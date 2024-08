Fonte: iStock I bigodini senza calore sono la svolta per una piega perfetta senza rovinare i capelli

La piega d’estate (ma non solo) è una vera fatica: pensare di asciugare i capelli con il phon o di utilizzare la piastra è appannaggio dei coraggiosi, perché le alte temperature non aiutano.

Ma c’è un accessorio che permette di ottenere capelli perfetti, facendoci sfoggiare una favolosa piega mossa, senza utilizzare nessun elettrodomestico. Tanto è vero che questo oggetto dei desideri è già virale. I migliori bigodini senza calore per una chioma al top.

L’accessorio virale per la piega senza calore: è l’acquisto top

Avere una piega perfetta con pochissime mosse e senza utilizzare il calore? Sì, è possibile e infatti questo accessorio è già virale. Basta fare un giro suoi social (in particolare su TikTok) per vedere tutorial su come utilizzarlo e qual è il risultato finale. Si tratta di una sorta di grande e lungo bigodino da porre sopra la testa e sul quale avvolgere i capelli. Pochissima fatica per avere un’acconciatura mossa perfetta e a prova d’estate.

Tra i più amati ci sono quelli di Whaline, si tratta di un lungo bigodino arricciacapelli che va benissimo per chi li ha lunghi oppure medi. Realizzato in velluto molto morbido e imbottito in cotone, così da essere facilmente utilizzabili anche durante la notte. Va posizionato quando i capelli sono leggermente umidi, nella confezione vi è una pinza per tenerlo in posizione sopra la testa e degli elastici per fermare la chioma in fondo alla fascia, dopo averla avvolta.

Whaline – Lungo bigodino arricciacapelli In velluto e cotone, viene venduto con pinza ed elastici

Kitsch, invece, propone un set dal nome SunsetTieDye che promette di farci ottenere riccioli e onde. Si tratta di una fascia in raso, liscissima e molto confortevole, che va bene per ogni tipologia di capello. Nella confezione vi sono anche due elastici in tessuto, nel medesimo colore o fantasia.

Kitsch – SunsetTieDye Fascia in raso che viene venduta con gli elastici abbinati

Quello di Corated, invece, è un bigodino in velluto con l’interno in cotone: nel set è inclusa una pinza per tenerlo fermo e due elastici. Si tratta dell’accessorio immancabile per chi ha una chioma medio lunga, mentre non è adatto a tutti coloro che sfoggiano un taglio corto. Nella confezione vi sono una pinza e due elastici.

Ricci senza calore, gli accessori da avere subito

Il procedimento per realizzare la piega perfetta con questi bigodini senza calore è davvero semplice: basta fissare la fascia sulla sommità della testa e avvolgere i capelli aggiungendone sempre un po’ di più mano a mano che si procede. Poi si deve fermare la chioma in fondo al nastro e aspettare qualche ora. Nel frattempo, si può leggere, lavorare (se si è a casa), studiare, oppure dormire. L’aspetto positivo è che grazie a questi speciali bigodini a fascia i capelli non si rovinano.

Si trovano anche modelli diversi rispetto a quelli menzionati fino a ora. Come il set che comprende un’ampia gamma di oggetti venduto da Yoolhamy che è in velluto, cucito a mano, senza colla o odori chimici. La scatola comprende: la fascia bigodino, 4 scrunchies, una clip per capelli, due fermagli e un flacone spray.

Yoolhamy – set per una piega senza calore Un set ricco di accessori per sfoggiare una piega wow

Sembrano dei veri e propri bigodini, infine, quelli di Kitsch: si tratta di aste flessibili, rivestite in raso vegano al cento per cento e vanno bene per ogni tipo di capello e con tagli anche più corti (ma non troppo). Non hanno bisogno di clip e fermagli perché restano al loro posto e sono comodi da utilizzare. La confezione contiene sei fasce, i capelli vanno suddivisi in sei aree e poi avvolti sul bigodino che va chiuso e fissato. Qualche ora (più si tengono meglio è) e il risultato sarà perfetto, mosso (o riccio) al punto giusto.

