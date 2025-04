Vuoi un effetto lifting immediato? Prova questo fondotinta idratante (ora in offerta), non potrai più farne a meno

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Con l’arrivo dell’estate e con l’aumento delle temperature, non cambia solo il modo di vestirsi, preferendo abiti più leggeri e freschi, anche la cura delle pelle deve modificarsi e la scelta dei prodotti dovrebbe adattarsi alle nuove esigenze della cute. Come? Per esempio optando per dei prodotti idratanti, e non solo se si parla di creme o sieri, ma anche di tutti quei cosmetici che siamo abituate a usare e che ci accompagnano dalla mattina alla sera, come il fondotinta.

Ed ecco che da Bionike arriva il prodotto perfetto per garantirvi una base viso impeccabile, con un plus di idratazione e con la sicurezza di avere sulla pelle un cosmetico che ne rispetta le caratteristiche e le diverse esigenze. Parliamo del fondotinta anti-age di Bionike, Defence Color, un prodotto immancabile nella vostra routine make-up, che non solo agisce come un classico fondotinta, ma che allo stesso tempo nutre la cute, donandole il massimo dell’idratazione possibile e un effetto anti age immediato.

BioNike Defence Color, il fondotinta idratante e anti age per la vostra pelle

Un prodotto pensato per prendersi cura delle pelli normali o mature, che si adatta a ogni tonalità grazie alle sue sei diverse colorazioni e che assicura alla cute un boost di benessere oltre che un incarnato dal finish omogeneo e impeccabile.

Un fondotinta dalle proprietà anti age e dalla texture cremosa, realizzato con olio di moringa e fotoprotezione integrata SPF 15. Una formula arricchita con un Blend Vitaminico multifunzionale (con Vitamina B3, Vitamina C e Vitamina F), che aiuta a migliorare la qualità della pelle e a difenderne i livelli fisiologici di idratazione cutanea. In più, grazie all’aggiunta di un fitocomplesso antiossidante, il fondotinta Defence Color contribuisce a contrastare gli effetti dannosi degli agenti inquinanti, della luce blu e dei raggi UV.

Come agisce

Un alleato beauty che oltre a uniformare la grana del viso e il colorito della cute, distende e attenua le rughe del volto fino a 24 ore, contrastando lo stress ossidativo e donando alla pelle e al volto un delicato finish satinato a lunga durata.

Un prodotto che fa parte della linea Defence Color di BioNike, dalla formulazione delicata, adatta a ogni tipo di pelle e carnagione e che punta a esaltare la bellezza naturale della cute, donandole il massimo comfort e protezione e un finish omogeneo, luminoso e sano.

Come si utilizza il fondotinta Defence Color di BioNike

Un fondotinta che, per l’utilizzo, non ha nulla di diverso dai classici prodotti che siete solite avere all’interno del vostro organizer beauty. Per ottenere la massima resa dal fondotinta di BioNike, dovrete detergere la cute, con un detergente delicato o un’acqua micellare, applicare il tonico, il siero e le creme viso.

Una volta fatto e preparata la base classica della vostra skincare, potete applicare fondotinta sul viso, utilizzando un pennello o anche picchiettando il prodotto direttamente sul volto con le dita o con una beauty blender, come siete più comode. Avendo cura di stenderlo bene uniformando il colore del viso in modo omogeneo e senza creare stacchi. Cosa che otterrete anche scegliendo la giusta gradazione di fondotinta, cambiandolo a seconda dell’abbronzatura che da qui a poco comparirà sul vostro volto.

