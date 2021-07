Tradite dallo stesso uomo, tre ragazze comprano uno scuolabus e viaggiano per il mondo

editato in: da

Sono tre le protagoniste di questa storia davvero incredibile, giovani donne che hanno scoperto di avere in comune lo stesso fidanzato. Ma non hanno scelto di vendicarsi del fedigrafo come in Tutte contro lui in cui Carly – interpretata da una bellissima Cameron Diaz – dopo aver scoperto di essere l’amante di un uomo sposato, e non di certo l’unica, con le altre donne pianifica una vendetta contro Mark.

Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor, invece, hanno ragionevolmente scelto di reagire in maniera differente, di riprendersi la loro vita e di iniziare un nuovo capitolo, insieme. Una volta detto addio all’ormai ex fidanzato, le tre ragazze hanno scoperto di avere molto più in comune che un uomo, la passione per i viaggi, per esempio.

Così dopo ore di chiacchiere – e qualche pianto per la grande delusione subita – hanno scelto di unire le loro forze e di comprare un vecchio scuolabus per viaggiare negli Stati Uniti. Lo hanno detto e lo hanno fatto: Bekah, Abi e Morgan attualmente sono in viaggio con il loro Bam Bus- così ribattezzato con le loro iniziali – e stanno documentando tutto attraverso il loro profilo Instagram.

A raccontare la storia delle tre giovani donne, e di questa incredibile avventura di riscatto, sono stati i media internazionali e, in poche settimane, la loro storia è rimbalzata sul web. Alla CNN le tre hanno raccontato come tutto è nato.

È stata Morgan Tabor, 21 anni, la prima a rendersi conto che il fidanzato le stava nascondendo qualcosa. Così dopo una serie di ricerche sui social network di lui ha trovato le prove del suo tradimento. “Non ho parole per descrivere la sensazione che ho provato vedendo la foto di lui con un’altra ragazza” – ha raccontato alla CNN – “Pensavo che avrei sposato questo ragazzo. Avevamo parlato di case e di come sarebbe stato il nostro matrimonio. Il mio mondo è crollato”.

Continuando con le ricerche Morgan ha scoperto che il suo ormai ex fidanzato manteneva più relazioni contemporaneamente con altre donne, in tutto sei. Tra queste anche Bekah e poi Abi. Le tre ragazze hanno iniziato a sentirsi telefonicamente per condividere il dolore di quel cuore spezzato provocato dallo stesso uomo.

Insieme hanno superato il dolore e non solo, tra una chiacchiera e l’altra hanno scoperto anche di avere un sogno in comune, quello di esplorare gli Usa on the road. Così dopo qualche ricerca, a marzo del 2021 le tre ragazze hanno trovato il veicolo dei loro sogni: un vecchio scuolabus verde che un tempo apparteneva ai vigili del fuoco.

Ridipinto, arredato e ristrutturato, il veicolo è rinato sotto il nome di Bam Bus e a bordo di quell’autobus Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor stanno vivendo un nuovo capitolo della loro vita.