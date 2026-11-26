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123RF Bimba riacquista l'udito

Ha poco più di un anno e, in queste settimane, sta scoprendo che il mondo ha una voce. La chiameremo Marta, un nome inventato per proteggere la sua privacy. Fin dal primo giorno di vita convive con una sordità congenita profonda in entrambe le orecchie. Fino a qualche mese fa la voce della mamma, il campanello di casa e le risate in famiglia le arrivavano soltanto attraverso sguardi, gesti e carezze.

A settembre la sua storia ha cambiato direzione. All’Ospedale Ramazzini di Carpi Marta ha ricevuto un impianto cocleare, il piccolo dispositivo elettronico che consente a molte persone con sordità profonda di percepire i suoni. In sala operatoria sono bastate circa due ore, poi una sola notte in reparto e, la mattina seguente, il rientro a casa con la sua famiglia.

Impianto cocleare nei bambini: cos’è e perché farlo presto

L’impianto cocleare funziona un po’ come un orecchio bionico. Una parte viene inserita chirurgicamente sotto la pelle, dietro l’orecchio, e porta un sottilissimo elettrodo fino alla coclea. L’altra si indossa all’esterno per catturare i suoni dell’ambiente e inviarli alla componente interna, che li traduce in impulsi elettrici per il nervo acustico. Così il cervello riceve quelle informazioni sonore che l’orecchio, da solo, era incapace di trasmettere.

A eseguire l’intervento di impianto cocleare è stato il dottor Maurizio Negri, otorinolaringoiatra della struttura diretta dal dottor Sauro Tassi e responsabile del Centro regionale per l’implantologia cocleare di Carpi, che lavora in questo campo dal 1998 e dal 2003 fa parte della rete dell’Emilia-Romagna. Ma operare una bimba di dodici mesi richiede una cura speciale anche in anestesia, e qui è stato determinante il lavoro dell’équipe guidata dal dottor Alessandro Pignatti.

Perché proprio adesso? Il dottor Negri spiega che i primi mesi di vita sono una finestra preziosa, perché è il periodo in cui il cervello getta le fondamenta della abilità di parlare e farsi capire, e offrirgli i suoni proprio allora aiuta il bambino a sfruttare al massimo questa fase. Per questo l’impianto cocleare nei bambini viene proposto il prima possibile, spesso dopo una diagnosi arrivata grazie allo screening uditivo neonatale.

Impianto cocleare, dopo quanto si sente? Le tappe della riabilitazione

Tra le domande più frequenti dei genitori c’è quella sui tempi. In genere il dispositivo viene acceso qualche settimana dopo l’operazione, quando la ferita è guarita. Da quel momento inizia la fase più delicata, con le sedute di mappaggio, in cui l’impianto viene regolato su misura per il piccolo, e di incontri di logopedia che lo aiutano a dare un significato a ogni suono.

Il medico è stato sincero. L’impianto apre una porta, e attraversarla chiede tempo, costanza e la collaborazione di tante figure, dall’audiologo al logopedista, con la famiglia sempre in prima fila. Chi vive accanto a Marta diventa così il primo alleato della riabilitazione dopo l’impianto cocleare. Ogni parola detta guardandola negli occhi, ogni filastrocca, ogni gioco con un sonaglio può trasformarsi in un esercizio di ascolto.

Ogni bambino ha i suoi ritmi, e le conquiste arriveranno una alla volta. Davanti a lei c’è un mondo intero da ascoltare: il fruscio delle foglie, l’abbaiare di un cane in lontananza, la voce di chi la ama mentre la chiama per nome. Siamo solo all’inizio.