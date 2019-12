Amido di riso per una pelle liscia e morbida

editato in: da

L’amido di riso, che si presenta come una polvere di colore bianco, è impiegato in diversi campi. Tra questi è possibile ricordare l’industria alimentare, ma anche quella cosmetica. Questo ingrediente è infatti considerato un vero e proprio toccasana per la pelle.

Formato da amilopectina e amilosio e ottenuto a partire dai chicchi dell’omonima pianta, l’amido di riso può essere disciolto nell’acqua della vasca prima di un bagno caldo e ristoratore di fine giornata. In questo caso, tra le varie proprietà che è possibile apprezzare ricordiamo l’efficacia lenitiva, palese quando si ha a che fare con fastidiosi episodi di prurito.

L’amido di riso, reperibile senza problemi sia presso la propria erboristeria di fiducia sia al supermercato, è considerato anche un’ottima soluzione naturale per detergere la pelle del viso. Tra i suoi vantaggi al proposito è possibile ricordare non solo l’efficacia, ma anche la versatilità. L’amido di riso può infatti essere utilizzato su tutti i tipi di pelle, da quella grassa, fino alla pelle mista e alla pelle secca.

Da non dimenticare è poi il fatto che, in virtù della sua delicatezza, lo si può impiegare per la pulizia del viso ogni giorno, in quanto rispetta le difese naturali dell’organo più esteso del corpo umano. Per realizzare un detergente casalingo si possono prendere 4/5 cucchiai di amido di riso, qualche goccia del proprio olio essenziale preferito e un bicchiere d’acqua.

Questi ingredienti vanno uniti e mescolati tra loro. Quando la miscela è sufficientemente densa e omogenea, non rimane che distribuirla sul viso, lasciarla riposare per qualche minuto e risciacquare. Chi ha la pelle tendente al grasso, può dedicarsi a questa beauty routine per soli due giorni alla settimana.

In ogni caso, prima di iniziare a utilizzare l’amido di riso per la detersione del viso è consigliabile chiedere consiglio al proprio dermatologo di fiducia, l’unico in grado di fornire indicazioni sull’effettiva sicurezza di questo ingrediente, molto apprezzato anche come alternativa alla cipria.

Concludiamo facendo presente che l’amido di riso, grazie alla delicatezza sull’epidermide, può essere utilizzato pure per il bagno dei neonati. Inoltre, in virtù della sua efficacia lenitiva, è considerato un ottimo rimedio naturale per trattare la pelle dopo la depilazione con la ceretta o con il rasoio.