale il calore. Un piccolo trucco da tenere a mente: dopo aver applicato il siero, non limitatevi a sciacquare, ma procedete a un’asciugatura accurata con il phon (e magari un passaggio rapido di piastra a temperature non eccessive). Il calore, infatti, aiuta a fissare il film protettivo sulla cuticola, “sigillando” la lucentezza all’interno della fibra. In questo modo, l’effetto specchio vi accompagnerà per diversi lavaggi, proteggendo la chioma anche dalle giornate più umide e uggiose. È il classico caso in cui un piccolo sforzo in più durante lo styling ripaga con giorni di capelli semplicemente perfetti.

