Il primo Salone Sociale in Italia che regala bellezza, dignità e cura a tutti

"In L'Oréal crediamo che la bellezza sia uno strumento potente per accendere l'autostima, infondere nuova fiducia e benessere personale"

“Casa Jannacci” è il luogo simbolo della Milano generosa e attenta ai bisogni delle persone più deboli e svantaggiate ed è qui che stato inaugurato il primo Salone Sociale in Italia frutto della collaborazione tra L’Oréal Italia, Fondation L’Oréal e la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’ del Comune di Milano, cogestita insieme a una rete di associazioni tra cui Medihospes e Fondazione Progetto Arca.

Il primo Salone Sociale in Italia: la bellezza salverà il mondo

Nel Salone Sociale di L’Oréal un taglio di capelli o una messa in piega diventano espressione di cura, rispetto, inclusione, perché nella bellezza, quella vera, ciò che conta è il valore umano. È così che etica ed estetica vanno di pari passo.

Dostojevski ha scritto “la bellezza salverà il mondo” ed è questa idea che ha portato all’apertura del primo Salone Sociale in Italia.

Infatti, il Salone Sociale nasce con l’obiettivo di creare valore condiviso in un luogo dove la bellezza diventa strumento di emancipazione e cambiamento sociale. Questo nuovo salone offrirà uno spazio accogliente e di supporto alle persone che si trovano in situazioni difficili che potranno usufruire gratuitamente di servizi di taglio e acconciatura e ricevere prodotti essenziali per l’igiene e la bellezza personale. L’Oréal Italia punta a raggiungere 1.000 beneficiari in un anno.

Come funziona il Salone Sociale

I trattamenti all’interno del Salone Sociale saranno effettuati due giorni a settimana – il martedì e il giovedì, su appuntamento gestito dagli operatori della struttura – da figure professionali altamente qualificate, socio-estetiste e socio-estetisti e socio-parrucchiere e socio-parrucchieri formati presso il Beauty HUB L’Oréal Italia a Milano dal team formazione della Divisione L’Oréal Prodotti Professionali sull’utilizzo di prodotti e accessori L’Oréal Professionnel – marchio professionale per la colorazione, il trattamento e lo styling dei capelli. Inoltre hanno anche ricevuto una formazione socio-estetica da Fondation L’Oréal.

I percorsi di formazione creati da Fondation L’Oréal, si pongono l’obiettivo di formare professionisti che siano in grado di unire competenze tecniche e capacità di comprendere e guidare le esigenze specifiche di persone vulnerabili. L’obiettivo è aiutare le persone a ritrovare la propria autostima, sviluppare fiducia in se stessi e migliorare il proprio benessere.

Perché il Salone Sociale è un luogo di bellezza che fa bene

Il Salone Sociale è un progetto innovativo ispirato ai valori del programma “Beauty for a Better Life”. Lanciato nel 2021, il progetto di Fondation L’Oréal vuole aiutare le persone in difficoltà economiche e sociali attraverso trattamenti di bellezza offerti gratuitamente. Da circa dieci anni Fondation L’Oréal ha aiutato oltre 67.000 donne in più di 28 paesi attraverso corsi di formazione professionale nel campo della bellezza e ha raggiunto in media 20.000 donne ogni anno attraverso trattamenti sociali e di benessere.

Il 78% delle donne in situazioni precarie afferma che un aiuto come quello del programma “Beauty for a Better Life” ha contribuito a farle sentire più integrate nella società. L’89% delle donne che si sono sottoposte a trattamenti di bellezza ha dichiarato di aver acquisito maggiore autostima e l’81% ha dichiarato di avere un’immagine di sé più positiva.

D’altro canto, ce lo ha spiegato molto bene Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca: “Vivere nella bellezza è uno stimolo a credere che sia davvero possibile avere una nuova prospettiva di vita. […] Noi tutti siamo infatti casse armoniche: chi osserva e ascolta la bellezza è in grado di risuonare altrettanta bellezza, chi si sente accolto sarà a sua volta accogliente”.

Silvana Patti, hairstylist che ha messo a disposizione la sua esperienza e le sue competenze per questo importante progetto, ci ha raccontato dell’emozione provata da Elena che dopo tanto tempo è potuta tornare a farsi pettinare.

I Saloni Beauty for a Better Life in Europa

Il primo salone “Beauty for a Better Life” è stato lanciato a Parigi da Fondation L’Oréal nel 2021 in collaborazione con la ONG Emmaüs Solidarité, impegnata nella lotta all’esclusione sociale. Da allora, altri tre saloni hanno aperto a Parigi e dintorni mentre un quarto è stato inaugurato lo scorso anno a Nantes. Questa iniziativa è stata implementata e ha assunto un respiro internazionale nel 2024 è stato inaugurato un salone a Madrid al quale oggi segue l’apertura del primo Salone Sociale in Italia a Milano, inaugurato il 24 ottobre a “Casa Jannacci”.

“Sono orgogliosa e felice di essere qui oggi per l’inaugurazione del nostro primo Salone Sociale Beauty for a Better Life in Italia. In L’Oréal, crediamo fermamente che la bellezza sia uno strumento potente per accendere l’autostima, infondere nuova fiducia e migliorare il benessere personale. Ed è proprio da questa convinzione che nasce questo spazio che oggi apriamo: un ambiente accogliente e inclusivo.

Qui, persone che hanno difficoltà economiche o abitative avranno la possibilità di prendersi cura di sé, di dedicare del tempo al proprio benessere, accedendo gratuitamente a servizi professionali di bellezza e hairstyling. È un piccolo gesto che, speriamo, possa generare un impatto importante” – ha commentato Ninell Sobiecka, Presidente e AD L’Oréal Italia – “Ognuno merita di sentirsi bene con se stesso e ci impegniamo a rendere questa sensazione reale per quante più persone possibili”.