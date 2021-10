Beauty tailor made: i prodotti e i brand su misura per te

Quante volte ti sei ritrovata con un fondotinta che sembrava del tuo colore, ma che non si fondeva al meglio con la tua pelle. Quante volte quello shampoo sembrava perfetto, ma manca ancora qualcosa per renderlo davvero un must have? Tante, anzi tantissime. Ma per fortuna ormai tutto questo è un vecchio ricordo perché oggi la routine di bellezza di ognuna è diventata sartoriale: trattamenti ad hoc, maschere realizzate secondo le esigenze della tua pelle, shampoo che rispondono in maniera ottimale alle necessità di cute e capelli.

Una beauty routine tailor made che abbiamo deciso di esplorare da vicino andando a scoprire i prodotti e i brand che, oggi, hanno deciso di rispondere alle tue (e alle nostre) esigenze al 100% con soluzioni su misura.

My Formula

Capelli, gioia e dolore di ognuna. Inutile negarlo: trovare la formula magica per ogni tipo di capello non è affatto semplice. Ed è proprio qui che entra in gioco MyFormula, una startup italiana che vuole coinvolgere l’utente finale nella creazione di prodotti haircare su misura.

Età, genere e stile di vita: sono questi tre sono i fattori principali per formulare il prodotto più adatto, soddisfando anche i gusti personali nella fragranza e colore della confezione. Un mix di ingredienti altamente performanti che si adatteranno al meglio a ogni tipo di capello, oltre a proteggerlo in ogni situazione.

Basteranno pochi minuti, un test sulle tue abitudini, i tuoi capelli e quello che desideri dalla tua chioma. Ci vorranno poi pochi giorni per ottenere i prodotti, realizzati di volta in volta solo per te. A quel punto non ti rimarrà che testarli e innamorartene al primo shampoo.

Prova qui: www.my-formula.it

La Manufacture

Tutte, ma proprio tutte, almeno una volta abbiamo sbagliato colore di fondotinta: troppo chiaro o troppo scuro, troppo giallo o troppo rosa. Non solo errori di shopping, ma troppo spesso ci si dimentica che, durante l’anno la pelle cambia colore grazie anche all’intervento dei raggi solari (e attenzione a non dimenticare mai la protezione).

Quindi il fondotinta che matchava perfettamente a gennaio, magari a marzo potrebbe essere non del tutto in tono. Oppure non hai mai trovato il colore e il sottotono che fa per te? Le variabili sono davvero tantissime e, mai come in questo caso, un prodotto su misura è la svolta che stavi aspettando.

Si chiama La Manufacture e ti permette di creare un vero e proprio fondotinta su misura. Un kit, ideato in Germania, che ti permetterà di creare il tuo fondo quando e dove vuoi. Tutto merito della SkinCam da applicare al tuo smartphone che, grazie a degli scatti mirati e precisi, ti permetterà di misurare il tuo tono di pelle. Otterrai quindi la ricetta perfetta per realizzare il colore che si fonderà con il tuo incarnato senza alcuno stacco, grazie alle 5 tonalità di base, contenute nel kit, che andrai a miscelare per realizzare il fondotinta perfetto.

Sì, in poche parole ti trasformerai un piccolo chimico di bellezza: non l’hai sempre desiderato?

Prova qui: www.la-manufacture.shop

Shampora

Anche Shampora si occupa di capelli e di formulazioni ad hoc in base alle esigenze di ogni tipo di capello che, utile ricordarlo, sono diverse in base sia alla persona, sia agli agenti esterni come smog, umidità e non solo. Pre-mask, shampoo, balsamo, leave-in e active water: cinque prodotti che non devono mancare in una haircare routine attenta e pensata per capelli sani, lucidi e nutriti.

E per quanto riguarda la tinta per capelli? E un trattamento di bellezza a cui molte non vogliono assolutamente rinunciare, non solo presso un salone specializzato, ma anche con il fai da te. Ed è proprio in questo campo che Shampora ha deciso di rivoluzionare il mondo dell’haircolor grazie alle tinte personalizzabili.

Basterà rispondere a qualche domanda sul colore, tipo di capelli e abitudini di vita per ottenere un colore su misura per i tuoi capelli dove tutto sarà studiato nei minimi dettagli: dalla fragranza, all’aspetto finale dei capelli senza dimenticare il colore e la possibilità, o meno, di coprire i capelli bianchi.

Prova qui: www.shampora.it

Nøie

Trovare la giusta skincare è un percorso lungo e non sempre facile. Spesso, infatti, si provano prodotti perfetti per le amiche e consigliati da tutti ma che per il tuo viso proprio non sembrano essere risolutivi. E le fragranze? A volte sono quelle a rendere poco tollerabile un prodotto sia per la pelle, sia per la sensazione che si ottiene alla fine.

Anche in questo caso il beauty su misura per te arriva in tuo soccorso grazie a Nøie, un brand danese con base a Copenhagen, che formula una cura della pelle personalizzata basata su profili individuali e ingredienti scientificamente provati. Prodotti costruiti combinando la conoscenza dermatologica della compagnia con i feedback della comunità e le esigenze individuali.

Prova qui: www.noie.com

Bonnie Beauty

Cosa c’è di meglio di una buona maschera viso dopo una giornata stressante? Sul mercato, e probabilmente anche nel tuo beauty, ce ne sono davvero tantissime e scegliere quella giusta per la tua pelle potrebbe essere quasi stancante. La soluzione si chiama Bonnie Beauty e la sua sleeping mask realizzata su misura, da usare tutti i giorni o come booster 2/3 volte a settimana.

Armati di pennello, maschera in crema e qualche ora di sonno di bellezza, nel vero senso della parola, e sfrutta gli ingredienti unici pensati sulle tue esigenze, sulla tua pelle e sui risultati che vuoi ottenere. Il plus? Made in Italy, Vegan e cruelty free.

Prova qui: www.bonniebeauty.it